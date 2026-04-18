Colombia

Gustavo Petro pidió paz en Medio Oriente y transición energética mundial en medio de la Cumbre de la Defensa de la Democracía en Barcelona

Calificó como urgente repensar la agenda mundial en base a dos postulados: solución política al problema palestino por medio de dos Estados y transición profunda hacia energías limpias

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, analiza la situación en Medio Oriente, calificando la extensión de la guerra y el "genocidio en Gaza" como errores garrafales. En su discurso, aboga por una solución de dos estados para Palestina y una transición global lejos de los hidrocarburos - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro utilizó su participación en la IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona, España, para advertir que la propagación de la guerra en Medio Oriente constituye una de las mayores amenazas a la política global reciente.

El mandatario instó al inicio inmediato de un proceso serio de paz en la región, destacando el reconocimiento de Palestina, la resolución del conflicto en ese territorio y el tránsito urgente hacia la descarbonización de la economía mundial como condiciones esenciales para evitar un deterioro político y humanitario irreversible.

En su diálogo con periodistas a la llegada al evento, Petro insistió en que el agravamiento del conflicto armado y la reciente agresión a Irán evidencian una ruptura del derecho internacional y una incapacidad global para garantizar la supervivencia de la humanidad. Enfatizó que, de concretarse una pacificación en Medio Oriente, el efecto más inmediato sería una baja en el precio del petróleo y la reapertura de rutas de abastecimiento alimentario, especialmente después del cierre del estrecho de Ormuz, que había agudizado el riesgo de hambre mundial.

Gustavo Petro en la IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona, España - crédito @infopresidencia/X
Gustavo Petro en la IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona, España - crédito @infopresidencia/X

Cuestionado sobre el sentido político de la cumbre, el mandatario colombiano precisó: “Yo creo que es una cumbre por una alternativa en el mundo, por, no contra. Se trata de una especie de faro que en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global, peligroso para toda la humanidad, coloca una línea, una especie de flecha que sigue un rumbo, el rumbo de la vida, no el rumbo de la muerte”, dijo a la prensa.

En la misma línea, el presidente destacó la interrelación entre el conflicto palestino-israelí, el peso de los hidrocarburos en la economía global y los riesgos que trae la inacción frente al cambio climático.

“El que se pueda abrir y empezar a construir un proceso de paz serio en el Medio Oriente coloca sobre el tapete el asunto de Palestina, la resolución del conflicto allí, la opción de dos estados soberanos y coloca al mundo la necesidad de salir del petróleo, que es el que está causando, con los hidrocarburos en general, la tensión política cada vez peor, el descuadernamiento del derecho internacional y la imposibilidad que la humanidad actúe rápidamente para su propia existencia, que tiene que ver con la descarbonización de la economía”.

el presidente destacó la interrelación entre el conflicto palestino-israelí, el peso de los hidrocarburos en la economía global y los riesgos que trae la inacción frente al cambio climático - crédito Jaime León/EFE
el presidente destacó la interrelación entre el conflicto palestino-israelí, el peso de los hidrocarburos en la economía global y los riesgos que trae la inacción frente al cambio climático - crédito Jaime León/EFE

El jefe de Estado intervino en la cita internacional con una alerta contundente: “Tanto la agresión a Irán como la extensión de la guerra a todo el Medio Oriente es uno de los peores pasos dados por gobierno alguno en el mundo en el último tiempo, fuera del genocidio de Gaza”.

Calificó como urgente repensar la agenda mundial con base en los dos postulados: solución política al problema palestino por medio de dos Estados y transición profunda hacia energías limpias.

El presidente precisó que, una vez abierto un proceso de paz en Medio Oriente, podría observarse un abaratamiento inmediato de los precios petroleros y, como consecuencia, una reducción de los riesgos de inseguridad alimentaria a escala global.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla con la prensa a su llegada a la cumbre "En defensa de la democracia" en Barcelona, ​​España, el 18 de abril de 2026 - crédito Nacho Doce/Reuters
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla con la prensa a su llegada a la cumbre "En defensa de la democracia" en Barcelona, ​​España, el 18 de abril de 2026 - crédito Nacho Doce/Reuters

Hizo referencia al cierre del estrecho de Ormuz y su impacto en el hambre: “Uno de los efectos más importantes del cierre del estrecho de Ormuz era el hambre en el mundo, el avance del hambre en el mundo”.

Al final de su intervención, dejó como conclusión la importancia de darle prioridad en la agenda internacional a estos dos grandes temas, que consideró, pueden ser pilares para empezar a mejorar la vida de millones de ciudadanos en diferentes partes del mundo: “la humanidad debe reflexionar sobre una nueva agenda. Y esa agenda tiene que ser construida por fuera del petróleo, de los hidrocarburos y hacia la descarbonización de la economía”.

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