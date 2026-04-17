Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’, aclaró rumores sobre su relación con Rata: “No estoy embarazada”

Valentina respondió a los rumores de su relación con Rata con franqueza - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Valentina es recordada por su paso en el Desafío Siglo XXI, en el que no solo se destacó como una de las participantes más fuertes del reality, lo que lo llevó a la semifinal junto a su dupla Rata, sino que protagonizó algunos escándalos por su vida sentimental dentro del concurso. Así que este se convirtió en uno de los aspectos más destacados de su actuación en la edición 2025-2026.

Después de la final del concurso que se llevó a cabo el 17 de febrero de 2026, la joven reveló que enfrenta el impacto de rumores sobre su vida sentimental y un supuesto embarazo que circularon recientemente en redes sociales. En una transmisión junto a Gero, también exconcursante del programa, la bailarina desmintió categóricamente estas versiones y explicó que el objetivo de la aparición era brindar claridad ante la desinformación que afecta tanto su imagen como la de sus compañeros.

Según relató la propia Valentina, su intervención se produjo tras la proliferación de publicaciones en Internet que, según sus palabras, “no correspondían a hechos reales”, tanto en su contenido visual como en las interpretaciones que generaron entre los seguidores del Desafío.

Durante esa transmisión, Valentina abordó directamente las imágenes y mensajes que sugerían una relación amorosa con Rata, su dupla en la etapa final del reality, así como los comentarios sobre un posible embarazo vinculado a sus compañeros.

Al respecto, la exconcursante fue clara: “No tengo ninguna relación sentimental con Rata ni con ningún otro compañero”, aseguró con contundencia. La aclaración se extendió a los rumores sobre su maternidad: “No estoy embarazada ni lo he estado”, afirmó ante las especulaciones difundidas en varias plataformas digitales.

La dupla tuvo una destacada participación en el reality - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La aparición conjunta de Valentina y Gero en sus redes sociales se convirtieron en una respuesta directa al clima de especulación generado en redes sociales tras la finalización del Desafío. Durante la conversación, su compañero que también está familiarizado con la vida pública al ser cantante e hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel no solo apoyó el mensaje de la bailarina sino que intervino pidiendo a los usuarios que detuvieran los comentarios sobre la vida privada de Valentina, teniendo en cuenta que los rumores pueden llegar a afectar su trabajo.

Incluso, el artista bromeó sobre la interpretación errónea de su cercanía como si se tratara de un romance, reiterando que su vínculo corresponde exclusivamente a una amistad consolidada durante y después del programa.

Frente a la insistencia de ciertos sectores del público en asociar a Valentina con sus excompañeros de reality, la propia protagonista explicó que su decisión de aclarar la situación surgió de la evidente circulación de imágenes y contenidos distorsionados que estaban relacionados con supuestas relaciones sentimentales con otros concursantes de la edición más reciente del famoso concurso.

Rata tuvo una relación con Deisy y Valentina con Lucho durante el reality, aunque ninguna prosperó - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El interés en la vida personal de Valentina creció durante su permanencia en el Desafío, especialmente por la relación que tuvo con Lucho, otro participante, que no terminó bien, según lo demostraron ante la audiencia del programa. Desde entonces, la figura pública de la semifinalista fue vinculada en Internet a distintas versiones sobre posibles vínculos sentimentales con otros exintegrantes, incluida la especulación sobre un embarazo.

Tras salir del programa, la amistad con Gero se mantuvo y ambos decidieron abrir un espacio en streaming con el fin de interactuar con el público y abordar aspectos tanto personales como profesionales, ampliando su presencia y control sobre el discurso digital.

La dupla se vio involucrada en fuertes rumores que tuvieron que desmentir - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Con estas afirmaciones, Valentina intentó cortar de raíz los rumores y establecer con claridad la veracidad de la información sobre su entorno más cercano dentro y fuera del Desafío para evitar afectaciones en su vida personal y profesional.