Colombia

Icfes habilitó citaciones para Saber Pro y TyT 2026: así se consultan antes del examen del 26 de abril

El documento con lugar, hora y jornada ya está disponible en la plataforma oficial. El examen es requisito de grado para estudiantes que hayan cursado al menos el 75% de sus créditos

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Estudiantes de educación superior deben revisar la citación del Icfes para conocer lugar, hora y jornada del examen Saber Pro y TyT del 26 de abril de 2026- crédito Icfes
Estudiantes de educación superior deben revisar la citación del Icfes para conocer lugar, hora y jornada del examen Saber Pro y TyT del 26 de abril de 2026- crédito Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) avanzó en el calendario de las pruebas Saber Pro y Saber TyT del primer semestre de 2026 con la publicación de las citaciones, el documento clave que indica el lugar, la hora y la jornada en la que cada estudiante debe presentar el examen el domingo 26 de abril.

Esta etapa se da luego de cerrar el proceso de inscripciones, que terminó el 6 de febrero en su fase ordinaria y el 20 de febrero en la etapa extraordinaria. De acuerdo con el cronograma oficial, las citaciones comenzaron a estar disponibles desde el 10 de abril, paso previo obligatorio antes de la aplicación de la prueba.

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT están dirigidas a estudiantes de educación superior que ya han completado al menos el 75% de los créditos de su programa académico. En el caso de Saber Pro, aplica para carreras universitarias, mientras que Saber TyT corresponde a programas técnicos y tecnológicos. En ambos casos, el examen es obligatorio como parte del proceso para obtener el título.

La citación se convierte en el documento más importante para los inscritos. Allí se especifica si el examen se presenta en la mañana o en la tarde, la dirección exacta del sitio asignado y recomendaciones básicas para el ingreso. No existe la posibilidad de cambiar la sede el mismo día de la prueba, por lo que revisar esta información con anticipación evita contratiempos.

La citación, disponible en la plataforma PRISMA, incluye datos clave como la sede asignada y las recomendaciones para el ingreso a la prueba - crédito Icfes
La citación, disponible en la plataforma PRISMA, incluye datos clave como la sede asignada y las recomendaciones para el ingreso a la prueba - crédito Icfes

El acceso a la citación se realiza únicamente por internet, a través del sistema Prisma, la plataforma donde el Icfes centraliza la información de las pruebas. El proceso consiste en ingresar al módulo correspondiente, seleccionar el tipo de examen, digitar el número de documento o registro y descargar el archivo en formato PDF.

Una vez obtenido el documento, se recomienda verificar todos los datos. Allí aparece la fecha exacta —domingo 26 de abril—, la hora de llegada, el turno asignado y la duración aproximada de la jornada. También se recuerda que es obligatorio presentar el documento de identidad original, requisito sin el cual no se permite el ingreso al lugar de aplicación.

Las pruebas se realizarán bajo modalidad presencial, en papel y lápiz, en sitios definidos por la entidad. Los estudiantes no escogen la sede, ya que esta se asigna según la información registrada durante la inscripción y la disponibilidad en cada ciudad.

El Icfes recordó que la preinscripción para presentar los exámenes del primer semestre estará abierta solo hasta el 6 de febrero- crédito Alcaldía de Bogotá/Icfes
Las pruebas Saber Pro y TyT son requisito de grado para quienes han completado al menos el 75% de los créditos académicos- crédito Alcaldía de Bogotá/Icfes

En cuanto al contenido, ambos exámenes evalúan competencias generales como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. Para el caso de Saber Pro, algunos programas incluyen módulos específicos dependiendo del área de formación, lo que implica variaciones entre los cuestionarios de los estudiantes.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de reportar inconsistencias en la citación. Si un inscrito detecta errores en sus datos personales o en la asignación de la sede, puede presentar reclamaciones dentro de los plazos establecidos. Para este calendario, ese periodo está definido entre el 13 y el 17 de abril.

De forma paralela, el Icfes mantiene abierto otro proceso relacionado con las pruebas Saber 11. En un comunicado oficial, la entidad indicó que “están abiertas inscripciones para prueba Saber 11 calendario A que se realizará el 26 de julio” y precisó que el registro ordinario estará disponible “hasta el viernes 1° de mayo”.

El 44,7% de niños, niñas y jóvenes en Colombia ha sufrido afectaciones emocionales, según Unicef - crédito Colprensa
El Icfes también informó que las inscripciones para la prueba Saber 11 calendario A estarán abiertas hasta el 1° de mayo- crédito Colprensa

Según el mismo documento, el instituto confirmó que ese examen, junto con Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, se aplicará el 26 de julio y que “la publicación de citaciones se realizará el viernes 10 de julio”, mientras que “la publicación de resultados será el viernes 25 de septiembre”.

Además, la directora general del Icfes señaló en el comunicado que “avanzan las inscripciones para la prueba Saber 11” e hizo un llamado a las instituciones educativas para completar el proceso dentro de los tiempos definidos y evitar costos adicionales.

Tras la presentación de las pruebas Saber Pro y TyT el 26 de abril, el proceso continuará con la publicación de certificados de asistencia a partir del 18 de mayo. Este documento suele ser requerido por las universidades como soporte mientras se conocen los resultados individuales, previstos para agosto de 2026.

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