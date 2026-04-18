Colombia

El Concierto de Conciertos celebra 38 años con un show 360 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá

La mayor apuesta técnica y artística del festival será un escenario inmersivo y la reunión inédita de diferentes generaciones de músicos

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El Concierto de Conciertos celebrará sus 38 años el próximo 17 de julio de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.
El Concierto de Conciertos celebrará sus 38 años el próximo 17 de julio de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

El regreso del Concierto de Conciertos marca el inicio de una nueva etapa para la música en vivo en Colombia. El histórico festival celebrará sus 38 años el próximo 17 de julio de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, con un espectáculo que incorpora un escenario en formato de 360 grados y un nutrido cartel de artistas internacionales.

El 38 aniversario se conmemorará el 17 de julio de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. El evento contará con un escenario de 360 grados y reunirá a exponentes emblemáticos del rock y pop en español, junto a figuras actuales.

Desde hace casi cuatro décadas, el festival se ha consolidado como uno de los eventos musicales más representativos de Colombia y América Latina. Esta edición busca reconectar con distintas generaciones al combinar leyendas del rock y pop en español con exponentes actuales, sumando una apuesta técnica con el nuevo escenario 360 grados e invitados aún por confirmar.

Artistas destacados y cartel internacional

El cartel del Concierto de Conciertos
El cartel del Concierto de Conciertos

El cartel del Concierto de Conciertos reúne a músicos de renombre. Entre los confirmados destaca Manuel Medrano, cantautor colombiano reconocido por su trayectoria pop latino y ganador de dos premios Grammy Latinos por obras como “Bajo el agua”.

Desde Chile, el baterista Miguel Tapia, figura esencial de Los Prisioneros, aportará el legado del rock latino y la influencia de una banda con huella en los ochenta y noventa.

Beto Cuevas, voz principal de La Ley, suma proyección internacional, éxitos reconocidos y una carrera que lo consolida como referente de la música hispana.

La alineación integra a Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, banda fundamental del rock y ska mexicano, cuyas letras abordan la vida urbana en Ciudad de México. También se presentarán Los Cafres, pioneros del reggae en español desde Argentina, con más de tres décadas de historia e influencia en la escena latinoamericana.

Ella Baila Sola
Ella Baila Sola

El espectáculo incluirá el sonido festivo de La Mosca Tsé-Tsé, conocida por fusionar rock, ska y ritmos latinos. Desde España, Los Toreros Muertos aportarán su humor irreverente y su conexión con la Movida madrileña de los ochenta, y el dúo musical español Ella Baila Sola, formado por Marta Botía y Marilia Andrés Casares, que alcanzó gran éxito en España y América Latina con canciones como “Lo echamos a suertes” y “Amores de barra”.

El talento nacional estará representado por Xmosis, formada en 2025 por exintegrantes de Ekhymosis y Sebastián Yepes, enfocada en actualizar los clásicos del rock colombiano. Kraken comienza una nueva fase en 2026 con Roxana Restrepo como vocalista y el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, continuando el legado de Elkin Ramírez.

A ellos se suma Compañía Ilimitada, grupo bogotano pionero del pop rock nacional, junto a invitados sorpresa que se anunciarán próximamente.

Una experiencia de escenario 360 grados para el público

Concierto de Conciertos
Concierto de Conciertos

La novedad de la edición será el formato de escenario en 360 grados, que transformará la experiencia para los asistentes al permitir disfrutar del espectáculo desde todos los ángulos. Esta disposición promueve una conexión más cercana con los artistas y garantiza vistas privilegiadas para miles de espectadores, sin importar su ubicación en el recinto.

La organización señala que esta configuración “ofrece una experiencia inmersiva única”, con el objetivo de establecer un nuevo estándar en festivales musicales en Colombia y fortalecer el vínculo entre el público y los intérpretes.

Entradas con descuento y preventa limitada

Las entradas se encuentran disponibles con una promoción especial de lanzamiento que incluye descuentos de hasta 40% por tiempo limitado durante la etapa inicial de preventa.

Tras 38 años, el Concierto de Conciertos reafirma su capacidad de renovarse y mantener su relevancia en la música latinoamericana.

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