La justicia colombiana absolvió a Laura Moreno por falta de pruebas en el caso Colmenares: así fue vinculada a la investigación

Luego de ser abusuelta y dejada en libertad, Laura Moreno se ha dedicado a seguir su vida, pese a las fracturas que el caso Colmenares dejó en su juventud - crédito Colprensa

La decisión de la Corte Suprema de Justicia puso fin a una larga controversia judicial sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, al confirmar la absolución de Laura Moreno.

La joven, que era la pareja sentimental del estudiante, fue señalada durante el proceso como posible partícipe en el hecho, ya que ella estaba de fiesta con la vícitma el día de su desaparición y serái una de las últimas personas que lo vió con vida.

Junto a ella, Jessi Quintero, amiga de la pareja, afrontó cargos por presunto encubrimiento. Ambas fueron absueltas en las dos primeras instancias, y ahora la Corte Suprema ratificó ese resultado.

El tribunal determinó que no hay pruebas para vincular a Moreno como cómplice de un homicidio ni para tipificar el fallecimiento del estudiante como tal.

El padre de Luis Andrés Colmenares expresa su desconcierto por la pérdida de la ropa de su hijo en medicina legal, cuestionando el proceso de necropsia - crédito Johan Manuel Largo / Infobae

El proceso judicial se remonta a la madrugada del 31 de octubre de 2010, cuando Colmenares fue hallado sin vida en un caño del parque El Virrey, en el norte de Bogotá. El joven había asistido a una fiesta de Halloween horas antes de su muerte. Desde el inicio, la causa de su fallecimiento fue motivo de debate y versiones encontradas.

La Sala de Casación Penal concluyó que no existen elementos suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de Moreno ni para responsabilizarla de un delito. Esta conclusión coincide con la de instancias judiciales previas, que ya habían declarado la inocencia de las acusadas.