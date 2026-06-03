Colombia

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre mensajes falsos que informan sobre cambios en los puestos de votación: “No se deje engañar”

Se pidió a la ciudadanía no abrir enlaces desconocidos e informarse mediante los canales oficiales

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Persona viendo la pantalla de un portátil que muestra un correo electrónico con el asunto "URGENTE" y un gran sello rojo "FALSO" sobre un aviso electoral.
Estos correos contienen links falsos que roban la información de los ciudadanos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de la Secretaría de Seguridad de Bogotá encendió las alertas entre los ciudadanos que recibieron mensajes sobre supuestos cambios en los puestos de votación.

En su cuenta de X, la entidad advirtió: “No se deje engañar. @Registraduria no ha cambiado su puesto de votación para la segunda vuelta presidencial. Personas inescrupulosas están enviando esta información a los correos para engañarlo. No abra enlaces desconocidos y verifique la información en los canales oficiales“, adjunto compartió un pantallazo de un correo falso.

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La Secretaría recordó que la Registraduría no hace cambios de los puestos de votación - crédito @SeguridadBOG / X
La Secretaría recordó que la Registraduría no hace cambios de los puestos de votación - crédito @SeguridadBOG / X

La Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que no realiza traslados de puestos de votación durante eventos electorales, salvo en situaciones excepcionales. Solo circunstancias como problemas de orden público, desastres naturales o pedidos especiales de las alcaldías justifican una reubicación.

Frente a riesgos derivados de lluvias intensas que se presentan en algunas regiones, la Procuraduría General de la Nación ordenó activar protocolos de emergencia. En casos de inundaciones, los puestos se trasladan a lugares seguros con el fin de garantizar el derecho al voto.

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Los ciudadanos deben consultar los canales oficiales de su alcaldía o las transmisiones de la Registraduría para confirmar si hubo algún traslado de emergencia.

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