Centro Democrático condenó el plan criminal que el ELN tendría contra la candidata presidencial Paloma Valencia y pidió reforzar su seguridad

La candidata presidencial Paloma Valencia sería el objetivo de un atentado a manos del ELN, según información divulgada por el expresidente Álvaro Uribe - crédito Lina Gasca/Colprensa

En la mañana del viernes 17 de abril de 2026, el expresidente Álvaro Uribe denunció a través de sus redes sociales un plan, al parecer ideado por guerrilleros del ELN, para atentar contra la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De Interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta. Nota: La Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”, escribió el exmandatario.

Al respecto, desde el partido Centro Democrático expresaron su rechazo y preocupación frente a la denuncia. La denuncia fue calificada por voceros del partido como de “la mayor seriedad” y como un intento de incidir en el proceso electoral.

“El Centro Democrático manifiesta su preocupación ante la gravedad de la información que señala al ELN como responsable de un plan para atentar contra la vida de nuestra candidata presidencial, Paloma Valencia”, dice el comunicado.

“La denuncia, revelada por el expresidente Álvaro Uribe, evidencia la intención de ese grupo terrorista de incidir en el proceso electoral a favor de Iván Cepeda” se leyó en el pronunciamiento.

Centro Democrático condenó las intenciones de atentar contra la vida de la candidata presidencial, Paloma Valencia - crédito Centro Democrático

Según el comunicado difundido este viernes, 17 de abril de 2026, en la colectividad se advirtió que el “deterioro de la seguridad” bajo la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, promovida por Iván Cepeda, ha favorecido el fortalecimiento de grupos armados ilegales y ha incrementado los riesgos para líderes de la oposición.

De tal manera, exigieron a las autoridades un refuerzo inmediato del esquema de seguridad de la candidata, con el fin de garantizar su integridad y su libre movilidad en todo el territorio nacional.

Desde la colectividad indicaron que “Colombia no puede permitir que la intimidación y la violencia interfieran en el proceso electoral ni en el ejercicio democrático”, e instó a que se tomen medidas urgentes para proteger a Valencia y a todos los candidatos presidenciales en contienda.

La candidata presidencial Paloma Valencia ha sido férrea en su oposición a las negociaciones con grupos armados como el ELN - crédito Colprensa

Campaña de Paloma Valencia exige protección del Estado tras denuncia de plan en su contra

Desde la campaña presidencial de Paloma Valencia se emitió un comunicado que expresa la preocupación ante la información sobre el presunto plan para atentar contra la vida de la candidata.

En el documento, divulgado este viernes, 17 de abril de 2026, el equipo de Valencia exigió al Gobierno nacional la adopción urgente de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la candidata, su equipo y de todos los actores políticos en el país.

Además, los voceros de la campaña solicitaron al Ejecutivo que revele si existe información en las centrales de inteligencia sobre el supuesto atentado y que esa información sea puesta a disposición de la campaña

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la gravedad de los hechos conocidos. Estamos ante una amenaza directa contra la vida de Paloma Valencia y ante un atentado inaceptable contra la democracia”, constó en el comunicado.

La campaña presidencial Paloma Valencia Presidente se pronunció tras amenazas de atentado contra la candidata presidencial - crédito Prensa Paloma Valencia Presidente

Desde la campaña también pidieron a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación seria, rigurosa y transparente para establecer eventuales responsabilidades y reiteraron la importancia de plenas garantías democráticas para todos los candidatos y movimientos en el actual proceso electoral.

En el comunicado se rechazó cualquier forma de violencia y se emitió un llamado a defender el debate democrático como la única vía legítima para la construcción del país.

“Colombia no puede permitir que el miedo sustituya a las ideas ni que la violencia pretenda silenciar a quienes participan en la vida pública”, constó en el texto.

La campaña de Paloma Valencia seguirá adelante con responsabilidad y respeto por las instituciones, con la confienza de que el Estado garantizará la protección de la vida y la democracia en un contexto electoral que, insisten, debe estar libre de intimidaciones y amenazas.

De la misma manera, en la misma jornada, desde la campaña Paloma Valencia Presidente, pidieron a la Procuraduría General de la Nación un acompañamiento especial, debido a que “desde hace tres semanas la campaña ha intentado hacer el cargue de la información financiera en la plataforma habilitada por el @CNE_COLOMBIA, sin que el acceso haya sido habilitado”.