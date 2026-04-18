Bogotá ‘se ahoga’ en basura: más de 1.000 toneladas diarias terminan en calles y puntos clandestinos pese a multas y controles

Bogotá registra un incremento del 5,5% en la generación de basura entre 2024 y 2026, presionando el relleno Doña Juana - crédito @JulianM78495314/X

Cada día, Bogotá produce miles de toneladas de basura y una parte importante no llega directamente a los canales formales de recolección. Termina en esquinas, separadores, parques o lotes vacíos, alimentando una problemática que ya desbordó lo estético y golpea de frente la gestión ambiental de la ciudad.

El volumen de residuos sigue creciendo y las cifras más recientes lo confirman. De acuerdo con un reporte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uasep), entre 2024 y 2026 la generación de basura en la capital aumentó 5,5%, una tendencia sostenida que pone mayor presión sobre el relleno sanitario Doña Juana.

Cada día se producen en la capital 6.769 toneladas de residuos, de los cuales más de mil provienen de vertederos clandestinos - crédito Colprensa

Más allá del dato técnico, el incremento revela una ciudad que consume más, recicla poco y todavía arrastra hábitos cotidianos difíciles de corregir. Las autoridades insisten en que no se trata solo de capacidad operativa, sino también de cultura ciudadana. Durante el primer trimestre de 2026 ingresaron a Doña Juana 608.100 toneladas de residuos. Traducido a la rutina diaria, Bogotá está produciendo en promedio 6.769 toneladas cada día, lo que representa un aumento del 5% frente al mismo periodo de 2025.

De ese total, unas 5.680 toneladas corresponden al servicio ordinario de recolección. Sin embargo, hay una cifra que concentra buena parte de la preocupación institucional, cerca de 1.089 toneladas diarias provienen de puntos críticos y vertederos clandestinos.

Es decir, más de mil toneladas por jornada deben recogerse en lugares donde nunca debieron terminar. Son residuos arrojados en la calle, muebles abandonados, escombros dejados en vía pública y bolsas sacadas fuera del horario establecido. El panorama no es nuevo, pero sí persistente. Solo en 2025 se recolectaron 351.666 toneladas de basura en estos puntos de arrojo ilegal. Para muchos bogotanos, esa escena ya es parte del paisaje urbano, montañas de desechos en andenes, residuos acumulados en zonas verdes o bolsas abiertas por animales y recicladores informales.

Además del impacto visual, esta práctica trae consecuencias sanitarias y ambientales. Los residuos mal dispuestos atraen plagas, generan malos olores, obstruyen canales de agua y deterioran el espacio público.

Los puntos críticos de basuras acumuladas y el abandono de escombros en vía pública agravan el paisaje urbano de Bogotá - crédito Colprensa

También implican un sobrecosto para la ciudad. Los operadores deben destinar personal, maquinaria y rutas especiales para atender sitios donde la basura fue abandonada irregularmente, recursos que podrían enfocarse en otros frentes del servicio. La normativa contempla sanciones para quienes incumplen. Arrojar basura en la calle o sacar residuos fuera de los horarios definidos puede generar multas de hasta $933.816, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Pese a ello, el castigo económico no es suficiente para frenar la conducta. En varios sectores de la capital, los puntos críticos reaparecen una y otra vez, incluso después de jornadas de limpieza y operativos de control. Ante ese escenario, la Uasep fortaleció una estrategia paralela: aprovechar más residuos y enterrar menos basura. Dentro de Doña Juana funciona una planta especializada que procesa materiales como escombros, chatarra, madera y llantas para reincorporarlos como materias primas.

Los resultados muestran avances. En 2026, el aprovechamiento subió a 10.400 toneladas mensuales. Además, desde enero de 2024 se evito disponer bajo tierra cerca de 235.500 toneladas de residuos. Ese cambio apunta a una lógica distinta: ver la basura no solo como desecho, sino como material recuperable. Es uno de los pilares de la economía circular que Bogotá busca consolidar en los próximos años.

La inadecuada disposición de residuos genera consecuencias sanitarias y ambientales graves, como plagas y deterioro del espacio público - crédito Alcaldía de Bogotá

La hoja de ruta oficial para lograrlo es la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs), instrumento con el que la ciudad pretende mejorar separación en la fuente, reciclaje, tratamiento y disposición final. Sin embargo, ninguna estrategia técnica tendrá impacto pleno sin participación ciudadana. Separar residuos en casa, respetar horarios de recolección y usar canales autorizados para escombros siguen siendo tareas pendientes para buena parte de la capital.

En ese sentido, las autoridades reiteraron el uso de mecanismos oficiales como la Línea 110 para solicitar recolección de escombros y evitar servicios informales que terminan descargando residuos en humedales, vías o zonas verdes. El reto de Bogotá no se limita a tener más camiones o ampliar la vida útil del relleno sanitario. También pasa por transformar costumbres profundamente instaladas en la vida diaria.