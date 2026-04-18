Colombia alista aranceles de hasta 75% a productos ecuatorianos: estos son los más golpeados por la medida

El Gobierno colombiano propone nuevos aranceles escalonados desde el 1 de mayo de 2026 ante el alza tarifaria de Ecuador - crédito Antonio Lacerda/EFE

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sumaría un nuevo capítulo desde mayo de 2026. El Gobierno colombiano puso sobre la mesa un proyecto de decreto con el que busca endurecer su respuesta arancelaria frente a las medidas adoptadas por el país vecino, una decisión que impactaría desde alimentos básicos hasta bienes industriales.

Si entra en vigencia como está planteado, el ajuste comenzaría el 1 de mayo de 2026. La fecha no es casual, pues coincide con el momento en que Ecuador aplicaría un incremento de aranceles del 100%, escenario que llevó a Bogotá a diseñar una reacción escalonada.

Productos básicos como plátanos, camarones, fríjoles y medicamentos encabezan la lista de bienes afectados por el arancel del 35% - crédito Guillermo Granja/REUTERS

La propuesta divide los nuevos gravámenes en tres bloques: 35%, 50% y 75%, según el tipo de producto. En la práctica, significa que decenas de mercancías ecuatorianas tendrían mayores costos para ingresar al mercado colombiano.

El primer nivel, con arancel del 35%, incluye productos agrícolas y de consumo frecuente. Allí aparecen camarones, langostinos, fríjoles, menestras, plátanos frescos, alimentos para animales, carbonato de sodio y medicamentos de uso humano, entre otros bienes.

Se trata de una categoría sensible porque reúne artículos que participan en cadenas de abastecimiento y consumo cotidiano. Un aumento de ese calibre podría modificar precios, volúmenes de importación y decisiones logísticas de empresas que operan entre ambos países.

El segundo grupo contempla un gravamen del 50% y apunta a bienes industriales con mayor valor agregado. En esa lista figuran algunas preparaciones de pescado, grasas y aceites, llantas para automóviles y vehículos pesados, papeles industriales, cartones y tableros de fibra de madera.

Ese segmento tiene especial relevancia para industrias manufactureras y comerciales que dependen de proveedores regionales. En algunos casos, el cambio podría impulsar la búsqueda de nuevos mercados o acelerar sustituciones locales.

El 50 % de arancel recaería sobre productos industriales ecuatorianos, como grasas, aceites, llantas y papeles industriales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La franja más amplia y de mayor impacto sería la del 75%. Allí quedaron incluidos productos estratégicos como arroz en todas sus formas, aceite de palma crudo y refinado, aceite de girasol, azúcar de caña, cacao en polvo y café en todas sus presentaciones.

También entran etanol, combustibles derivados del petróleo, pinturas, barnices, una extensa variedad de manufacturas plásticas, tuberías y perfiles de acero, aluminio en tubos y perfiles, además de electrodomésticos como neveras y aspiradoras. No es menor que varios de esos bienes tengan peso en el comercio bilateral. Algunos son materias primas; otros, productos terminados con alta circulación regional. Por eso, el efecto no se limitaría a las aduanas, también podría sentirse en cadenas productivas, distribuidores y consumidores.

En el documento, el Gobierno colombiano sustenta la medida en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, norma base de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que prohíbe gravámenes entre países miembros. Según la argumentación oficial, la decisión ecuatoriana vulneraría precisamente ese principio. Más allá del debate jurídico, el propio decreto anticipa consecuencias económicas significativas si se mantiene la escalada. Según las proyecciones oficiales, con aranceles ecuatorianos del 100%, las importaciones colombianas desde ese país caerían 75%.

Eso equivaldría a USD640 millones menos, tomando como referencia cifras de 2025. La reducción sería fuerte, especialmente para sectores acostumbrados al intercambio constante con Ecuador por cercanía geográfica y menores costos logísticos. Del otro lado de la balanza, las exportaciones colombianas hacia Ecuador tendrían un golpe aún mayor. El cálculo oficial prevé una caída del 79%, equivalente a USD1.452 millones.

Las importaciones colombianas desde Ecuador podrían caer un 75 %, con pérdidas estimadas de USD640 millones si se mantienen los aranceles - crédito Colprensa

Esa cifra prende alertas en empresarios y exportadores, especialmente en regiones fronterizas donde el comercio binacional tiene impacto directo en empleo, transporte y actividad productiva. La controversia también abrió una discusión política más amplia sobre el futuro de la integración regional. El presidente Gustavo Petro advirtió que estas decisiones podrían marcar el fin del Pacto Andino para Colombia y planteó la posibilidad de avanzar hacia una relación más estrecha con Mercosur.

Aunque la declaración tiene un tono político, refleja el tamaño del desacuerdo actual. La CAN ha sido durante décadas uno de los principales marcos de comercio e integración para los países andinos. Por ahora, el decreto colombiano no está blindado de cambios. Las medidas quedarían sujetas a revisión por parte del Comité de Asuntos Aduaneros dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigor.