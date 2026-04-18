Gustavo Petro es blanco de burlas por celebrar falsa inclusión en la lista de personas más influyentes de la revista Time: “No haga el ridículo”

El presidente Gustavo Petro celebró falsa inclusión en listado de personas influyentes haciendo una crítica a la oposición colombiana - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

La revista Time presentó la lista de las 100 personas más influyentes de 2026, que agrupa a artistas, líderes, innovadores, íconos y titanes de todo el mundo. El Espectador informó sobre el contenido de la lista e indicó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace parte de los líderes destacados a nivel global.

En su cuenta de X, el primer mandatario celebró la noticia, aprovechando para enviar un mensaje crítico a la oposición. “Así no le guste a la derecha tribal colombiana que nunca tuvo un dirigente universal, agradezco que la revista Time me nomine como uno de los 100 dirigentes más influyentes del mundo”, escribió el jefe de Estado en la red social.

El presidente Gustavo Petro celebró su supuesta inclusión en la lista de los 100 dirigentes más influyentes del mundo de la revista Time - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, El Espectador rectificó la información, aclarando que el jefe de Estado no está incluido en la lista. Su nombre fue mencionado en la nota periodística por error; se hizo referencia a un listado de otro año (2023), en el que el primer mandatario sí fue añadido.

“Nota de la editora: Este artículo fue actualizado para corregir la información sobre la supuesta inclusión de Gustavo Petro en el listado, que no correspondía al año en curso”, se lee en el artículo periodístico.

La congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal reaccionó a la celebración pública que hizo del presidente Gustavo Petro ante su supuesta inclusión en la lista. Con tono de burla, recomendó al jefe de Estado rodearse de buenos asesores que verifiquen la información y le notifiquen antes de pronunciarse al respecto.

Además, recordó que, contrario al prestigio que supone estar en la lista de la revista Time, el mandatario hace parte de otro listado que no es motivo de orgullo: la Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Debería @petrogustavo pagarle a algún asesor para que no haga el ridículo universal. Usted no está entre los 100 más influyentes de la revista Time. En la lista que sí está y seguirá es en la Lista Clinton”, señaló la legisladora de derecha en su cuenta de X.

La congresista María Fernanda Cabal se burló de Petro por celebrar falsa inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time - crédito @MariaFdaCabal/X

El congresista Jota Pe Hernández hizo lo propio, mencionando también la inclusión de Petro en la Lista Clinton, la cual se efectuó en octubre de 2025. “Que oso Petro, borre ese trino, deje de dar vergüenza. El Espectador aclara que usted no hace parte de la lista de los 100 líderes más influyentes del mundo. Usted aparece es en LA LISTA CLINTON!”, aseveró.

El Gobierno de Donald Trump añadió a Petro en el listado por participar en actividades que contribuyen “materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.

El congresista Jota Pe Hernández criticó al presidente Petro por asegurar que está incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time - crédito @JotaPeHernandez/X

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) se unió a las críticas contra el jefe de Estado, haciendo énfasis en las fallas del sistema de salud, evidenciadas en las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a los servicios de salud y en nombramientos cuestionables.

“Influyente en imponer, improvisar y destruir el sistema de salud con su Chu Chu Chu #MuerenPacientes”, señaló.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras reaccionó a comentario del presidente Gustavo Petro, advirtiendo sobre la crisis que vive el sistema de salud - crédito @Fecoer/X

El presidente Gustavo Petro fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2023; el entonces presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo una reseña del mandatario colombiano para la revista, en la destacó sus iniciativas orientadas a la paz y al diálogo con distintos sectores.

“Gustavo, líder de una coalición política histórica, ha construido un programa ambicioso y transformador. Con el pragmatismo necesario para ejercer el poder, ha forjado amplias alianzas que le permiten dialogarcon la mayoría de las fuerzas democráticas de su país. Su objetivo principal es profundizar el plan de paz de Colombia”, indicó Boric.