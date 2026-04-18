Colombia

Gobierno someterá a consulta pública decreto sobre protección digital infantil que busca regular plataformas en Internet

La propuesta normativa, impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, plantea nuevos compromisos para empresas tecnológicas, escuelas y familias, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los menores en Internet

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno pone en consulta pública un proyecto de decreto para proteger a menores en plataformas digitales y entornos escolares - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno puso en consulta pública el proyecto de decreto que desarrolla la Ley 2489 de 2025, con la finalidad de establecer nuevas obligaciones para plataformas digitales, colegios y familias tendientes a proteger a los menores de edad en entornos digitales.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (MinTIC) abrió una convocatoria para recibir comentarios ciudadanos, la cual estará disponible hasta el 26 de abril de 2026.

Según un comunicado oficial del propio Ministerio, esta iniciativa busca establecer límites claros para prevenir el monitoreo masivo y la vulneración de la privacidad.

La cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones señaló en su anuncio que “ninguna medida derivada de este decreto podrá implicar monitoreo generalizado de comunicaciones, debilitamiento del cifrado de extremo a extremo, ni bloqueo indiscriminado de plataformas”.

Esta restricción, inédita en regulaciones previas del país, condiciona las competencias asignadas a cada actor involucrado.

De acuerdo con el borrador difundido, el proyecto distribuye responsabilidades entre el Estado, plataformas digitales, instituciones educativas y familias, en vez de centralizarlas en un solo ente, para evitar el riesgo de abusos de autoridad o vigilancia excesiva.

El viceministro de Transformación Digital, Giovanny Andrés López, enfrenta escrutinio por su rol en un chat vinculado a la campaña de Iván Cepeda - crédito Ministerio de las TIC
El Gobierno de Colombia pone en consulta pública un proyecto de decreto para proteger a menores en plataformas digitales y entornos escolares - crédito Ministerio de las TIC

La propuesta normativa surge de un proceso participativo previo: en una primera etapa se recibieron 239 observaciones ciudadanas y se realizaron ocho mesas técnicas con sectores de la sociedad civil, la industria tecnológica, el gremio de telecomunicaciones y entidades estatales como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, este proyecto busca “adoptar medidas idóneas, necesarias y proporcionales que garanticen el respeto de los derechos fundamentales del menor en línea”, para lo cual se prohíben expresamente mecanismos que deriven en censura o recolección desproporcionada de datos personales.

Las plataformas digitales que operen en Colombia, incluidas redes sociales, aplicaciones, videojuegos y sistemas de inteligencia artificial, deberán incorporar mecanismos de seguridad y privacidad desde la fase de diseño, no como una función añadida posteriormente, según el borrador del decreto divulgado por el ministerio.

Además, estarán obligadas a ofrecer herramientas de control parental adaptables a la edad y el desarrollo del menor y a mantener canales de reporte de incidentes de fácil acceso para niños, madres, padres y cuidadores.

Tres paneles muestran: un niño mirando YouTube Kids en una tablet, una niña sonriendo con TikTok en su móvil y un adolescente jugando Roblox en un monitor.
Imagen de referencia. El borrador exige que plataformas digitales incorporen medidas de seguridad y privacidad desde el diseño y reporten delitos sexuales infantiles a la Fiscalía - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En los casos en que los mecanismos de reporte permitan detectar material de explotación o abuso sexual de menores, las plataformas tendrán la obligación de denunciar inmediatamente ante la Fiscalía General de la Nación.

Un dato clave del borrador es que las empresas deberán enviar informes semestrales al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, detallando sus avances en la protección infantil.

Las exigencias legales serán proporcionales al tamaño y capacidades técnicas de cada empresa, medida que busca no establecer barreras a la operación de firmas pequeñas.

En el ámbito escolar, el texto exige a las instituciones educativas actualizar sus Proyectos Educativos Institucionales y Manuales de Convivencia para integrar estrategias preventivas específicas contra los riesgos digitales y establecer rutas de atención frente al ciberacoso.

Los comités de convivencia escolar serán responsables de activar dichas rutas ante cualquier incidente reportado. Otra obligación relevante será la incorporación de talleres dirigidos a madres, padres y cuidadores sobre el uso seguro de la tecnología, integrados en las escuelas de familias.

El borrador introduce la creación de un repositorio público y gratuito liderado por el Ministerio de Educación, que deberá estar disponible en un plazo de 12 meses desde la expedición del decreto.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recalca que no se permitirá el monitoreo generalizado ni el debilitamiento del cifrado en comunicaciones digitales - crédito MinTIC
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recalca que no se permitirá el monitoreo generalizado ni el debilitamiento del cifrado en comunicaciones digitales - crédito MinTIC

Este recurso ofrecerá materiales pedagógicos, instrumentos de control parental y contenidos de alfabetización digital enfocados en la protección de menores. La plataforma no podrá exigir registro ni recolectar datos de los menores, ni incluir publicidad dirigida a la infancia.

El proyecto habilita también un Sistema Integrado de Monitoreo, concebido como una red de intercambio informativo entre entidades estatales para detectar riesgos y activar rutas de atención.

Este sistema, según el texto sometido a consulta, se articulará con sistemas existentes como el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) y el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), aunque sin vigilancia de comunicaciones privadas.

El proyecto de decreto dispone que los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic) podrán destinarse a la financiación de programas de formación en uso seguro de la tecnología y prevención de violencias en línea, con criterios restrictivos sobre los destinos de gasto autorizados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los colegios deberán actualizar sus Proyectos Educativos y Manuels de Convivencia para enfrentar riesgos digitales y prevenir el ciberacoso escolar - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto a la rendición de cuentas, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Educación deberán presentar cada año, a más tardar el 6 de febrero —coincidiendo con el Día por una Internet Segura—, un informe conjunto ante las Comisiones Sextas del Congreso.

Este documento deberá incluir datos actualizados sobre la cobertura de los programas implementados, ejecución presupuestaria y alertas proporcionadas por el sistema integrado de monitoreo.

El proceso de consulta pública permanecerá abierto hasta el 26 de abril de 2026. Al concluir la recepción de comentarios y su incorporación técnica, el decreto quedará en condiciones de ser suscrito por el presidente Gustavo Petro y los ministros competentes.

Temas Relacionados

MinTICMinisterio de EducaciónPlataformas digitalesSeguridad en internet a menores de edadColombia-noticias

Más Noticias

Fuerte temblor de 3,9 se registró en la mañana del sábado 18 de abril en Antioquia, según el SGC

El sismo se registró a las 9:05 a. m. en el nordeste del departamento colombiano; hasta el momento no se reportan lesionados

Fuerte temblor de 3,9 se registró en la mañana del sábado 18 de abril en Antioquia, según el SGC

Argentina vs. Colombia EN VIVO de la Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” tendrá una exigente visita en Buenos Aires, buscando la victoria que le permita terminar como líder en la tabla de posiciones

Argentina vs. Colombia EN VIVO de la Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El Concierto de Conciertos celebra 38 años con un show 360 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá

La mayor apuesta técnica y artística del festival será un escenario inmersivo y la reunión inédita de diferentes generaciones de músicos

El Concierto de Conciertos celebra 38 años con un show 360 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá

En 2026, Migración Colombia ha deportado y expulsado a más de 300 extranjeros por irregularidades en su entrada y permanencia en el país

Los motivos principales son la amenaza a la seguridad, el orden público o la tranquilidad social, así como órdenes de jueces, notificaciones de autoridades extranjeras o requerimientos de Interpol

En 2026, Migración Colombia ha deportado y expulsado a más de 300 extranjeros por irregularidades en su entrada y permanencia en el país

Centro Democrático entregará informe a Estados Unidos sobre votos del Pacto Histórico en elecciones legislativas: el 55% fueron de zonas con grupos armados

Los firmantes de la denuncia aseguraron que allí donde el control armado condiciona la deliberación pública y restringe la circulación de opciones políticas

Centro Democrático entregará informe a Estados Unidos sobre votos del Pacto Histórico en elecciones legislativas: el 55% fueron de zonas con grupos armados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Enrique Bunbury regresa con nuevo álbum y recuerda a Aterciopelados: “Nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

Deportes

Argentina vs. Colombia EN VIVO de la Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Argentina vs. Colombia EN VIVO de la Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Figura del Junior respondió a las críticas de exfutbolista Macnelly Torres: “Es fácil tener un micrófono”

Carlos Bacca mantiene una marca de goleo con el AC Milan, a nueve años de su partida: estos son los números

Guillermo Hoyos, nuevo técnico del Inter Miami de Lionel Messi, tiene pasado en la Liga BetPlay: fue jugador y técnico

Concurso de Abelardo de la Espriella relacionado con el partido de la selección Colombia en Mundial 2026 genera debate sobre su legalidad