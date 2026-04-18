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Ladrones asesinaron a estudiante de la Universidad Minuto de Dios durante un atraco en estación de TransMilenio en Bogotá: qué se sabe

Desde la institución de educación superior emitieron un sentido pésame por la vida de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años, y rechazaron la violencia derivada de la crítica inseguridad capitalina

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El estudiante tenía 19 años y falleció por las heridas causadas con arma cortopunzante - crédito Rigen Noticias/Facebook y captura de pantalla Google Maps
El estudiante tenía 19 años y falleció por las heridas causadas con arma cortopunzante - crédito Rigen Noticias/Facebook y captura de pantalla Google Maps

La Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) confirmó el fallecimiento de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un estudiante de 19 años de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, que murió tras resultar herido de muerte durante un asalto con arma blanca ocurrido en la noche del 16 de abril en Bogotá.

El crimen, cometido por delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias, provocó indignación en la comunidad académica y un contundente mensaje de rechazo a la crítica situación inseguridad que afecta a los ciudadanos en la capital.

El joven estudiante cursaba primer semestre de Ingeniería en la Uniminuto - crédito Google Maps
El joven estudiante cursaba primer semestre de Ingeniería en la Uniminuto - crédito Google Maps

Fuentes de la Policía de Bogotá confirmaron a Infobae Colombia lo sucedido, y afirmaron que el hecho ya está en manos del CTI de la Fiscalía, que se encargará de dar a conocer la versión oficial del hecho.

Mientras tanto, desde la institución educativa se publicó un comunicado oficial para expresar su rechazo frente al crimen y manifestar el profundo dolor que embarga al cuerpo universitario.

Hasta el momento, las autoridades del Distrito Capital no se han pronunciado al respecto. No obstante, el alcalde Carlos Fernando Galán intensificó su mensaje contra la criminalidad en la ciudad, y su solicitud de una transformación en el sistema penal.

Sí tenemos que dar una discusión porque es repetitivo. Es un patrón. En prácticamente todos los casos, o bien son personas que por su peligrosidad nos damos cuenta [de que] deberían estar presos, porque ya los había capturado el sistema y los soltó, o bien están presos, pero no hay control sobre ellos", dijo el alcalde en una intervención pública, tras los recientes casos de ataques armados en la capital.

Esta fue la reunión de la fiscal Luz Adriana Camargo con el alcalde Carlos Fernando Galán, en el búnker de la Fiscalía - crédito Alcaldía de Bogotá
Ell alcalde Carlos Fernando Galán, incluso, se reunió con la fiscal Luz Adriana Camargo, para discutir medidas para evitar impunidad, en el búnker de la Fiscalía - crédito Alcaldía de Bogotá

“La inseguridad no puede robarse los sueños de una persona”: Corporación Universitaria Minuto de Dios

La universidad envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de Fredy Santiago, en el que lamentaron que su vida y proyecto personal apenas comenzaban.

“La Corporación Universitaria Minuto de Dios expresa su más profundo dolor y rechazo frente al hecho violento del que fue víctima nuestro estudiante FREDY SANTIAGO GUZMAN CARDENAS, de 19 años, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, quien falleció como consecuencia de las múltiples heridas ocasionadas por delincuentes en un repudiable episodio de inseguridad ciudadana. Extendemos un mensaje de solidaridad, cercanía y acompañamiento a su familia, amigos y compañeros en este momento de profundo dolor. Como Institución, nos unimos en memoria por su vida (sic)“, se leyó en la misiva.

En el comunicado se leyó que el hecho enluta a toda la comunidad educativa que alza la voz frente a una realidad que “afecta a toda la sociedad en su conjunto: La inseguridad ciudadana no puede robarse los sueños de ninguna persona. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los sueños de nuestros estudiantes y de cualquier ser humano”.

Comunicado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) - crédito Uniminuto
Comunicado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) - crédito Uniminuto

La institución instó a las autoridades a adelantar investigaciones rápidas y rigurosas para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia, con el fin de evitar la impunidad de los criminales responsables.

El pronunciamiento también insistió en que la muerte de Fredy Santiago Guzmán no puede verse como un hecho aislado, sino como una señal de alerta sobre la urgencia de fortalecer las acciones contra la criminalidad en Bogotá.

Además, hicieron un llamado a la sociedad y a las autoridades para trabajar de manera conjunta en la protección de la vida y la construcción de entornos seguros para los jóvenes y la comunidad universitaria.

“La vida de Freddy Santiago que iniciaba su vida adulta, con sueños de estudiar y crecer en su proyecto de vida, no puede verse cegada de manera violenta y que este hecho no nos cuestione ni nos exija un cambio como sociedad”, concluyó el pronunciamiento.

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