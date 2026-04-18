Nombramiento de Daniel Quintero en SuperSalud desató pelea entre Petro y Alejandro Gaviria en redes sociales: “Lo suyo ahora es calumnia”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el sistema de salud al que contribuyó el exministro Alejandro Gaviria terminó beneficiando a los dueños de las entidades promotoras de salud (EPS) y no a los pacientes - crédito EFE - Colprensa

El nombramiento de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como superintendente Nacional de Salud, causó disgusto e indignación en algunos sectores de la política colombiana.

El exfuncionario, que también quiso sumarse a la carrera por la Presidencia en las elecciones de 2026, no cuenta con experiencia específica en materia de salud y está siendo investigado por los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción.

Pese a los cuestionamientos que han surgido por su llegada a la entidad, hay personas que no se han pronunciado al respecto y su silencio ha llamado la atención de los medios de comunicación y de políticos y expertos. Entre las personas que no han expresado su opinión sobre el tema está el candidato presidencial y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro.

Su distanciamiento del debate generó incomodidad. El exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria centró su atención en ello e hizo una crítica a través de su cuenta de X, en la que cuestionó la transparencia y coherencia de su candidatura al no rechazar la designación de Quintero.

Daniel Quintero está siendo investigado por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción - crédito Juan David Duque/Reuters

Aseguró que resulta contradictorio y deshonesto con los votantes el no cuestionar públicamente la decisión, teniendo en cuenta que en campaña se ha mostrado como un aspirante comprometido con la ética y con la lucha contra la corrupción.

“La campaña está montada sobre una contradicción absoluta: propone una revolución ética, pero guarda silencio sobre la corrupción más flagantre del gobierno actual porque necesita su apoyo para tener alguna posibilidad electoral. La postura es deshonesta”, aseveró Gaviria.

El exministro Alejandro Gaviria criticó la falta de declaraciones de Iván Cepeda frente al nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud - crédito @agaviriau/X

Al presidente Gustavo Petro no le gustó el comentario del ex jefe de la cartera y decidió responder con una acusación. Señaló al exfuncionario, que estuvo seis meses en su Gobierno como ministro de Educación, de ser un exponente de la corrupción.

Advirtió que el sistema de salud al que contribuyó terminó beneficiando a los dueños de las entidades promotoras de salud (EPS) y no a los pacientes. "Tengo que decirte, Alejandro, que tu eres un exponente de la corrupción más fragante. Ideaste el modelo en dónde billones de pesos del erario pasaban al pecunio personal de los dueños privados de las EPS y no te arrepientes de hacerlo", indicó el primer mandatario.

El presidente Gustavo Petro acusó a Alejandro Gaviria de ser un exponente de la corrupción - crédito @petrogustavo/X

Gaviria continuó con la discusión, recordando que años atrás, previo al desarrollo de unas elecciones regionales, el hoy presidente le propuso ser su candidato a la Alcaldía de Bogotá. Según explicó, en ese momento, el discurso de Gustavo Petro era otro: destacó su trabajo como ministro de Salud (2012-2018) y le pidió representar a los sectores petristas en la contienda electoral por la alcaldía.

“Le recuerdo que en 2019 nos reunimos por su iniciativa en una oficina del Senado y Ud. Me ofreció entonces ser su candidato a la alcaldía, diciéndome que había hecho un gran trabajo como ministro de salud. Lo suyo ahora es calumnia y desespero ante su evidente fracaso”, señaló.

El exministro Alejandro Gaviria recordó que el presidente Petro lo buscó para ofrecerle la candidatura a la alcaldía de Bogotá - crédito @agaviriau/X

En efecto, en abril de 2019, el exministro reveló a La Silla Vacía que se había reunido con el entonces senador Gustavo Petro para conversar sobre la propuesta, la cual rechazó, debido a que no estaba interesado en involucrarse en una campaña electoral en ese momento.

“No fue un ofrecimiento. Me llamó y hablé con él. Me preguntó si yo estaría interesado en presentarme a la alcaldía por una coalición amplia. Fue una reunión muy cordial. Yo estoy contento en la academia y no tengo planes de hacer política electoral”, dijo el ex jefe de Estado.

De hecho, desde julio de 2019, Gaviria empezó su labor como rector de la Universidad de Los Andes, que culminó en agosto de 2021. Un año después (agosto de 2022), se convirtió en el ministro de Educación de Petro, pero salió del cargo luego de seis meses de trabajo por desacuerdos con el Gobierno.

El exministro Alejandro Gaviria explicó por qué salió del Gobierno Petro - crédito @agaviriau/X

“Estuve seis meses y presencié el caos, la indolencia y la falta de cualquier idea de gobierno. No iba a quedarme callado. Mi lealtad es con mis principios, no con un presidente autoritario y enloquecido”, señaló en X.