Las bebidas con magnesio que debe incluir en su dieta diaria para dormir mejor y más relajado, según expertos

Las bebidas con magnesio ayudan a mejorar la calidad del sueño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En medio del auge del bienestar y las rutinas nocturnas que circulan en redes sociales, cada vez más personas buscan alternativas naturales para dormir mejor.

Entre ellas, las bebidas ricas en magnesio han ganado protagonismo, no solo por su aporte nutricional, sino por su capacidad para favorecer la relajación del cuerpo y la mente antes de ir a la cama.

Especialistas en salud coinciden en que el magnesio cumple un papel clave en la regulación del sueño. Este mineral interviene en procesos que ayudan al organismo a producir melatonina, la hormona encargada de controlar los ciclos de descanso. Además, contribuye a reducir el estrés y la tensión muscular, dos factores que suelen interferir en un sueño reparador.

De acuerdo con diversos estudios citados por portales especializados, las personas que consumen una mayor cantidad de magnesio —ya sea a través de alimentos o bebidas— reportan una mejor calidad de sueño y menos probabilidades de dormir menos de siete horas por noche. En ese contexto, incorporar ciertas bebidas en la rutina nocturna se ha convertido en una tendencia que mezcla nutrición y autocuidado.

La incorporación de bebidas vegetales gana espacio en rutinas para dormir mejor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Una de las opciones más populares es la leche de almendra, una bebida vegetal que, además de ser ligera, contiene magnesio, triptófano y melatonina. Esta combinación la convierte en una aliada para quienes buscan conciliar el sueño con mayor facilidad. Sin embargo, expertos recomiendan evitarla en personas con alergias a frutos secos.

En la misma línea aparece la leche de soya, que destaca por su contenido proteico y su aporte de minerales esenciales, entre ellos el magnesio. Su versatilidad permite consumirla sola o como base de otras preparaciones, lo que la hace ideal para incluir en la rutina nocturna.

Otra alternativa que ha ganado fuerza son los batidos de banano, ya que esta fruta, conocida por su contenido de magnesio, también aporta triptófano y melatonina, potenciando su efecto relajante. Preparar un licuado con bebidas vegetales puede intensificar sus beneficios, siempre cuidando no excederse en el azúcar.

En el listado también aparece el agua mineral, una opción sencilla pero efectiva, pues al estar enriquecida con minerales, incluido el magnesio, no solo contribuye a la hidratación, sino que puede apoyar la calidad del descanso. Su ventaja principal es que no contiene azúcares y puede combinarse con frutas o hierbas para mejorar su sabor.

Las bebidas con magnesio que están revolucionando las rutinas nocturnas: del batido de plátano al chocolate caliente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Por otro lado, el jugo de ciruela se posiciona como una bebida funcional que, además de aportar magnesio, ofrece beneficios digestivos. Su contenido de potasio y vitamina C lo convierte en un complemento integral para la salud, especialmente en personas con problemas de estreñimiento.

Para quienes buscan una opción más reconfortante, el chocolate caliente elaborado con cacao en polvo también puede ser una alternativa. El cacao, derivado del árbol Theobroma cacao, es rico en antioxidantes y magnesio, lo que lo convierte en una bebida ideal para cerrar el día. Si se prepara con leche vegetal, sus efectos pueden potenciarse.

En el universo de las bebidas saludables, el kéfir también ha ganado terreno. Este fermento, rico en probióticos, calcio y magnesio, no solo favorece la salud intestinal, sino que también puede contribuir a un mejor descanso y su consumo regular se ha asociado con una mejora en el bienestar general.

Finalmente, el agua de coco y la leche de coco completan la lista. Ambas contienen magnesio, además de electrolitos como potasio y sodio, que ayudan a mantener el equilibrio del organismo. Estas bebidas no solo hidratan, sino que también promueven un estado de relajación que facilita el sueño.

¿Te cuesta dormir? Las bebidas de moda ricas en magnesio que están conquistando a los fans del autocuidado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Aunque ninguna de estas opciones funciona como una solución milagrosa, los expertos insisten en que pueden ser un complemento efectivo dentro de hábitos saludables. Mantener horarios regulares, reducir el uso de pantallas antes de dormir y cuidar la alimentación siguen siendo pilares fundamentales para lograr un descanso de calidad.