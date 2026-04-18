Capturan a dos mexicanos que estarían delinquiendo en Bogotá: habían robado un carro que solicitaron por plataforma

Los asaltantes intimidaron al conductor con un arma traumática para despojarlo del vehículo durante el trayecto solicitado por aplicación móvil - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura en flagrancia de dos ciudadanos de nacionalidad mexicana que habrían hurtado un vehículo solicitado a través de una plataforma digital de transporte en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el barrio San Fernando, en el noroccidente de la capital colombiana, en la que los dos extranjeros solicitaron el servicio como pasajeros.

Tras abordar el vehículo particular de color rojo, amenazaron al conductor utilizando un arma de fuego tipo traumática y lo agredieron antes de apropiarse del automóvil.

Las autoridades identificaron a los detenidos como jóvenes mexicanos con antecedentes laborales como reposteros - crédito @@PoliciaBogota/X

“Gracias a la ubicación del celular y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, luego de 10 minutos de seguimiento se logró ubicar este automóvil a la altura de la carrera 51 con calle 71 (noroccidente de Bogotá)”, informó el teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la estación de Barrios Unidos.

En ese punto, los uniformados interceptaron y capturaron a los presuntos responsables, procediendo a la incautación del arma traumática y municiones que portaban.

“Durante el procedimiento fueron capturados en flagrancia los responsables de este hecho. Asimismo, se les halló en su poder un arma de fuego tipo traumática y munición”, añadió el oficial.

La Policía de Bogotá detuvo a dos ciudadanos mexicanos tras un robo a un vehículo solicitado por plataforma digital en Barrios Unidos - crédito Mebog

El arma y la munición hallados en poder de los detenidos se encuentran bajo análisis por parte de las autoridades. La captura fue en flagrancia y el vehículo fue devuelto a su propietario.

Frente a la identidad de los procesados, la Policía de Bogotá reveló que se trata de Gustavo Jiménez Díaz, de 24 años, nacido el 24 de mayo de 2001, y Alexander Reyes Millán, de 21 años, nacido el 2 de abril de 2005, ambos oriundos de Tizayuca, en el estado de Hidalgo (México), según informaron las autoridades a El Tiempo.

De acuerdo con los registros de la Policía Metropolitana de Bogotá, ambos son solteros, con estudios de secundaria finalizados y habitualmente se desempeñan como reposteros en su país. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de antecedentes judiciales.

Igualmente, el medio citado mencionó que los dos extranjeros ingresaron a Colombia con la justificación de turismo y tenían previsto regresar a México el 27 de abril.

Imagen de referencia - La Policía de Bogotá destacó el uso de la ubicación del celular de la víctima para localizar a los sospechosos y el automóvil robado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la judicialización de los dos ciudadanos extranjeros por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Las pesquisas incluyen la verificación de posibles vínculos con otros hechos delictivos en Bogotá.

La recuperación del automóvil y la detención de los responsables minutos después del asalto recalcan la eficacia de los sistemas de respuesta inmediata implementados en la capital colombiana

Otros operativos contra la delincuencia en Bogotá

La localidad de Barrios Unidos ha sido escenario de una serie de robos bajo modalidades similares durante las últimas semanas.

Según información recopilada por Noticias RCN, el aumento en la frecuencia de estos delitos llevó recientemente a la Policía Metropolitana de Bogotá a implementar estrategias de patrullaje y reacción rápida, enfocándose en los corredores con mayor incidencia.

Incluso, el caso del hurto del vehículo particular en Barrios Unidos se suma al robo registrado en el barrio Abraham Lincoln de la localidad de Rafael Uribe Uribe (sur de Bogotá), también se recuperó un vehículo robado minutos antes.

Imagen de referencia - El uso de tecnología de rastreo y la rápida reacción policial han sido clave para contrarrestar el aumento de robos a vehículos de aplicaciones de transporte en Bogotá - crédito Suministrado a Infobae Colombia

En este caso, el despliegue del llamado Plan Candado culminó con la recuperación del automóvil y la detención de un presunto ladrón de 20 años de edad, con antecedentes por el delito de hurto, según informó el teniente coronel Luis Pardo, jefe de la Estación de Policía Rafael Uribe, en declaraciones citadas por Semana.

Adicionalmente, las autoridades resaltaron la combinación de tecnología de rastreo, respuesta policial inmediata y el sistema de denuncias ha permitido reducir el tiempo de reacción ante robos de vehículos vinculados a aplicaciones de transporte.

La captura de los ciudadanos mexicanos exhibe tanto la adaptabilidad de los grupos delictivos extranjeros en el área metropolitana como la capacidad de las fuerzas de seguridad locales para dar respuesta.