Colombia

El metro de Medellín tendrá nueva línea del metrocable: estas serán las rutas y la fecha de inicio de la obra

La obra se financiará completamente con recursos del distrito, sin aportes del Gobierno nacional, resaltando el compromiso local con la infraestructura

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El beneficio tarifario en el Metrocable aplica a residentes del Valle de Aburrá y zonas cercanas al Parque Arví - crédito Metro de Medellín
El proyecto del metrocable beneficiará a más de 210.000 habitantes y municipios aledaños con una nueva vía de acceso - crédito Metro de Medellín

Medellín se prepara para dar un salto en su sistema de transporte público con la proyección de una nueva línea de Metro Cable que conectará el corregimiento de San Antonio de Prado con el municipio de La Estrella.

El anuncio, realizado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y la empresa Metro de Medellín, detalla los avances en los estudios de factibilidad y perfila el proyecto como un hito en el fortalecimiento de la integración territorial y la movilidad sostenible en el Valle de Aburrá.

El nuevo metrocable se convertirá en la tercera vía de acceso para San Antonio de Prado, impactando significativamente la vida de más de 210.000 habitantes de la zona y municipios aledaños. “Esta es una obra que no tiene ni un peso del Gobierno nacional, es con recursos del Distrito, así que ustedes deben sentirse muy orgullosos”, resaltó el alcalde Federico Gutiérrez, subrayando el compromiso de la administración local con la inversión en infraestructura de alto impacto social.

Metrocable de Medellín-Antioquia-Colombia
El metrocable tendrá 5 kilómetros de longitud, seis estaciones y capacidad para movilizar hasta 30.000 usuarios diarios entre los dos municipios - crédito Metro de Medellín

Características de la nueva línea de Metro Cable

El metrocable proyectado será el más extenso de la ciudad (sin contar el turístico de Arví), con una longitud aproximada de 5 kilómetros y seis estaciones. La capacidad operativa estimada es de 2.700 personas por hora en cada sentido, lo que representa cerca de 30.000 usuarios diarios, una cifra que evidencia su potencial para transformar la movilidad y la integración social y económica de la región.

Uno de los beneficios centrales de la nueva línea será la reducción de los tiempos de desplazamiento. Recorridos que actualmente pueden tardar entre 45 y 60 minutos se reducirán a aproximadamente 20 minutos entre el parque de San Antonio de Prado y la estación La Estrella.

Lo anterior permitirá a los residentes acceder de manera más ágil y eficiente a oportunidades de empleo, estudio, salud y servicios, con un ahorro mensual en transporte estimado en $40.000 por persona para quienes se trasladan a diario.

Etapas y proyección de la obra

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de factibilidad, donde se evalúan aspectos como la viabilidad integral, la solución técnica más adecuada, la cantidad de cabinas y pilonas, las necesidades prediales y la definición de un presupuesto responsable.

El Metrocable Picacho contó con una inversión de $364.955 millones y fue construido con recursos propios del Municipio. Foto: Alcaldía de Medellín.
La nueva línea reducirá los tiempos de viaje de hasta 60 minutos a solo 20 minutos entre San Antonio de Prado y La Estrella - crédito Metro de Medellín

“Gracias al metrocable de San Antonio de Prado, las personas que habitan en este corregimiento, así como en los municipios de La Estrella e Itagüí, podrán integrarse de una manera más ágil, económica y segura con todo el Valle de Aburrá”, destacó el gerente del Metro de Medellín, Tomás Andrés Elejalde Escobar.

De acuerdo con el cronograma, la fase de contratación y adjudicación está prevista para el tercer trimestre de 2027. La inversión estimada para su construcción es de $1,3 billones, recursos que serán aportados por la Alcaldía de Medellín. Una vez se dé la orden de inicio, el tiempo de construcción se estima en 30 meses, lo que permitirá poner en funcionamiento la línea hacia finales de la década.

Innovación y liderazgo en movilidad sostenible

Con esta nueva línea, Medellín reafirma su liderazgo en soluciones de transporte innovadoras y sostenibles. El metrocable será el séptimo cable aéreo urbano del Valle de Aburrá, consolidando a la ciudad como referente internacional en movilidad con alto impacto social.

El metrocable línea K conectará nuevamente Acevedo y Santo Domingo tras cinco días de mantenimiento técnico - crédito Empresa Metro de Medellín
La inversión para la construcción del metrocable asciende a $1,3 billones y se prevé su funcionamiento hacia finales de la década - crédito Empresa Metro de Medellín

La obra está diseñada bajo los principios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), promoviendo la integración de territorios, la reducción de desigualdades y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Gutiérrez enfatizó que este proyecto “es calidad de vida. Todo proyecto siempre tiene dificultades, pero nosotros tenemos una cosa clara: cuidar a nuestra gente”. Además, recalcó que, a diferencia de promesas pasadas, la actual administración cumple con la ejecución y financiación de una obra que será determinante para el futuro de la ciudad y la región.

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