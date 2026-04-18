Colombia

Contratistas de empresa de energía fueron interceptados y amenazados en Valle del Cauca: disidencias habrían quemado sus vehículos

Los trabajadores fueron retenidos y amenazados durante algunas horas el miércoles, 15 de abril de 2026. Los hombre armados intentaron extorsionarlos

Guardar
Los contratistas de la empresa de energía fueron retenidos y amenazados - crédito Policía Valle del Cauca

Voceros oficiales de la Policía del Valle del Cauca informaron que el miércoles 15 de abril de 2026 dos vehículos de una reconocida empresa de energía de Bogotá fueron incinerados por presuntos integrantes de un grupo armado ilegal en la vereda Pósitos, zona rural del municipio de San Pedro.

Los contratistas, que realizaban labores en el sector, fueron interceptados por los agresores, que se movilizaban en motocicletas y tras rodearlos, los retuvieron durante unas horas y los amenazaron.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, los hombres armados habrían exigido extorsiones como condición para liberarlos. Posteriormente, los atacantes incendiaron dos vehículos pertenecientes a la empresa.

Uno de los carros incinerados por las disidencias de las Farc - crédito Policía Valle del Cauca
Uno de los carros incinerados por las disidencias de las Farc - crédito Policía Valle del Cauca

Según la información suministrada desde la institución, el caso fue alertado públicamente dos días después, el 17 de abril. El comandante encargado de la Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza, indicó que “las autoridades adelantan labores de verificación y recolección de información para establecer posibles móviles del hecho”.

Además, se están realizando actividades de contacto y asesoría especializada para apoyar a las víctimas, que viven momentos de pánico tras pensar que podrían ser secuestradas, desaparecidas o asesinadas.

En la zona opera el frente 57 “Yair Bermúdez”, vinculado a estructuras disidentes de las Farc, hipótesis que se evalúa en el proceso investigativo.

La Policía del Valle del Cauca hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que ayude al esclarecimiento de estos hechos a través de las líneas oficiales 123 o 165 del Gaula, garantizando absoluta reserva.

Se robaron camionetas de la UNP destinadas a líderes sociales en el Catatumbo: responsabilizan a disidencias de las Farc

En menos de 24 horas, tres camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignadas a esquemas de seguridad de líderes sociales en el departamento de Norte de Santander fueron interceptadas y robadas en distintos puntos del Catatumbo.

Los hechos ocurrieron en Ocaña, Sardinata y la vereda La Tarrita, en la vía hacia Pozo Azul en la tercera semana de abril de 202. Las autoridades señalaron como presuntos responsables a integrantes de las disidencias de las Farc que operan en la región.

De acuerdo con versiones obtenidas por medios locales, hombres armados establecieron retenes ilegales y obligaron a los ocupantes de los vehículos a descender. En el caso de Gabriel Ángel Quintero, líder de restitución de tierras y exintegrante del EPL, un grupo de aproximadamente 16 hombres vestidos con prendas de color verde y botas tipo militar detuvo la camioneta blindada Chevrolet Trailblazer en la que se desplazaba.

Además del hurto de los carros, los escoltas fueron sustraídos de sus armas de dotación - crédito UNP y Colprensa
Además del hurto de los carros, los escoltas fueron sustraídos de sus armas de dotación - crédito UNP y Colprensa

Los escoltas fueron despojados de sus armas, chalecos antibalas y equipos de protección, mientras que Quintero fue trasladado en un vehículo particular hacia Ocaña.

Situaciones similares se presentaron con los vehículos asignados a los líderes sociales Arturo Garavito y Luis Jesús Prada. Los escoltas de estos esquemas de protección también fueron privados de sus armas de dotación y demás elementos de seguridad.

Las autoridades advierten que el robo de camionetas a la UNP en Norte de Santander evidencia un patrón de los grupos armados ilegales, que buscan apropiarse de estos vehículos para facilitar su movilidad en zonas rurales y, en algunos casos, alimentar redes del mercado ilegal, incluso con destino hacia Venezuela.

UNP - Unidad Nacional de Protección
Los escoltas, especialmente en Norte de Santander, indican que los grupos armados ya los consideran a ellos como parte del conflicto - crédito UNP

Fuentes oficiales confirmaron que, además de los tres vehículos, los atacantes sustrajeron el armamento entregado a los escoltas, lo que incrementa el riesgo para los líderes protegidos y plantea nuevas preocupaciones sobre el uso de estos recursos en actividades ilícitas.

Tras los hechos, la UNP inició el trámite para reemplazar los vehículos robados y restablecer los esquemas de protección afectados. La situación ocurre en medio de una crisis financiera de la entidad, que enfrenta retrasos en el pago a empresas arrendadoras y una deuda cercana a los 400.000 millones de pesos por el alquiler de más de 5.000 vehículos utilizados en la protección de líderes sociales y otras personas amenazadas.

Temas Relacionados

DisidenciasCarros incineradosValle del CaucaEmpresa energíaColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá ‘se ahoga’ en basura: más de 1.000 toneladas diarias terminan en calles y puntos clandestinos pese a multas y controles

La generación de residuos sigue en aumento y ya supera las 6.700 toneladas diarias, mientras crecen los vertederos ilegales, los costos de limpieza y el impacto ambiental en la ciudad

Bogotá ‘se ahoga’ en basura: más de 1.000 toneladas diarias terminan en calles y puntos clandestinos pese a multas y controles

Centro Democrático condenó el plan criminal que el ELN tendría contra la candidata presidencial Paloma Valencia y pidió reforzar su seguridad

Voceros del partido de la aspirante a la Presidencia asociaron el plan de magnicidio con la política de la Paz Total del Gobierno Petro

Centro Democrático condenó el plan criminal que el ELN tendría contra la candidata presidencial Paloma Valencia y pidió reforzar su seguridad

Gobierno Petro se estaría negando a entregar la administración de Coosalud: abogado del exgerente denunció negativa de la Supersalud

Julián Quintana, defensa del exdirectivo de la EPS, aseguró que el interventor habría recibido la instrucción de no entregar la administración y anunció que, de ser necesario, acudirá a otras instancias judiciales

Gobierno Petro se estaría negando a entregar la administración de Coosalud: abogado del exgerente denunció negativa de la Supersalud

Estados Unidos acusó a ‘Chiquito Malo’, líder del Clan del Golfo, de terrorismo: podría enfrentar cadena perpetua

Las autoridades estadounidenses sostienen que Ávila Villadiego es responsable del control de las operaciones del EGC desde octubre de 2021

Estados Unidos acusó a ‘Chiquito Malo’, líder del Clan del Golfo, de terrorismo: podría enfrentar cadena perpetua

EN VIVO | Aguacero en Bogotá marcó la jornada: este es el reporte minuto a minuto de la movilidad

El meteorólogo Max Henríquez advirtió que Bogotá registraría lluvias continuas desde la madrugada, previstas hasta la tarde

EN VIVO | Aguacero en Bogotá marcó la jornada: este es el reporte minuto a minuto de la movilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Enrique Bunbury regresa con nuevo álbum y recuerda a Aterciopelados: “Nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”

Enrique Bunbury regresa con nuevo álbum y recuerda a Aterciopelados: “Nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

Novia de Epa Colombia aclaró la realidad sobre la libertad condicional de la influenciadora y de cómo está su proceso legal: “Falta poco”

Deportes

Deportivo Pereira arremetió contra Acolfutpro y un medio por versiones de liquidación: “No salgan a decretar la muerte de una institución”

Deportivo Pereira arremetió contra Acolfutpro y un medio por versiones de liquidación: “No salgan a decretar la muerte de una institución”

Esta es la fecha para la final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina: hubo cambio de horario

La selección Colombia sub-17 no solo busca el título del Sudamericano: una figura sería fichaje de la Premier League

Atlético Nacional respondió a Kevin Viveros y aseguró que no ha sido notificado de la demanda del futbolista ante la FIFA

Leyenda del Bayern Múnich Oliver Kahn elogió a Luis Díaz: “Nos ha elevado”