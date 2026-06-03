Ecuador derogó los aranceles sobre los productos colombianos y ahora espera que Colombia haga lo mismo: “Ya dimos el primer paso”

La decisión de Quito de retirar el recargo a las importaciones del país vecino busca que Bogotá derogue los gravámenes que pesan sobre los bienes ecuatorianos, según declaraciones difundidas por Blu Radio - crédito Karen Toro / Reuters

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, manifestó que su país mantiene la expectativa de que Colombia reduzca los aranceles impuestos a las exportaciones ecuatorianas, tras la eliminación de la llamada “tasa de seguridad” aplicada a las importaciones colombianas.

La declaración se produjo el martes 2 de junio de 2026, informó la agencia de noticias EFE, y respondió principalmente al cumplimiento de las órdenes obligatorias emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, según la Cancillería colombiana y deacuerdo con el Ejecutivo ecuatoriano, la medida buscó fomentar la reciprocidad y restablecer el comercio.

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Teniendo en cuenta lo informado por el país vecino, la decisión ecuatoriana quedó formalizada en la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0051-RE, emitida el 31 de mayo de 2026 en Guayaquil por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Ese acto dejó sin efecto la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0031-RE, publicada el 10 de abril de 2026, que mantenía vigente el cobro sobre mercancías procedentes de Colombia.

La medida quedó vigente desde el 1 de junio de 2026 y deja sin recargo a los productos colombianos, mientras Quito aguarda que se desmonten los cobros aplicados a sus exportaciones - crédito Karen Toro / Reuters

El ministro Jaramillo indicó que Bogotá había expresado disposición a adoptar medidas recíprocas si Ecuador procedía primero. Sostuvo que Quito quedó “a la espera de que esto sea derogado” en Colombia, en referencia a los gravámenes aplicados a productos ecuatorianos, según Agencia EFE.

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El conflicto comercial comenzó el 21 de enero de 2026, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de una “tasa de seguridad” a los productos procedentes de Colombia, con el argumento de reforzar el control en la frontera y combatir el narcotráfico.

La medida entró en vigor el 1 de febrero con un recargo del 30%, subió al 50% el 1 de marzo y alcanzó el 100% el 1 de mayo.

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Colombia aplicó gravámenes diferenciados de 35%, 50% y 75% sobre 191 líneas de productos ecuatorianos, según la prensa. También suspendió temporalmente los flujos de la interconexión eléctrica con Ecuador y,restringió el ingreso por vía terrestre de productos ecuatorianos como arroz y banano, según cifras citadas por Agencia EFE.

La guerra comercial afectó a sectores agroindustriales ecuatorianos, en particular a los exportadores de banano y arroz, que denunciaron bloqueos y demoras en el paso fronterizo; además, durante los primeros cuatro meses del conflicto, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia cayeron cerca del 20% y las importaciones desde Colombia retrocedieron alrededor del 40%, afirmó Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador.

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Los sectores agroindustriales reportaron restricciones y lentitud en los cruces terrestres, en un contexto de medidas arancelarias cruzadas que afectaron el tránsito de mercancías entre ambos países - crédito Reuters / Karen Toro

El ministro también sostuvo que el primer decreto colombiano afectó al 25% de las exportaciones ecuatorianas y que una segunda medida extendió el impacto al 32%.

La eliminación de la “tasa de seguridad” quedó vigente desde el 1 de junio de 2026, cuando las importaciones colombianas volvieron a ingresar a Ecuador sin ese recargo, según informes sobre la resolución aduanera ecuatoriana.

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El gobierno ecuatoriano considera que la solución depende de la eliminación efectiva de los aranceles por parte de Colombia para restablecer el comercio entre ambos países.

Colombia ya había dicho que sí iba a desmontar los aranceles con gravamenes

Pese a lo informado por el ministro de Ecuador, el 31 de mayo, Colombia había afirmado que retiraría los aranceles que aplicó a Ecuador desde el 1 de junio de 2026, después de que el país vecino confirmara la derogación del cobro a mercancías colombianas y en cumplimiento de las reglas de la Comunidad Andina, que exigen mantener el comercio bilateral sin barreras arancelarias, según informó la Cancillería colombiana.

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El mandatario colombiano lanzó sus nuevos cuestionamientos hacia su homólogo ecuatoriano en la plataforma X - crédito Presidencia de Colombia/AFP

Después de que el Gobierno de Ecuador divulgó el comunicado que confirmó la eliminación del gravamen, el Ministerio de Comercio de Colombia decidió desmontar la medida equivalente impuesta al vecino país. De acuerdo con la misma información, el decreto colombiano sería firmado el 1 de junio, según informó Caracol Radio.

Se entendió que la respuesta directa a la disputa comercial sería que: ambos países volverán a operar sin ese cobro fronterizo porque la Comunidad Andina ordenó acatar la normativa regional que prohíbe ese tipo de barreras entre sus miembros.

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Sin embargo, según la afirmación del ministerio ecuatoriano, aún no se ha llevado a cabo lo mencionado por Colombia.