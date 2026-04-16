Colombia

Extranjera fue acosada en Cartagena por raperos que la persiguieron hasta que les dio dinero: Alcaldía tomará medidas

Las autoridades distritales establecieron una mesa de concertación para definir controles y compromisos obligatorios dirigidos a los artistas urbanos que circulan por la ciudad, con el objetivo de evitar actos de presión económica

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Raperos acorralaron a una extranjera en el Centro Histórico de Cartagena y extendieron gorras para pedirle dinero - crédito @ColombiaOscura / X

Una turista extranjera fue acorralada por varios jóvenes raperos en el Centro Histórico de Cartagena, hecho que quedó registrado en video y se difundió ampliamente a través de las redes sociales, lo que desató críticas generalizadas sobre la seguridad y la experiencia de los visitantes.

Ante la gravedad de la situación se pronunció el alcalde Dumek Turbay que utilizó sus plataformas digitales para expresar su rechazo al episodio y pidió disculpas públicas a la ciudadana afectada, al mismo tiempo que anunció la puesta en marcha de medidas destinadas a erradicar prácticas que considera coercitivas y nocivas para el turismo.

Este caso cobró notoriedad luego de que un video se viralizara en plataformas como X, donde se observa cómo la turista intenta alejarse en repetidas ocasiones, mientras los jóvenes la siguen, insisten con sus rimas y le exigen dinero extendiendo sus gorras para que ella pudiera depositarlo allí.

Los internautas señalaron en redes sociales que este tipo de acoso no es aislado, sino una práctica frecuente en sectores turísticos de la ciudad, donde algunos visitantes, presionados por la insistencia, terminan cediendo a las demandas económicas, tal como ocurrió con la ciudadana afectada en esta ocasión.

Los sujetos hostigaron a la joven hasta que les dio varios billetes - crédito Alcaldía de Cartagena
Los sujetos hostigaron a la joven hasta que les dio varios billetes - crédito Alcaldía de Cartagena

El comunicado del alcalde Turbay, difundido el 16 de abril de 2026, condena el suceso y califica el accionar de los involucrados como una “coerción disfrazada de expresión cultural”. Según el mandatario, esta no es la primera vez: “Ya lo habíamos hablado con varios grupos. Incumplieron. Conducta reiterada”, asegurando que se está trabajando por evitar que los turistas nacionales e internacionales se vean afectados.

El mandatario de la ciudad agregó que las autoridades, en coordinación con la Policía Metropolitana, ya iniciaron la identificación de los sujetos que participaron en el hecho, con el objetivo de aplicar las sanciones correspondientes, y reiteró lo siguiente: “Este hecho vergonzoso NO lo dejaremos pasar, habrá consecuencias. Y no es persecución, es autoridad”.

El episodio reavivó el debate sobre la delgada línea entre el arte urbano y situaciones de acoso disfrazadas de manifestación cultural, ya que varios usuarios de redes sociales catalogaron este tipo de presión como una “extorsión” que se aprovecha de la falta de familiaridad de los turistas con el entorno local para exigirles la entrega de dinero.

Las autoridades trabajan por garantizar la seguridad de los turistas - crédito Alcaldía de Cartagena
Las autoridades trabajan por garantizar la seguridad de los turistas - crédito Alcaldía de Cartagena

El Distrito trabaja por evitar situaciones de este tipo con músicos en espacio público turístico

Como respuesta institucional, la Alcaldía de Cartagena dispuso la creación de una mesa de trabajo junto a entidades distritales como la Gerencia de Espacio Público, la Oficina de Asuntos Étnicos de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, el IPCC y la Secretaría de Turismo.

El objetivo, según detalló Turbay en su comunicado, será establecer límites concretos, mecanismos de control y compromisos obligatorios para los artistas urbanos que intervienen en zonas frecuentadas por visitantes. Se contemplan consecuencias severas para aquellos que se atrevan a faltar a lo pactado en dicha mesa.

Una vez concluido este proceso de concertación, la gerencia de Espacio Público será responsable de monitorear el cumplimiento de las medidas que, según Turbay, “Serán socializadas a la opinión pública una vez culmine la mesa de trabajo”.

Cartagena es una de las ciudades colombianas más apetecidas por el turismo nacional e internacional. FOTO: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Cartagena es una de las ciudades colombianas más apetecidas por el turismo nacional e internacional - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El alcalde reiteró las disculpas en nombre de la ciudad y prometió que se tomarán acciones eficaces para prevenir que hechos similares vuelvan a presentarse, reforzando el enfoque de un turismo responsable, seguro y sostenible para Cartagena.

El video que originó la intervención oficial circula en redes sociales y evidencia la presión a la que fue sometida la visitante, situación que se convirtió en ejemplo de una problemática preexistente respecto al uso del espacio público para actividades que, si bien pueden presentarse como manifestaciones culturales, terminan afectando la percepción de seguridad y hospitalidad de la ciudad para quienes la visitan por las acciones de algunos pocos.

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