Fondo Nacional del Ahorro: este es el trámite clave para acceder al nuevo beneficio de créditos del 100% para vivienda que inicia en julio

Las familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos tendrán acceso a las tasas de interés más bajas del mercado en el crédito hipotecario del FNA - crédiro FNA

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una decisión histórica para facilitar el acceso a la vivienda propia en Colombia: a partir de julio de 2026, los colombianos podrán adquirir Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP) sin necesidad de cuota inicial.

La entidad financiará el 100% del valor del inmueble, nuevo o usado, siempre que sea el primer inmueble del afiliado, eliminando así la principal barrera que durante años ha dificultado el sueño de miles de familias colombianas.

El trámite clave: cómo afiliarse y acceder al beneficio

Para acceder a este nuevo beneficio, el FNA ofrece dos caminos: trasladar las cesantías al fondo o abrir una cuenta de ahorro voluntario contractual. Estos dos mecanismos constituyen la puerta de entrada al crédito hipotecario sin cuota inicial, tanto para trabajadores dependientes como independientes.

El nuevo beneficio del FNA elimina la cuota inicial para acceder a vivienda propia, facilitando el trámite para miles de familias colombianas - crédito VisualesIA

1. Traslado de cesantías al FNA

El método más tradicional y directo es trasladar las cesantías al FNA. Si el trabajador ya tiene sus fondos de cesantías en esta entidad, puede iniciar el proceso de solicitud de crédito para vivienda. En caso contrario, debe solicitar el traslado a través de su empleador, quien gestionará el movimiento con la administradora de cesantías anterior.

2. Apertura de cuenta de ahorro voluntario contractual

Para quienes no tienen cesantías, especialmente independientes o informales, el FNA ofrece el Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Se trata de una cuenta flexible donde se pueden hacer aportes desde $6.000 diarios hasta un único abono de $2.112.000, según el plan escogido. Al reunir el equivalente a 1,2 salarios mínimos (alrededor de $1.560.000 en 2026), el afiliado puede solicitar el crédito y acceder al beneficio de financiación total. La modalidad facilita el acceso a crédito incluso para quienes tienen ingresos variables.

El FNA posibilita créditos conjuntos para aumentar la capacidad de compra familiar y mejorar las condiciones de financiación de vivienda en Colombia - crédito FNA

3. Proceso de solicitud

Una vez afiliado, el interesado debe demostrar capacidad de pago y hábitos de ahorro. Los requisitos son mínimos y no importa el estrato social ni el monto de ingresos; lo relevante es la disciplina de ahorro y la capacidad de asumir la cuota mensual del crédito. El FNA segmenta las tasas de interés por nivel de ingreso, garantizando la tasa más baja del mercado a familias de cero a dos salarios mínimos.

El crédito conjunto es otra opción: permite a dos o más personas sumar ingresos familiares para aumentar la capacidad de compra y acceder a mejores condiciones de financiación.

Detalles y condiciones del programa

Financiación del 100% del valor del inmueble para VIS o VIP, nuevo o usado.

Eliminación de la cuota inicial como requisito.

Apertura del programa: segundo semestre de 2026.

Requisito esencial: estar afiliado al FNA (por cesantías o ahorro voluntario contractual).

Beneficiarios: trabajadores dependientes, independientes, informales, colombianos residentes en el país o en el exterior.

Plazo y tasa de interés: dependen del perfil de ingreso y el monto solicitado; familias de menores ingresos acceden a las tasas más bajas.

Requisitos generales: no ser propietario de vivienda, capacidad de pago, historial de ahorro mínimo.

Colombianos residentes en el exterior también pueden beneficiarse del programa de vivienda, haciendo el proceso de afiliación y solicitud de forma digital - crédito Colprensa

Impacto social y proyección

La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, destacó que la eliminación de la cuota inicial es una decisión alineada con la política nacional de vivienda y busca brindar mayor estabilidad económica a las familias, especialmente en tiempos de aumento del salario mínimo y costo de vida.

“Durante años, la principal barrera para tener vivienda propia fue reunir el dinero de la cuota inicial. Hoy, esa barrera desaparece: la única condición es afiliarse al FNA y empezar a construir el camino hacia su casa”, explicó Roa Zeidán.

La meta del FNA es desembolsar $2,2 billones en créditos hipotecarios en 2026, beneficiando a 20.000 familias. La entidad administra actualmente una cartera de $12 billones y cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda sin depender de presupuesto del Estado.

Los colombianos residentes en el exterior también pueden acceder al beneficio, ahorrando en la cuenta voluntaria y solicitando el crédito una vez que alcancen el monto mínimo. El trámite es completamente digital y puede realizarse desde cualquier país.