Jerome Sanabria denunció saboteo de evento en el que iba a participar en reconocida universidad: culpó a seguidores de Iván Cepeda

La activista en defensa del ahorro pensional en Colombia, que además apoya la campaña de Iván Cepeda, acusó a un grupo de estudiantes, seguidores del senador del Pacto Histórico, de impedir que diera una conferencia en la Universidad Cafam - crédito @SoyJerome__/X

Jerome Sanabria, que se ha declarado abiertamente opositora de la reforma pensional promovida por Gustavo Petro, y que además apoya la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, denunció que la cancelación de su charla sobre el impacto de esta modificación del sistema en la Universidad Cafam de Bogotá fue boicoteada.

De acuerdo con su testimonio, que se hizo viral en las redes sociales en la noche del miércoles 15 de abril, su participación en esta actividad fue blanco de amenazas y un intento de saboteo por parte de un grupo de estudiantes que, según consignó en su denuncia, son seguidores del senador Iván Cepeda, candidato oficialista.

Jerome Sanabria se ha declarado abiertamente opositora de la reforma pensional que impulsó el presidente Gustavo Petro y que está en revisión de la Corte Constitucional - crédito @soyjerome_/Instagram - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Sanabria consideró el hecho como “muy triste” y lamentó que, en pleno siglo XXI, la intimidación reemplace el debate académico. El evento, programado para las 6:00 p. m. en las instalaciones de la Universidad Cafam en Bogotá, fue suspendido tras amenazas directas a su integridad y a la seguridad de la rectora y los profesores que lo habían invitado, como contó la joven en un video en su perfil de X.

En su denuncia, Jerome indicó que la invitación había partido de un profesor, cuyo nombre prefirió reservar para proteger su seguridad. “Imagínense que hace algunas semanas un profesor de la Universidad Cafam me había contactado en mis redes sociales para invitarme a dictar una charla sobre pensiones con sus estudiantes”, empezó en su relato la joven, opositora de la administración Petro.

En la reforma pensional apoyada por el jefe de Estado, Jerome Sanabria denunció que se está expropiando el ahorro de millones de colombianos, al obligarlos a pasar sus aportes a Colpensiones - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El mensaje que llevó a la cancelación apareció como respuesta a la publicación de la charla en redes sociales, donde un estudiante advirtió que estaban “preparados para sabotear este espacio académico”. Al revisar el perfil del estudiante, Sanabria afirmó que pudo constatar que “es seguidor de Iván Cepeda”, que según ella estaba “llamando a la violencia” a los demás alumnos de este centro.

Jerome Sanabria no dudó en señalar a seguidores de Iván Cepeda como culpables del presunto saboteo

Por desgracia, explicó que el incidente no se limitó a comentarios en redes. “Me contó el profesor (…) que un grupo de estudiantes se había acercado a la rectoría el día de hoy a amenazar, básicamente a decirles que no podían llevar mi charla, que si llegaban a llevarla iban a sabotear el espacio”, dijo Sanabria. Por tal motivo, el centro de educación superior optó por cancelar el evento en mención.

La joven precisó que los promotores del sabotaje a la charla sobre la reforma pensional en la Universidad Cafam impidieron que se abriera la posibilidad de un espacio democrático, en el que no solo conocieran su postura, en la que ha señalado a la actual administración de querer expropiar el ahorro de los trabajadores y, con ello, a largo plazo, incidir en que los jóvenes no tengan posibilidad de pensionarse.

Jerome Sanabria también ha advertido que la la reforma afectaría a los afiliados más jóvenes, que no tendrían posibilidad de jubilarse a futuro - crédito @SoyJerome__/X

A su vez, en su argumentación, ha señalado cómo la reforma fomenta la pérdida de propiedad sobre el ahorro individual, al trasladar forzosamente los fondos a Colpensiones, entidad en la que se convierten en dinero público destinado a pagar pensiones actuales y subsidios; pues funciona como una pirámide insostenible, pues las generaciones no podrán jubilarse por baja natalidad y falta de cotizantes.

El incidente suma un nuevo episodio de tensión en el debate sobre el sistema pensional colombiano y llevó a Sanabria a poner a disposición sus espacios de conversación para otras universidades del país. “Porque hay que seguir haciendo este trabajo que, aunque ponga en riesgo nuestras vidas y aunque ponga en riesgo nuestro trabajo, es fundamental para la democracia”, concluyó la expositora.