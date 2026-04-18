Fuerte temblor de 3,9 se registró en la mañana del sábado 18 de abril en Antioquia, según el SGC

El epicentro fue en inmediaciones al municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia - crédito Infobae

En la mañana del sábado 18 de abril de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 3,9 en el departamento de Antioquia.

Según los registros de la entidad, el evento ocurrió a las 09:05 a. m. y el epicentro fue en el municipio de Anorí.

De acuerdo con los datos técnicos difundidos por el Servicio Geológico Colombiano, el temblor se localizó a 7 kilómetros al norte de Anorí, 13 kilómetros de Campamento y 19 kilómetros de Amalfi, municipios del nordeste antioqueño donde el fenómeno pudo haberse sentido con mayor intensidad. Las coordenadas precisas informadas fueron 7,04 grados de latitud y -75,20 grados de longitud.

Por el momento, las autoridades no han notificado lesionados por el sismo.

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