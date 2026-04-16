Colombia

Alias Douglas, líder de la Oficina de Envigado recluido en la cárcel de Itagüí busca quedar libre: esta es su estrategia

Las personas cercanas al recluso aseguran que no existen pruebas que lo vinculen a operaciones ilegales dentro del centro de detención, aunque reconocen su participación ocasional en talleres productivos

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Federico Gutiérrez relacionó la 'Paz Total' de Petro con pactos con criminales - crédito @FicoGutierrez/X
La decisión de mover a varios cabecillas, incluida una de las figuras de la ‘Oficina de Envigado’, se adoptó luego del evento clandestino en el penal, generando expectativa sobre los efectos en el sistema penitenciario- crédito @FicoGutierrez/X

Las maniobras legales de alias Douglas, uno de los líderes de la Oficina de Envigado, han conseguido significativas rebajas en su condena mediante beneficios penitenciarios por trabajo y estudio certificados.

Esto ocurre en medio del escándalo de la fiesta de los mismos cabecillas que estuvieron presentes en julio del 2025 durante el ‘tarimazo’ en la cárcel de La Paz en Itagüí, que anticipa su inminente traslado y podría facilitar su salida del penal.

Alias Douglas, jefe criminal con sentencia vigente, ha reducido su tiempo de prisión combinando labores en talleres y estudios certificados, además de actividades validadas por la normativa penitenciaria colombiana.

Tras el escándalo de la fiesta clandestina del 8 de abril de 2026 en la cárcel de Itagüí, las autoridades anunciaron el traslado de cabecillas.

Alias Douglas señaló que ayudaron a más de un mandatario en Antioquia a ganar puestos de elección popular - crédito archivo Colprensa
Las autoridades reaccionaron de inmediato ante la celebración prohibida, disponiendo el traslado de jefes de estructuras delincuenciales y reforzando la seguridad en la penitenciaría involucrada - crédito archivo Colprensa

Esta medida, sumada a los beneficios acumulados, podría abrir la puerta a una excarcelación anticipada en un proceso que acapara la atención en Colombia por su impacto en la política penitenciaria nacional.

Cómo alias Douglas ha redimido años de condena en la cárcel de Itagüí

José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas) ha obtenido la redención de 7.726 días de condena al participar en tareas dentro del penal, estudios certificados y trabajos reconocidos por las autoridades, según el medio citado.

Entre estos destaca la rebaja correspondiente a cuatro años por actividades como aseador, restaurador ambiental y labores en talleres carcelarios.

Fuentes penitenciarias indicaron a El Tiempo que Douglas incluso escribió una historia de ficción inspirada en el fútbol, que forma parte de sus actividades certificadas.

Cercanos al capo negaron al medio que sea propietario de la maquila de jeans instalada en la prisión, aunque sí reconocen que ha trabajado ocasionalmente en ese espacio.

La cárcel La Paz de Itagüí albergaba reconocidos cabecillas vinculados a estructuras criminales, bajo un contexto clave de diálogos de paz - crédito Colprensa
Las actividades formales validadas por la administración penitenciaria han permitido al condenado avanzar sustancialmente en redenciones, lo que plantea la opción de una excarcelación próxima - crédito Colprensa

El entorno de alias Douglas rechazó además las acusaciones sobre presunta gestión ilegal de negocios dentro de la cárcel.

El ‘tarimazo’ y el traslado de cabecillas tras el escándalo en la cárcel

La fiesta vallenata ilegal del 8 de abril de 2025, provocó respuestas inmediatas desde el Gobierno. Gustavo Petro, presidente de Colombia, señaló en consejo de ministros: “Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”.

La orden de traslado involucra a 23 cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel de La Paz. La medida también contempla el refuerzo de la seguridad del penal mediante un anillo especial de la policía militar.

Algunos de los detenidos afirmaron que el verdadero organizador del ‘tarimazo’ habría sido uno de los voceros de la mesa de diálogo para la paz. Todos negaron, según El Tiempo, que Pascual, Lindolfo u otros cabecillas utilicen la cárcel para coordinar actividades delictivas.

De acuerdo con documentos revisados por el medio citado, alias Douglas —condenado a 32 años de prisión por secuestro extorsivo, concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes— acaba de cumplir 17 años de reclusión efectiva.

Las certificaciones oficiales señalan que ya ha redimido hasta 21 años de condena mediante las actividades penitenciarias aprobadas.

Entre los beneficiados figuran los nueve líderes delincuenciales que acompañaron al presidente Gustavo Petro en el evento de La Alpujarra en 2025 - crédito Presidencia
Los informes médicos oficiales y una defensa activa buscan acceder a posibles medidas alternativas a la detención, mientras la justicia evalúa si la condición de salud del recluso lo permite - crédito Presidencia

En febrero de 2025, un juez de ejecución de penas negó la solicitud para cambiar la prisión por arresto domiciliario. Aunque había informes médicos que confirmaban que la persona sufría de cáncer, estaba recibiendo un tratamiento de trasplante de células madre, tenía fibrosis pulmonar, enfermedad coronaria y diabetes avanzada.

El expediente judicial incluye acciones de la defensa orientadas a solicitar nuevos informes médicos y el posible acceso a beneficios adicionales por razones humanitarias.

Aún se investiga si la participación en mesas de paz cuenta dentro de los beneficios penitenciarios que permitirían nuevas reducciones de pena para alias Douglas. La discusión sobre el alcance real de estos beneficios sigue abierta, mientras crece la expectativa por la implementación de la orden de traslado.

A pesar de haber cumplido 17 años de prisión, gracias al volumen de días redimidos y los trámites legales en curso, la permanencia de alias Douglas en la cárcel de Itagüí puede ser considerablemente más corta de lo previsto inicialmente.

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