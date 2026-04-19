Gremios audiovisuales rechazaron ataque que dejó tres muertos en rodaje en el centro de Bogotá: Policía continúa investigaciones

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía investigan el asesinato de tres personas en un set de grabación en la localidad de Santa Fe, en Bogotá - crédito imagen ilustrativa Infobae

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación continúan con las labores de investigación después del hecho ocurrido en la localidad de Santa Fe durante una jornada de grabación y que terminó con el asesinato de tres personas en el barrio Los Laches.

Aunque son pocos los detalles que se conocen de la aparente riña en la tarde del sábado 18 de abril, desde organizaciones sindicales del sector audiovisual no tardaron en mostrar su rechazo a la inseguridad que enfrentan los equipos de trabajo durante las grabaciones.

A través de un comunicado, la Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual (Anta) señaló que las productoras del país deben enfocarse en la seguridad de sus colaboradores, especialmente cuando se trata de rodajes en zonas de alto riesgo.

“Desde ANTA expresamos nuestras condolencias a las familias de los compañeros involucrados en el trágico suceso del día de hoy durante un rodaje en Bogotá. Reafirmamos que la seguridad en los sets de filmación y la protección de los trabajadores debe ser la prioridad y rechazamos toda forma de violencia. Convocamos a la unidad y la solidaridad del sector audiovisual”, señaló el sindicato.

La Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual exige mayor seguridad para las productoras durante rodajes en zonas de alto riesgo en Bogotá - crédito Anta_Colombia/Instagram

Asimismo, compañeros y colegas del mundo audiovisual iniciaron una campaña denominada “silencio en el set” en honor a las tres personas asesinadas durante la riña violenta ocurrido en la tarde del sábado.

Por su parte, desde la Asociación de Trabajadores del Arte para el Audiovisual de Colombia (Ataac), enviaron un mensaje de solidaridad a las víctimas, que se presume hacen parte de la producción que rodaba en ese momento en el centro de la capital del país.

“Desde ATAAC expresamos nuestras más profundas y sentidas condolencias a las familias, amigos y compañeros de trabajo de quienes hoy ya no están, tras lo ocurrido durante el rodaje de este sábado 18 de abril. (...) Nos unimos en cariño, en respeto, en memoria y en solidaridad. Abrazamos con el corazón a cada persona que hoy enfrenta esta pérdida. Un abrazo profundo para todos”, señaló el sindicato.

Asimismo, la organización extendió un mensajes a autoridades y productoras del país para fortalecer la protección de su capital humano, especialmente por las largas jornadas y zonas de riesgo en las que deben desarrollar sus actividades diariamente.

Compañeros de las víctimas lanzan la campaña 'silencio en el set' en honor a los trabajadores asesinados durante la filmación - crédito Anta_colombia/Instagram

“En esta industria no solo compartimos jornadas: compartimos la vida. Construimos lazos en medio de largas horas, viajes, cansancio y desafíos... y, sin darnos cuenta, nos convertimos en familia. Por eso, esta tragedia no solo nos duele: nos atraviesa, nos conmueve en lo más profundo. Hoy, más que nunca, anhelamos algo simple y esencial: que todos podamos regresar a casa. Siempre! Que el cuidado, la seguridad y la protección de cada persona en los sets de rodaje no sean una opción, sino un compromiso inquebrantable que nos sostenga y nos proteja a todos”, comentó la asociación.

Entretanto, las autoridades aclararon que la riña ocasionada en la tarde del sábado 18 de abril no fue producto de un hurto, por lo que las hipótesis se centran en un posible ataque por motivos personales.

Asimismo, se conoció que el hecho se presentó cuando un sujeto con arma blanca se acercó a la zona del rodaje y, sin mediar palabra, atacó a su víctima en repetidas ocaciones, lo que alertó al equipo de producción que intentó detener la agresión.

La Asociación de Trabajadores del Arte para el Audiovisual de Colombia manifiesta solidaridad y condolencias a las familias afectadas por la tragedia - crédito Ataac_colombia/Instagram

Sin embargo, en medio del forcejeo se desató una riña que terminó con dos personas más con heridas mortales, incluido el agresor, por lo que las autoridades investigan cómo se desarrollaron los hechos.

Por su parte, una cuarta persona fue remitida de urgencia al Hospital Universitario San Ignacio tras recibir varias lesiones en la riña, mientras que la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de cuatro personas que participaron en la pelea y, presuntamente, habrían tenido relación con al menos uno de los ataques con arma blanca.

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