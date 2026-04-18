Robaron a policía en la puerta de su casa a plena luz del día, en el sur de Bogotá: “La inseguridad está tenaz”

El uniformado afirmó que en el barrio Santa Rita, de Puente Aranda, faltan unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Colprensa y captura de pantalla de Google Maps

Un agente de la Policía Metropolitana de Bogotá fue asaltado en la mañana del jueves, 16 de abril de 2026, cuando llegaba a su vivienda en el barrio Santa Rita, localidad de Puente Aranda, en el sur de Bogotá.

El hecho ocurrió cerca de las 9:30 a. m. cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lo siguieron y lo abordaron justo en el momento en que abría la puerta de su casa.

Según el relato del uniformado, uno de los delincuentes se acercó rápidamente, lo intimidó con un arma de fuego y le exigió que entregara sus pertenencias.

“El hombre se acerca y me dijo: ‘Quieto, páseme el anillo’. Cuando yo volteé, le vi la pistola y le entregué el anillo”, relató el policía al medio Citytv. El ladrón también intentó llevarse una cadena, pero como el oficial no pudo quitársela, le pidió al asaltante que “la reventara”.

Mientras el robo se desarrollaba, trabajadores de una obra cercana pidieron ayuda, lo que llevó a los ladrones a huir a toda prisa en la motocicleta. El agente, que portaba su arma de dotación, intentó repeler el ataque.

El uniformado, perteneciente a la Policía Metropolitana de Bogotá, reportó que logró accionar su arma de dotación - crédito Colprensa

“Yo pertenezco a la Policía y tengo mi armamento de propiedad. Cuando ellos me dieron chance, yo volteé, saqué mi arma de propiedad”, contó. Sin embargo, los delincuentes lograron escapar de la cuadra sin que fuera posible su captura.

El uniformado afectado expresó que la situación de inseguridad en Santa Rita se ha agravado en las últimas semanas y que, con el atraco que sufrió, su familia también ha sido víctima de la delincuencia en dos oportunidades.

“Eso es una banda, en este barrio están robando mucho. Roban a vehículos y a personas. A mi hijo lo robaron hace un mes aquí, llegando a la casa, le robaron un celular, él tiene apenas 16 años, también lo robaron”, afirmó.

El uniformado también resaltó que el daño no solo fue material, sino emocional porque el anillo que le arrebataron era el último regalo de su padre fallecido. “Me regaló ese anillo y yo le tenía alto valor sentimental”, lamentó.

El medio capitalino conoció que vecinos del sector han denunciado que los robos no se limitan a atracos a mano armada. También han detectado personas que intentan ingresar a las viviendas midiendo llaves en las puertas.

“Ellos primero timbran, si nadie sale entonces ellos empiezan a medir porque saben que la vivienda está sola. Pero la inseguridad está tenaz”, comentó el agente.

El policía informó que en la localidad de Puente Aranda se han reportado más atracos a mano armada - crédito archivo Colprensa

El uniformado hizo un llamado a reforzar la presencia institucional en el sector. “Yo pertenezco a la policía y pues, la policía no abarca para atender todos los casos o hacer rondas en los barrios. Faltan más policías, más seguridad”, concluyó.

Delincuentes en Bogotá camuflan motocicletas con acrílicos y plásticos para cometer atracos

Las autoridades en Bogotá detectaron una nueva modalidad utilizada por bandas de fleteros para evadir la acción policial y las cámaras de seguridad: la alteración del color de las motocicletas mediante el uso de acrílicos y plásticos.

Estos materiales permiten a los delincuentes modificar el aspecto de los vehículos empleados en robos y homicidios, que dificultan su identificación tras los hechos delictivos.

Una de las maneras más comunes de atracar en Bogotá es con el uso de motocicletas - crédito Colprensa

Voceros de la Policía informaron que, durante distintos operativos en la ciudad, hallaron motocicletas y automóviles alterados y acondicionados para engañar a las autoridades. Esta estrategia se suma al uso de placas adulteradas y sistemas mecánicos instalados para ocultar o mover las placas al momento de cometer un delito.

Muchos de estos automotores aparecen repetidamente en imágenes de atracos que llegan a las autoridades, pese a que algunos de los responsables ya cuentan con antecedentes y han sido capturados en otras ocasiones.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que la reincidencia de los delincuentes y el uso recurrente de los mismos vehículos en atracos representan un riesgo creciente para la seguridad ciudadana. Galán instó a que las autoridades judiciales consideren la gravedad de la situación en las calles y adopten medidas que prioricen la protección de la ciudadanía.

Sobre la liberación de dos fleteros que quedaron libres, el 14 de abril de 2026, dijo: “La vez pasada los liberaron, a pesar del porte ilegal de armas, estaban ad portas de cometer un nuevo fleteo y les inmovilizaron lo vehículos, pero los liberaron porque no tenían antecedentes. Yo espero que esta vez sí queden tras las rejas. No podemos seguir con la Policía capturando y los sueltan, capturando y los sueltan y así sucesivamente", sostuvo el alcalde Galán.