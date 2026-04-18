En 2026, Migración Colombia ha deportado y expulsado a más de 300 extranjeros por irregularidades en su entrada y permanencia en el país

Extranjeros deportados a sus país de origen por irregularidad en el ingreso y la estadia en el territorio nacional - crédito Migración Colombia

Un total de 310 ciudadanos extranjeros han sido deportados o expulsados de Colombia en lo que va de 2026, según cifras de Migración Colombia. El organismo atribuye estas sanciones a múltiples causas, entre ellas el uso de documentación fraudulenta, la infracción de normas migratorias y el riesgo para la seguridad nacional.

El volumen de estas medidas refleja una continuidad respecto al año anterior, cuando la autoridad migratoria cerró 2025 con 1.652 expulsiones y deportaciones de personas extranjeras. La tendencia mantiene un promedio elevado, lo que evidencia la persistencia de los factores que motivan estas decisiones administrativas.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, resaltó que “la Constitución y la Ley son contundentes a la hora de garantizar la seguridad nacional y el orden público, y en ese sentido se aplican estos procedimientos administrativos, respetando siempre los derechos y el debido proceso de las personas”. De acuerdo con la funcionaria, las expulsiones y deportaciones responden tanto a causas migratorias como a requerimientos judiciales o de organismos internacionales.

Gloria Esperanza Arriero López, Directora General de Migración Colombia, informa que en lo corrido de 2026 se han registrado 310 casos entre deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros, en el marco de la soberanía del Estado y garantizando el debido proceso - crédito Migración Colombia

Causas y distribución regional de las sanciones migratorias

Las cifras oficiales detallan que, de los 310 casos registrados en 2026, 157 corresponden a deportaciones. La mayoría de estas se relaciona con irregularidades en el ingreso, salida o permanencia en el país. Las regiones con mayor número de deportaciones han sido Nariño (51 casos), Oriente (24), Atlántico (19), Eje Cafetero (17), Antioquia (16) y la Regional Andina (14), que abarca Bogotá y otros departamentos cercanos.

Por otra parte, se han efectuado 153 expulsiones en lo que va del año. Estas sanciones se han concentrado en las regionales Oriente (57 casos), Andina (23), Antioquia (19), Nariño (12) y El Dorado (12). Los motivos principales son la amenaza a la seguridad, el orden público o la tranquilidad social, así como órdenes de jueces, notificaciones de autoridades extranjeras o requerimientos de Interpol.

De acuerdo con las autoridades, la diferencia entre expulsión y deportación radica en la naturaleza y duración de la sanción. La deportación implica una prohibición de ingreso a Colombia durante un periodo que puede oscilar entre seis meses y diez años, dependiendo de la gravedad de la infracción. La expulsión, en cambio, se aplica de manera discrecional y por un mínimo de cinco años, generalmente como pena accesoria a delitos principales.

Un total de 310 ciudadanos extranjeros han sido deportados o expulsados de Colombia en lo que va de 2026, según cifras de Migración Colombia - crédito Migración Colombia

Sanciones en la capital y medidas recientes

La Regional Andina, que incluye a Bogotá, ha registrado hasta el momento 37 sanciones de salida del país en 2026. Esta área es una de las más activas en la aplicación de medidas contra ciudadanos extranjeros que incumplen la normativa migratoria.

Durante el año pasado, la capital representó uno de los focos principales: Migración Colombia ejecutó más de 150 órdenes de salida en Bogotá, transportando y escoltando a los sancionados hasta las fronteras o devolviéndolos vía aérea a sus países de origen.

Las sanciones por motivos migratorios en Colombia incluyen tanto la deportación como la expulsión. Mientras la primera puede ser revisada y modificada, la segunda no admite recurso alguno y exige la tramitación de una nueva visa para regresar al país.

Deportado extranjero que organizó megafiestas y escandalizó por años a los vecinos en Medellín

El desenlace de la expulsión de George Laevsky Wolfe de Colombia cerró un ciclo de tensiones en el sector de El Poblado, en Medellín. La medida, coordinada por Migración Colombia, la Alcaldía y la Policía Metropolitana, se ejecutó luego de que las autoridades recopilaran numerosas denuncias y sanciones en su contra por desórdenes reiterados.

La entidad reiteró su compromiso con aplicar todo el peso de la ley contra los residentes extranjeros que infrinjan la ley - crédito @MigracionCol/X

Durante más de dos años, Wolfe, de 40 años y con nacionalidad rusa y estadounidense, organizó fiestas con música a alto volumen en su apartamento del Edificio Málaga. Las quejas se acumularon entre los vecinos, quienes veían afectada su tranquilidad por el comportamiento del residente extranjero.

Wolfe fue expulsado del país el lunes 13 de abril tras confirmarse que desatendió advertencias y acuerdos previos sobre su conducta. La decisión se tomó cuando las autoridades consideraron que ya no quedaban alternativas tras su reincidencia y la falta de cumplimiento de pactos para abandonar voluntariamente el lugar.

En los últimos meses, el expediente de Wolfe se convirtió en un caso emblemático, al consolidar múltiples reportes de alteración de la convivencia. La acumulación de pruebas permitió a las autoridades proceder con la medida de expulsión, que culminó cuando Wolfe abordó un vuelo hacia Miami.

La situación generó un mensaje inequívoco de las autoridades locales sobre la convivencia y el respeto a la ley. “El Ruso pa fuera. Tras dos años de constantes desórdenes, afectaciones a la convivencia y múltiples denuncias ciudadanas, hemos logrado que se expulse del país el ciudadano extranjero George Laevsky Wolfe, quien residía en El Poblado”, informó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, a través de la red social X.