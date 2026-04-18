Uniminuto se pronunció ante el asesinato de uno de sus estudiantes en Bogotá: pidieron a las autoridades celeridad en el proceso

El joven estudiante cursaba primer semestre de Ingeniería en la Uniminuto - crédito Google Maps

Un episodio de inseguridad en Bogotá provocó el asesinato de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Uniminuto.

El joven, de 19 años, fue atacado con arma blanca por delincuentes el 15 de abril cerca de la institución.

La Universidad Uniminuto manifestó su rechazo total al crimen y exigió acciones inmediatas a las autoridades para frenar la violencia que afecta a los entornos educativos.

A través de comunicados, de manera oficial, la universidad solicitó esclarecer el caso y proteger la vida e integridad de los estudiantes, subrayando la urgencia de fortalecer la seguridad en zonas universitarias de la ciudad.

Fredy Santiago Guzmán Cárdenas cursaba sus estudios y a la salida de la universidad fue atacado y falleció debido a múltiples heridas, informaron El Tiempo y el comunicado de Uniminuto.

Comunicado oficial Uniminuto - crédito Uniminuto

Este hecho enlutó a la comunidad educativa y evidenció los riesgos que afrontan los estudiantes en la capital.

Reacción institucional ante el crimen

El comunicado oficial de Uniminuto reportó el “profundo dolor y rechazo” de la comunidad educativa por este hecho violento. “Este suceso nos enluta como comunidad educativa y nos convoca a alzar la voz frente a una realidad que afecta no solo a nuestra institución, sino a la sociedad en su conjunto”, sostuvo la universidad.

La directiva envió un mensaje de solidaridad y apoyo a la familia, amistades y compañeros de la víctima. La institución reiteró: “Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los sueños de nuestros estudiantes y de cualquier ser humano”, conforme al comunicado difundido por Uniminuto.

La universidad también alentó la unión y el acompañamiento entre los miembros de la comunidad educativa para enfrentar el impacto de la violencia.

Llamado a las autoridades y exigencias de seguridad

En sus declaraciones, tanto en el comunicado oficial como en sus declaraciones ante el medio citado, Uniminuto exigió una intervención decidida de las autoridades.

La joven era reconocida en su entorno por su vinculación académica y cultural, según destacó la universidad, cuyas directivas expresaron pesar por el impacto social de la tragedia - crédito Nathalia Angarita / Reuters

“Hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad, rigor y eficacia las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, reclamó la universidad.

La institución también pidió fortalecer la seguridad en Bogotá, resaltando la necesidad de “acciones concretas”, una “mayor presencia institucional” y el desarrollo de “estrategias de prevención” para proteger a los universitarios. El crecimiento del riesgo en la ciudad fue señalado como un desafío inmediato para toda la sociedad.

La dirección de Uniminuto aprovechó la tragedia para reafirmar su posición de respeto a la vida y la necesidad de crear espacios seguros. Desde la institución insisten en que la “inseguridad ciudadana no puede robarse los sueños de ninguna persona”, y refuerzan su responsabilidad en promover una cultura de paz.

La estudiante Jhoana Agreda Jamioy muere tras ser atropellada por un bus de TransMilenio en Bogotá

En la noche del 10 de marzo de 2026, Jhoana Katerine Agreda Jamioy, joven de 21 años, falleció en Bogotá tras ser arrollada por un bus de Transmilenio en las proximidades de la estación Las Aguas.

Andrés Agreda aseguró que Jhoana Katerine Agreda Jamioy recibió lesiones de gran gravedad en la pierna y la cadera - crédito Universidad Externado

La tragedia, confirmada tanto por autoridades como por la Universidad Externado de Colombia, donde Agreda Jamioy cursaba Antropología, activó protocolos de emergencia y abrió una investigación cuyos resultados serán determinantes para establecer las circunstancias exactas del siniestro. La institución académica anunció que asumirá los gastos funerarios y acompañará a la familia durante el proceso de exequias.

El papá de la estudiante, Andrés Agreda, relató a Blu Radio que desde el primer contacto con el hospital, la familia fue informada sobre la gravedad de la situación.

“Prácticamente me dijeron que estaba grave, grave. Los médicos, de una u otra manera, hicieron todo lo pertinente. Acudieron varios especialistas, pero siempre me comentaron que estaba muy grave”, señaló Agreda.

Según el detalle médico, la estudiante sufrió una fractura en la pierna y la cadera de considerable severidad. Horas después de ingresar, la joven falleció a pesar de los esfuerzos médicos.

El accidente que cobró la vida de Agreda Jamioy ocurrió cuando, de acuerdo con lo informado por Transmilenio S.A. en comunicación oficial y recogido por Infobae, una persona intentaba ingresar al sistema de forma irregular.

El sistema de transporte público sostuvo, además, que presuntamente la víctima se encontraba bajo efectos de alcohol al momento del impacto. Aunque la empresa aseguró que se activaron los protocolos de atención apenas se conoció la emergencia, la familia de la joven ha manifestado que aún no recibe información oficial sobre lo sucedido ni acceso a registros que permitan esclarecer los hechos.