Polémica en el Concejo de Cali por comentario que calificó a la gobernadora Dilian Francisca Toro de “sorda y muda como Shakira”: qué pasó

Dos cabildantes discutieron porque una catalogó a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, como "sorda y muda" - crédito Concejo de Cali

La más reciente sesión plenaria del Concejo de Cali, celebrada el jueves 16 de abril de 2026, estuvo marcada por un fuerte intercambio entre las concejales Tania Fernández, del Partido de la U, y María del Carmen Londoño Sanna, del Pacto Histórico.

El debate se desató luego de que Londoño calificara a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como “sorda y muda” por su silencio ante la comercialización de aguardientes de otras regiones en eventos organizados por la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos (Cofercali) en la ciudad.

La agresión verbal se originó durante el segundo debate sobre la financiación de la entidad, cuando, en medio de su intervención, Londoño cuestionó la presencia de marcas como Aguardiente Antioqueño en actividades culturales y musicales de Cali, haciendo referencia al reciente concierto de J Balvin.

Según se escucha en la grabación oficial, Londoño expresó: “Yo me pregunto también, en este caso, ¿por qué la gobernadora del Valle no sale a defender a los vallecaucanos? ¿Por qué ahí sí se queda callada, sorda y muda como Shakira?”.

El problema central fue la comercialización de licores de otros departamentos en eventos caleños - crédito Fábrica de Licores de Antioquia

Esas palabras generaron una reacción inmediata de la concejala Fernández, que, inmediatamente exigió respeto hacia la mandataria departamental y rechazó que la discusión sobre Corfecali involucrara a la gobernadora.

“Yo sí le digo a la concejal María del Carmen que respete. ¿Por qué tiene que traer a la gobernadora Dilian Francisca acá? ¿Por qué le tiene que decir ‘sorda y muda’? No, María del Carmen, respete…”, manifestó ante la plenaria, lo que provocó un cruce de palabras que obligó a la mesa directiva a intervenir y solicitar orden.

Tras el llamado de atención, ambas concejales mantuvieron sus posturas. Fernández afirmó: “Aquí no puede venir cualquier concejal a hablar lo que le da la gana sobre la gobernadora del Valle. Yo sí les pido que respetemos a una mujer que trabaja, que mira resultados, que acaba de presentar todo en su informe una rendición de cuentas… Yo sí le pido a la concejal que respete”.

Por su parte, Londoño insistió en su crítica: “Pues vuelvo y lo reitero, la gobernadora del Valle se ha quedado callada en este tema y ha permitido que los vallecaucanos vengan y nos impongan el Aguardiente Antioqueño. Ella no se ha pronunciado, y ella no es una persona que, frente a los temas, se quede callada, pero en este tema se ha quedado callada, y no solamente en este tema”.

El debate se desarrolló mientras el gerente de Corfecali, Felipe Salcedo Vacca, presentaba la situación financiera de la entidad ante el Concejo.

Qué es lo que está pasando con Corfecali: piden fortalecer finanzas y proteger marcas culturales

Durante ese debate en el Concejo de Cali, varios concejales reclamaron una mejor gestión financiera de Corfecali, la entidad encargada de organizar la Feria de Cali y otros eventos culturales.

Los cabildantes Alexandra Hernández Cedeño, María del Carmen Londoño Sanna y Luis Fernando Salazar Guapacha señalaron la necesidad de planificar los eventos, proteger marcas como la Feria y el festival Petronio Álvarez, y saldar las deudas pendientes con artistas y proveedores.

Alexandra Hernández advirtió que, aunque la mayoría de las deudas antiguas fueron saldadas, aún quedan obligaciones por siete mil millones de pesos, y pidió claridad sobre el proceso para sanear las cuentas.

“Si la feria de Cali tuvo más de 15 mil millones de pesos, con un aumento de más de 4 mil millones para 2025, quiere decir, que tuvimos un aumento del 29%, pero urge entonces saber cómo se está planeando al interior de la corporación para generar ingresos y evitar que cada año se carguen con deudas o pendientes por pagar, cuando podría ser un gran operador logístico a nivel local y regional”, dijo.

Discusión sobre problemas financieros de Corfecali, la entidad que organiza la Feria de Cali - crédito Concejo de Cali

Londoño Sanna solicitó información detallada sobre los pagos a artistas locales y la participación de la industria licorera como patrocinadora. Salazar Guapacha reclamó trato igualitario para los artistas locales, quienes —según dijo— deben esperar más tiempo por sus pagos en comparación con artistas internacionales.

“De los socios de Corfecali, quienes aportan recursos para la realización de la feria cada año y si, en la próxima feria de Cali, cuál será la industria licorera patrocinadora, si es la de Antioquia hoy a cargo de Fabio Botero, exgerente de Corfecali y hoy gerente comercial de esa marca, que ya estuvo en dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero”, dijo.

Por su parte, el gerente de Corfecali, Felipe Salcedo Vaca, aseguró que la deuda actual bajó a 1.266 millones de pesos con 25 proveedores, y defendió la sostenibilidad de la entidad tras firmar contratos por $8 mil millones con la administración distrital. Los concejales también pidieron reestructurar el salsódromo y mejorar la calidad de los eventos para mantener el reconocimiento cultural de la ciudad. El debate continuará en la próxima plenaria del Concejo.