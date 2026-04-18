Gustavo Petro denunció que Ecuador está “dejando morir de hambre” al exvicepresidente Jorge Glas en medio de la tensión diplomática

Gustavo Petro denunció al gobierno ecuatoriano por la situación carcelaria que actualmente atravesaría Jorge Glas, condenado por el caso Odebrecht - crédito Catalina Olaya/Colprensa/EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Gobierno de Ecuador de estar “dejando morir de hambre” al exvicepresidente Jorge Glas, en respuesta a las recientes denuncias sobre presuntas torturas en las cárceles ecuatorianas y en medio de una escalada en las tensiones bilaterales que tuvo su más reciente episodio con la aplicación de aranceles adicionales por parte del gobierno de Daniel Noboa.

A través de su cuenta de X, Petro denunció al gobierno de su homónimo ecuatoriano con duros comentarios en los que da cuenta de la que sería la situación de Glas, supuestamente provocada por el gobierno de Noboa.

“Ecuador está pasando al fascismo, ha decidido ilegalizar la oposición y criminalizar la política, dejando morir de hambre al ciudadano colombiano ex vicepresidente de la república de Ecuador: Jorge Glas”, escribió el jefe de Estado colombiano.

Petro hizo eco de las denuncias de tortura contra Jorge Glas durante su encarcelamiento en Ecuador, y apuntó contra el gobierno de Daniel Noboa - crédito @petrogustavo/X

De este modo, Petro se sumó a las advertencias de misiones internacionales que hicieron pública su preocupación por la situación carcelaria de Glas. Entre las denuncias se incluyen presuntos episodios de tortura y aislamiento, que serían incompatibles con las normas internacionales sobre trato a personas privadas de libertad.

Glas fue detenido el 5 de abril de 2024, mientras se encontraba asilado en la embajada de México en Quito, luego de ser encontrado culpable de malversación de fondos en el caso Odebrecht.

Durante el encuentro entre Petro y Noboa en las Islas Galápagos, el presidente colombiano le pidió a su homólogo “liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que, al menos lo entregara”. Esto motivo un pronunciamiento de Noboa en su cuenta de X, que no tardó en ser vinculado a la petición de Petro.

“Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, expresó, remarcando que debe responder por su papel en el caso Odebrecht, “que fue una red transnacional que también llegó a Colombia, por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, y por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí”.

Daniel Noboa - crédito @DanielNoboaOk/X

Siguiendo con esa línea, Noboa rechazó la consideración de Glas como un preso político para pedir su salida de suelo ecuatoriano y realizó una advertencia.

“Ahora que intentan reinventar al ‘preso político’, quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional”, puntualizó.

Colombia alista aranceles de hasta 75% a importaciones desde Ecuador en nuevo proyecto de decreto

Daniel Noboa ordenó un aumento progresivo de los aranceles en la frontera con Colombia del 30%, luego del 50% y del 100% a partir del 1 de mayo - crédito Isaac Castillo/Presidencia de la República

El gobierno de Daniel Noboa implementó una subida de aranceles a productos de origen colombiano tras acusar al Estado vecino de interferir en asuntos internos, una medida que, según el propio Petro, “profundiza la fractura en la integración andina y pone en riesgo el intercambio regional”.

En respuesta, el Ministerio de Comercio publicó el jueves 16 de abril un proyecto de decreto que modifica el Decreto 0170 de 2026 y redefine la política arancelaria de Colombia frente a Ecuador.

El texto propone la imposición de aranceles diferenciados de 35%, 50% y hasta 75% a un amplio grupo de productos originarios o provenientes de ese país. Entre los productos incluidos figuran bienes agroindustriales, alimentos, combustibles, productos químicos, plásticos, manufacturas, metales y maquinaria.

En el documento se especifica que algunos productos tendrán aranceles del 35%, como ciertas legumbres, alimentos para animales, medicamentos y productos químicos básicos. Otros, como pescados, llantas, papel y textiles, quedarán con tarifas del 50%. La mayor carga, del 75%, recaerá sobre categorías más amplias que incluyen arroz, aceites, azúcares, combustibles, plásticos, manufacturas metálicas, maquinaria, electrodomésticos y café, entre otros.

El decreto establece que comenzará a regir el 1 de mayo de 2026 y que su adopción tiene carácter urgente.