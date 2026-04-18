Iglesia católica deberá revelar información sobre sacerdotes implicados en casos de violencia sexual infantil: la Conferencia Episcopal se pronunció

La Corte conluyó que las organizaciones religiosas tenían el deber de suministrar la información relacionada con las presuntas conductas de violencia sexual de los sacerdotes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Corte Constitucional publicó la Sentencia de Unificación SU-184 de 2025, mediante la cual ordenó que se garantice a los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán el acceso a la información sobre miembros de organizaciones religiosas presuntamente y casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la Iglesia Católica.

Los periodistas solicitaron información al respecto a distintas congregaciones. Recurrieron a derechos de petición y 120 tutelas, pero no recibieron los datos que necesitaban para investigar periodísticamente a los sacerdotes presuntamente involucrados en casos de violencia sexual infantil. La Corte estudió las decisiones judiciales y favoreció con su decisión a los comunicadores.

“Las organizaciones religiosas tenían el deber de suministrar la información relacionada con las presuntas conductas de violencia sexual en las que hubiesen incurrido los sacerdotes ordenados e incardinados a sus dependencias”, indicó la Corte en la sentencia.

La Corte Constitucional concluyó que las organizaciones religiosas vulneraron sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la información - crédito Corte Constitucional

A su juicio, las autoridades religiosas a las que Barrientos y Estupiñán acudieron para pedir información vulneraron sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la información, puesto que no contestaron las solicitudes o lo hicieron de manera incompleta.

“Debían dar una respuesta clara, detallada, precisa, congruente y coherente a las preguntas formuladas por los accionantes frente a los sacerdotes ordenados e incardinados (...) que estuviesen involucrados en investigaciones o denuncias por actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”, precisó.

Recalcó que no toda la información administrada por las iglesias es reservada y que, por tanto, debe ser suministrada cuando se solicite. En consecuencia, tras revisar las decisiones judiciales, la Corte determinó cuáles deben ser las órdenes que adoptará la justicia en cada uno de los expedientes: deben entregar toda la información que fue solicitada por los periodistas.

La Corte ordenó a la Iglesia Católica revelar información sobre sacerdores implicados en casos de abuso sexual de menores - crédito Camila Díaz / Colprensa

La respuesta de la Iglesia católica

A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Colombia se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional, informando que, una vez sea notificada oficialmente la sentencia, el equipo jurídico de la institución “la estudiará en profundidad con el fin de determinar los pasos a seguir”.

De igual manera, aseguró que respeta y acata la determinación de la Corte y que está comprometida con no permitir que prevalezca la impunidad de los delitos sexuales cometidos por integrantes de la iglesia. “Nuestra solidaridad está con todas las víctimas: asumimos su dolor, les pedimos perdón y nos comprometemos a buscar los cauces para que sus derechos fundamentales sean respetados, incluyendo la reparación integral”, añadió.

Asimismo, afirmó que rechaza cualquier forma de abuso y que, en concordancia con eso, desarrolló el Sistema de Cultura del Cuidado. A través de ese sistema, se trabaja en la prevención, atención a víctimas, formación y cooperación con las autoridades.

“Todas las acciones a que haya lugar se adelantarán en el marco de las normas y la ley colombiana, siempre en línea con la misionalidad de la Iglesia y del Estado. La información que al respecto sea de interés público se comunicará oportunamente siempre que sea jurídicamente posible y, sobre todo, humanamente responsable”, detalló.

El periodista Juan Pablo Barrientos rechazó las declaraciones oficiales de la Conferencia Episcopal de Colombia, advirtiendo que la Corte Constitucional fue clara en su directriz, por lo que, a su juicio, la Iglesia Católica no tiene ningún asunto qué evaluar y su deber es limitarse a dar estricto cumplimiento a lo ordenado.

“El @episcopadocol dice que, cuando sean notificados, estudiarán con su equipo jurídico “los pasos a seguir”. Pero aquí no hay nada que estudiar: el único paso a seguir es cumplir la sentencia, señores obispos“, indicó.

El periodista Juan Pablo Barrientos pidió a la Conferencia Episcopal de Colombia cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional - crédito @JPBarrientosH/X

El congresista Mauricio Toro respaldó el trabajo peridístido de Barrientos y cuestionó a la iglesia por no exponer la información de los sacerdotes señalados de cometer delitos sexuales contra los menores de edad en Colombia.

“Uno no entiende como la Iglesia Católica colombiana se rehúsa a publicar la información de abusos y violaciones de menores de edad. Dónde están los que gritan “con mis hijos no”?? Bravo a @JPBarrientosH por no desfallecer!”, sostuvo.

El congresista Mauricio Toro cuestionó a la Iglesia Católica colombiana por no publicar información sobre abusos y violaciones de menores de edad - crédito @MauroToroO/X