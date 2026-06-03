Colombia

Hernán Penagos defendió la gestión de la Registraduría tras la verificación de más de 5.000 mesas en los comicios: “No queremos riesgos”

El registrador Nacional aseguró que más del 96% de las mesas verificadas registraron menos de 300 votos para un candidato, cifra inferior al potencial electoral habitual, e insistió en la transparencia del proceso

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El registrador nacional invitó a autoridades, auditores y observadores internacionales a constatar la integridad del sistema, subrayando que no hubo alteraciones al software - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia enfrenta cuestionamientos por la transparencia en la gestión de las mesas electorales de las elecciones del 31 de mayo de 2026, tras las verificaciones solicitadas por el jefe de Estado Gustavo Petro, que afirmó que hubo fraude y no aceptó el resultado, en el que Abelardo de la Espriella sacó ventaja sobre Iván Cepeda.

El registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que el organismo revisó 5.300 mesas, de las cuales en más del 96% un candidato registró menos de 300 votos, cifra menor al potencial de votantes de una mesa estándar en el país.

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Las inspecciones, según informó Penagos, respondieron a inquietudes sobre la cantidad de sufragios por mesa. “En 5.119 de ellas, un candidato obtuvo menos de 300 votos”, precisó el funcionario, quien añadió que esa cifra resulta baja respecto al promedio habitual en muchas mesas de Colombia.

El registrador explicó que existen diferencias en los censos electorales, ya que algunas mesas cuentan con 500, otras con 800 y algunas superan los 1.200 votantes, como el caso de la mesa ubicada en Corferias, Bogotá.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, interviene durante la apertura de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde defendió las garantías del proceso y llamó a los ciudadanos a votar con tranquilidad - crédito Registraduría Nacional
El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a cuestionamientos sobre transparencia en el manejo de mesas electorales en Colombia - crédito Registraduría Nacional

En esas situaciones, la Registraduría Nacional ha ordenado activar protocolos de división de mesas, de modo que los seis jurados se repartan en dos grupos para agilizar el proceso de votación”, señaló Penagos, enfatizando la importancia de garantizar la fluidez y el acceso de la ciudadanía al ejercicio democrático.

La entidad ha implementado este mecanismo en los puntos donde el volumen de votantes supera la capacidad ideal de una sola mesa, permitiendo así una mayor eficiencia y evitando largas filas.

El funcionario también abordó las inquietudes sobre posibles modificaciones al software electoral. “El día 26 de mayo no se produjo ninguna alteración al sistema informático electoral”, subrayó Penagos, quien remarcó que el proceso se desarrolló bajo estrictos controles de transparencia y supervisión.

Según detalló el registrador, esa fecha marcó la entrega oficial de la información detallada sobre puestos y mesas electorales a los auditores de los partidos políticos, en presencia de la veeduría nacional e internacional.

En el exterior, cerca de 3.700 mesas en 67 países y 116 consulados aseguran la participación de colombianos fuera del país en la jornada electoral - crédito @Registraduria/X
Registrador nacional, Hernán Penagos, desmintió cambios en software electoral - crédito @Registraduria/X

Queremos invitar a las organizaciones políticas, sus representantes y auditores, así como a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y los observadores internacionales, a que presencien el procedimiento y constaten la transparencia con la que se administra la información”, sostuvo Penagos.

El registrador también hizo un llamado a los actores políticos para que manejen con responsabilidad la información suministrada por la entidad.

“Invito a los representantes de los partidos y a los auditores a que esa información, que con tanto juicio y rigor se les entrega permanentemente por parte de la Registraduría, no la distorsionen”, manifestó el registrador. Consideró que la manipulación de datos o la difusión de versiones incorrectas puede acarrear consecuencias negativas.

La transparencia en la administración de los comicios, remarcó Penagos, constituye una prioridad para las autoridades electorales. “No queremos que se generen riesgos innecesarios para el proceso ni para la democracia colombiana”, declaró el registrador nacional, quien instó a la colaboración de todos los sectores involucrados.

Hernán Penagos advirtió que entregar el código fuente del software electoral representa un grave riesgo para la integridad democrática - crédito @Registraduria/X
Hernán Penagos explicó protocolos y cifras tras revisión electoral - crédito @Registraduria/X

El organismo reiteró la invitación para que las autoridades y misiones internacionales participen en las próximas jornadas de verificación, con el propósito de reforzar el carácter público y abierto del sistema electoral colombiano.

Según la entidad, la vigilancia permanente y la publicación de cifras contribuyen a prevenir eventuales irregularidades y a consolidar la credibilidad institucional.

La Registraduría Nacional recordó que la entrega de información se realiza bajo estrictos protocolos y que cualquier irregularidad detectada es analizada y abordada de manera inmediata, en coordinación con las entidades de control y los observadores nacionales e internacionales.

La revisión de las mesas y la activación de mecanismos de transparencia forman parte de los compromisos asumidos por el organismo para garantizar procesos electorales confiables y ajustados a la legalidad vigente. “La transparencia y el acceso a la información son principios innegociables para este organismo”, concluyó Hernán Penagos durante la convocatoria realizada a partidos, autoridades y observadores.

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