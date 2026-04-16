Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

El exdirector del DPS se refirió a las denuncias sobre la comercialización de entradas y planteó medidas para ampliar el acceso de los seguidores. - crédito @GustavoBolivar/X

La venta de boletería para los conciertos de BTS en Bogotá ha generado cuestionamientos por la reventa de entradas a precios elevados y por la rapidez con la que se agotaron en los canales oficiales. Sobre este tema se pronunció el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien abordó el caso en un video publicado en sus redes sociales.

En su intervención, Bolívar señaló que el proceso de venta generó inquietudes entre los seguidores del grupo, debido a que las entradas se agotaron en poco tiempo y posteriormente aparecieron en sitios de reventa.

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“Apenas sacan a vender las boletas… se acaban y al segundo de haberse acabado aparecen las páginas de los revendedores ya elaboradas con los precios de tribuna por tribuna”, afirmó.

También se refirió a los valores en los que estarían siendo ofrecidas las entradas: “Diecinueve millones de pesos por boletas de trescientos mil pesos. Increíble”, expresó.

Según indicó, esta situación afecta especialmente a quienes esperaban asistir al concierto tras varios años de expectativa: “No es justo que la gente espere trece años un concierto y resulte que las boletas se les entreguen a los revendedores”, señaló.

Gustavo Bolívar se pronunció sobre la situación de la boletería para los conciertos de BTS en Colombia y destacó el impacto global de la agrupación. - crédito Carlos Ortega/EFE y (Jesús Avilés/Infobae México

Referencia a denuncias en redes sociales

Durante su mensaje, Bolívar mencionó el caso de una usuaria en redes sociales que cuestionó la disponibilidad de boletas en reventa en distintas localidades, pese a la alta demanda en la venta oficial.

“¿Cómo es posible que en todas las zonas hay reventa? […] ¿Cómo es posible que una entrada que estaba a trescientos mil pesos esté en dos millones seiscientos mil?”, se escucha en el video citado.

El exfuncionario retomó este tipo de denuncias para insistir en la necesidad de revisar el proceso de comercialización.

Una creadora de contenido cuestionó la presencia de boletas en reventa en varias localidades tras agotarse en la venta oficial. - crédito @amaritau/Tiktok

Reconocimiento a seguidores del K-pop

En su intervención, Gustavo Bolívar también hizo referencia al papel de los seguidores del K-pop en escenarios digitales y políticos.

“Muchos fans de BTS en Colombia, los que llamamos los k-popers, nos ayudaron en la campaña presidencial. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos atacaba el uribismo? Ellos salían a defendernos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que su pronunciamiento responde también a ese antecedente: “Yo los voy a defender a ellos”, indicó.

Asimismo, destacó la capacidad de organización de estas comunidades: “Han ayudado a los progresistas en varias campañas a desmentir cosas, porque ellos son unas redes inmensas a nivel mundial”, agregó.

Experiencia personal y contexto del grupo

Bolívar también relató su experiencia personal al conocer el impacto global de BTS durante un viaje a Corea del Sur.

“Es un fenómeno a nivel mundial. Yo lo conocí en Corea”, señaló. Indicó que, antes de ese viaje, no tenía conocimiento del grupo: “Yo no sabía qué era, lo tengo que confesar”.

Durante su visita, relató que varias personas le pidieron conseguir autógrafos de la banda, lo que describió como una tarea difícil. Además, mencionó la pausa en la actividad del grupo debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur:“Uno de sus miembros fue llevado al ejército… aquí el servicio militar es obligatorio”, explicó.

También destacó la magnitud de sus presentaciones: “Yo una vez estaba en Nueva York y vi una fila como de siete cuadras… eran ellos”, comentó.

Usuarios reportaron la aparición de entradas en reventa con valores superiores a los oficiales tras el cierre de la venta inicial. - crédito captura de pantalla/Viagogo

Propuesta de una tercera fecha

En medio de los cuestionamientos por la venta de boletas, Bolívar planteó la posibilidad de ampliar el número de conciertos en Bogotá. “No sé si puedan abrir un tercer concierto porque ya van dos y ambos están llenos”, afirmó.

En ese sentido, hizo referencia a la distribución de las entradas en un eventual nuevo evento: “Que al tercer concierto no le den la boleta a los revendedores, que se los dejen a la gente popular”, expresó.

Además, señaló la importancia de facilitar el acceso a los seguidores: “Que por favor les abran una ventanita… a los fans populares para que puedan tener su boleta”, indicó.

Respaldo a la investigación de la SIC

En su intervención, el exdirector del DPS también se refirió a las acciones de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a este caso.

“Yo celebro que la SIC… les haya abierto ya una investigación a los vendedores de estas boletas”, afirmó.

Seguimiento oficial a la venta de boletería

La Superintendencia de Industria y Comercio informó que, desde febrero de 2026, adelanta actuaciones de inspección, vigilancia y control sobre la comercialización de entradas para los conciertos programados el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín.

A través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, la entidad abrió una averiguación preliminar para conocer en detalle:

La información suministrada a los consumidores

Las condiciones de preventa y venta

Los horarios establecidos

Los aforos disponibles

Las medidas tecnológicas implementadas

La SIC también indicó que estas actuaciones incluyen requerimientos a PROMOTORA DE COLOMBIA S.A.S. y TICKET COLOMBIA S.A.S., con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección al consumidor.

Además, la entidad señaló que el proceso responde a múltiples denuncias presentadas por ciudadanos que intentaron adquirir entradas para los conciertos.

La SIC abrió una averiguación preliminar sobre la transparencia de la información y medidas tecnológicas implementadas en la preventa y venta de boletos para BTS - crédito @sicsuper / X

Actuaciones en curso

La Superintendencia indicó que continuará con las actuaciones correspondientes dentro del marco de sus funciones, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los consumidores y, de ser el caso, adoptar las medidas previstas en la normativa vigente.

Las investigaciones se mantienen en etapa preliminar y buscan establecer las condiciones en que se desarrolló el proceso de venta de boletería para los conciertos de BTS en Bogotá.