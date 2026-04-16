Colombia

El Distrito busca a los responsables de actos vandálicos contra buses e infraestructura del sistema de transporte en Bogotá

Concejal de la ciudad ya habría advertido sobre un plan para vandalizar las columnas del metro

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Vandalos dañan infraestructura y buses del sistema de transporte de Bogotá - crédito @SectorMovilidad/X
Vandalos dañan infraestructura y buses del sistema de transporte de Bogotá - crédito @SectorMovilidad/X

Las autoridades de Bogotá intensifican la búsqueda de los responsables de ataques contra la infraestructura y los vehículos del sistema de transporte de la ciudad. Una serie de confesiones ha permitido avanzar en las investigaciones, y que te4ndrían relación con una denuncia que hizo el concejal de la ciudad, Juan David Quintero, que fue expuesta por medio de su cuenta de X el 15 de abril de 2026.

Según Claudia Díaz, secretaría de Movilidad, “las anteriores personas han confesado frente a la ciudad que cometieron los siguientes actos”, en referencia a los recientes hechos vandálicos.

Al detallar las consecuencias, Díaz enfatizó: “Estos actos de vandalismo, destrucción, interrupción e interferencia del servicio y agresión e intimidación a usuarios, funcionarios y ciudadanos generan riesgos a la operación del sistema, impacta la movilidad de la ciudad, destruye la infraestructura pública, genera pérdidas económicas y pánico colectivo, dando lugar a incidentes que pueden significar la pérdida de vidas humanas”.

La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad anuncian acciones penales contra individuos que vandalizaron el sistema de transporte público. Conoce los delitos que enfrentan y cómo la ciudadanía puede ayudar a capturarlos - crédito @SectorMovilidad/X

Por su parte, César Restrepo, secretario de Seguridad, precisó la tipificación penal resultante de las confesiones: “La confesión de estos individuos nos permite señalar que se han cometido tres delitos: daño en bien ajeno, interrupción de servicio de transporte público y, el más grave de todos, concierto para delinquir”.

Restrepo también comunicó que se inició la “acción para llevar ante la Fiscalía una denuncia penal que haga que la persecución de estos, delincuentes se haga efectiva y conduzca a su captura y que enfrenten los efectos de este comportamiento”.

El llamado a la colaboración ciudadana quedó en evidencia. “Convocamos a la ciudadanía a que si tiene información que nos permita que la demanda derive en la captura de estos individuos, la comparta en el uno, dos, tres”, solicitó Restrepo, que también instó a la Fiscalía General de la Nación a “convocar a quienes distribuyen este material gráfico que incita al comportamiento contra ciudadanos que pone en peligro sus vidas, también sean llamados a declarar para que nos den elementos que nos permitan la identificación, individualización y judicialización de los responsables de estos delitos”.

Este sería el plan organizado para vandalizar las columnas del metro de Bogotá

Con resecto a este tipo de Las advertencias sobre un “plan vandálico” dirigido contra el metro de Bogotá han incrementado la preocupación en torno a la seguridad de la obra, que ya reporta un avance del 75%. Según el concejal Juan David Quintero, existe una coordinación en redes sociales para organizar ataques y grafitis sobre la principal infraestructura de transporte de la capital.

El funcionario fue tajante al responsabilizar a la administración actual. “Esto ya lo sabía la administración Galán. Lo advertimos desde el momento cero”, reclamó Quintero, quien insistió en que la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán tenía conocimiento previo del riesgo.

De acuerdo con el concejal, “existe un plan vandálico para dañar y grafitear nuestro metro. Ya está en redes sociales. Ya se están empezando a organizar”, afirmó, señalando a encapuchados que se identifican en plataformas digitales como los principales promotores de estas acciones.

El contexto de la denuncia apunta a que estas amenazas no solo buscan afectar la infraestructura física, sino que también pretenden enviar un mensaje de inseguridad y desafiar la autoridad institucional en la ciudad. El edil subrayó que la organización de estos actos se hace cada vez más visible en la esfera digital.

El abogado y concejal detalló que, para enfrentar este escenario, se propuso una estrategia integral en el artículo 176 del plan de desarrollo. Esta incluye la transformación del espacio bajo el viaducto del metro, con el objetivo de reducir los incentivos a la vandalización y resignificar el entorno urbano.

La preocupación central radica en cómo la administración local planea contrarrestar estas amenazas y garantizar la protección de la obra más ambiciosa para la movilidad de la capital colombiana. El debate se mantiene abierto, mientras las autoridades evalúan el alcance real de la coordinación que denuncia Quintero y las posibles respuestas a este desafío.

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