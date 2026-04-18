Bucaramanga aún no despide a Leonel Álvarez y ya le tendría reemplazo de peso: habría negociaciones adelantadas

Atlético Bucaramanga lleva casi dos semanas sin técnico oficial desde que Leonel Álvarez fue apartado de su cargo - crédito Colprensa

Atlético Bucaramanga está cerca de los playoffs del fútbol colombiano, pese a la mala campaña en los últimos seis encuentros, pues ganó solo uno y fue el más reciente ante Boyacá Chicó por 5-0, que lo tiene con posibilidades de clasificar, aunque sin alguien que lleve el rumbo.

Leonel Álvarez quedó afuera del cargo en el Leopardo, pues los resultados adversos provocaron que la junta directiva lo apartara, aunque al parecer, sin despedirlo aún porque se sigue negociando las salidas para su cláusula de rescisión, que es muy alta para la institución.

Pese a eso, los santandereanos empezaron la búsqueda de un entrenador que los vuelva a meter en la pelea por el título y encontrarían a una persona que sabe lo que es salir campeón de la Liga BetPlay, cuenta con experiencia internacional y mucho reconocimiento, pero en mal momento desde hace años.

Bucaramanga busca técnico

Los leopardos no han tenido muchas alegrías en la temporada 2026, pues sufrieron primero la eliminación en la Copa Sudamericana, en fase previa ante América, luego perdieron al portero Aldaír Quintana por su venta a Independiente del Valle y ahora sufren para entrar a los playoffs de la Liga BetPlay.

Por esa razón, Bucaramanga se encontraría en conversaciones con el técnico Juan Carlos Osorio, con el objetivo de que la plantilla cuente con alguien de mucha experiencia y jerarquía para sacar adelante un proyecto que no tiene éxito desde 2024, cuando salió campeón de la primera división.

Juan Carlos Osorio viene de dirigir al Remo de Brasil, de donde se fue en marzo de 2026 - crédito Club do Remo

La información fue revelada por el periodista Juan Felipe Cadavid, de la emisora La FM, al mencionar que “ya van dos charlas de Atlético Bucaramanga con el míster, con Juan Carlos Osorio”, lo cual fue confirmado por Alejandro Marulanda, comunicador del canal deportivo Win Sports.

Osorio viene de dirigir al Remo de Brasil, debutante en la Serie A, pero fue despedido por malos resultados, que fueron los mismos resultados en clubes como Xolos de México, Zamalek de Egipto y, en Colombia, en el América de Cali en 2022, cuando fue su última experiencia en el país.

Bucaramanga busca un técnico de experiencia y ganador para afrontar la Liga BetPlay en 2026 - crédito Atlético Bucaramanga

Por otro lado, el risaraldense es recordado por salir campeón en cuatro ocasiones de la Liga BetPlay, tres con Atlético Nacional y una con Once Caldas, así como dos Copas Colombia, una Superliga y ser subcampeón de la Copa Sudamericana en 2014, todo ello con los verdolagas.

¿Qué pasó con Leonel Álvarez?

Por otro lado, hay polémica por la situación en el banquillo de los santandereanos, pues en medio de la búsqueda de un timonel para salvar el semestre, aún no resuelve lo del timonel que, por el momento, continúa en el cargo y sin luces de que vaya a salir lo antes posible.

Según el periodista Mariano Olsen, Leonel Álvarez estaba en vacaciones pagadas en Bucaramanga, pues habría sido la única manera para apartarlo del cargo por los malos resultados y no llegar a un acuerdo para su desvinculación, al parecer, porque no querría renunciar.

Atlético Bucaramanga le habría dado licencia a Leonel Álvarez, mientras se negocia su salida del club - crédito @olsendeportes/X

Todo se debe a la cláusula de rescisión, cuya cifra sería muy elevada para el Leopardo y negocia con el antioqueño para salir sin pagar tanto dinero, junto con su cuerpo técnico, aunque no se conoce cuánto dinero sería el que desembolsaría para que el timonel finalice su contrato.

Sumado a eso, Wilberth Perea fue la persona que dirigió de manera interina en el compromiso de Bucaramanga ante Boyacá Chicó, en el estadio Américo Montanini, por la fecha 16 de la Liga BetPlay y con goleada 5-0, que dejó al club en el noveno puesto con 22 puntos, a uno del octavo, que es Deportivo Cali, y manteniendo opciones de llegar a los playoffs.