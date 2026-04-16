Las autoridades colombianas realizaron la detención en el aeropuerto internacional de Rionegro y lo dejaron bajo custodia de la Fiscalía, mientras se tramita un proceso de extradición solicitado por la justicia argentina - crédito Interpol

La detención de Diego Maximiliano Báez en el Aeropuerto Internacional José María Córdova por una notificación roja de Interpol refleja la cooperación entre autoridades colombianas y argentinas frente a delitos transnacionales.

Báez es requerido por su presunta vinculación con una red de estafas inmobiliarias y usurpación en Córdoba, Argentina, según confirmaron fuentes oficiales.

Báez, ciudadano argentino, fue capturado en Colombia porque está solicitado por la justicia de su país en el marco de un proceso por estafa inmobiliaria, usurpación de inmuebles y asociación ilícita.

Su detención se fundamenta en la activación de una notificación roja de Interpol y la coordinación entre organismos judiciales y policiales de Argentina y Colombia, tal como informaron Blu Radio y El Tiempo.

La aprehensión se produjo siguiendo protocolos de cooperación judicial y policial internacional, en respuesta a una alerta de Interpol, con Báez a la espera del inicio del procedimiento de extradición a su país de origen - crédito Interpol

La identificación y retención de Báez se realizó el 24 de marzo de 2026 tras su ingreso al país, consecuencia de un cruce de información entre autoridades migratorias colombianas y bases de datos internacionales, detalló Blu Radio.

Las autoridades judiciales dejaron a Báez a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde permanece mientras se inicia el proceso formal de extradición a Argentina. La diligencia fue ejecutada por la Policía Judicial de Colombia (Dijín) y Migración Colombia, con apoyo de la OCN Interpol Colombia, destacaron ambas fuentes.

Acusaciones de estafa inmobiliaria y usurpación

Según la información recopilada por el medio radial, Báez está vinculado a una red criminal dedicada a la ocupación ilegal de predios, edificaciones sin permisos y la venta fraudulenta de inmuebles en Córdoba, Argentina.

El esquema permitía a la organización obtener beneficios económicos ilícitos, mientras que las víctimas entregaban altas sumas de dinero por propiedades sin respaldo legal.

El Tiempo añadió que la Cámara en lo Criminal y Correccional de Décima Nominación de Córdoba requiere a Báez por usurpación reiterada de bienes, estafa y asociación ilícita. Las investigaciones apuntan a que Báez habría encabezado este grupo, coordinando las etapas del fraude y facilitando la comercialización de los inmuebles usurpados.

Las investigaciones identificaron al implicado como parte de una organización dedicada al fraude inmobiliario, lo que llevó a su retención en Rionegro y a la activación de trámites para su entrega a las autoridades argentinas - crédito Aeropuerto de Rionegro

Las autoridades argentinas documentaron múltiples casos en los cuales personas resultaron afectadas tras participar en transacciones inmobiliarias sin certeza de títulos legítimos ni autorización municipal. Estas acciones impulsaron la emisión de la notificación roja de Interpol, que sustenta la medida adoptada en Colombia.

Proceso de extradición y cooperación internacional

La detención de Báez tiene como fin su extradición, proceso que se encuentra en trámite mientras se aguarda el envío formal de documentos desde Argentina, precisó El Tiempo.

La Fiscalía General de la Nación gestiona el caso mediante su Dirección de Asuntos Internacionales, conforme a los tratados de cooperación judicial vigentes entre Argentina y Colombia.

El procedimiento subraya la importancia de los mecanismos internacionales para perseguir delitos cuyo impacto trasciende fronteras.

La expulsión de George Laevsky Wolfe marca precedente en la convivencia de Medellín

La expulsión de George Laevsky Wolfe, residente de nacionalidad rusa y estadounidense que durante dos años organizó fiestas masivas en El Poblado, Medellín, culminó una larga disputa con los vecinos y estableció un precedente en la defensa de la convivencia ciudadana.

La medida, impulsada por Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana, respondió a un historial comprobado de alteraciones al orden público, acumulando numerosas denuncias, sanciones y reiteradas intervenciones en el Edificio Málaga, Comuna 14.

George Laevsky Wolfe, ciudadano ruso nacionalizado estadoundeinse, fue procesado en un operativo conjunto entre Migración Colombia y la Policia Metropolitana, tras reiteradas quejas de los vecinos durante dos años, relacionadas con sus fiestas a todo volumen - crédito @FicoGutierrez/X

La acción se materializó el lunes 13 de abril, una vez que las autoridades consolidaron un expediente con pruebas de reincidencia en las faltas y el incumplimiento de acuerdos para una salida voluntaria. Wolfe, de 40 años, fue finalmente deportado en un vuelo a Miami tras agotarse los recursos legales disponibles. La acumulación de denuncias ciudadanas y la obtención de pruebas sobre el desacato fueron determinantes en la decisión.

Sobre la pregunta del alcance y la consecuencia principal del caso, la deportación de George Laevsky Wolfe, decidida por Migración Colombia y la Alcaldía de Medellín, se llevó a cabo después de dos años de comportamientos problemáticos y tras varias sanciones y acuerdos que no se cumplieron. La medida busca salvaguardar la tranquilidad en zonas residenciales y establecer una línea de acción clara frente a extranjeros que infringen las normas locales.

El alcalde Federico Gutiérrez expresó la posición de su administración mediante declaraciones públicas en la red social X: “El Ruso pa fuera. Tras dos años de constantes desórdenes, afectaciones a la convivencia y múltiples denuncias ciudadanas, hemos logrado que se expulse del país el ciudadano extranjero George Laevsky Wolfe, quien residía en El Poblado”.

El mandatario ratificó la voluntad de ejecutar medidas similares en situaciones futuras, subrayando: “Aquí es diciendo y haciendo: quien venga a irrespetar a nuestra gente, a violar la ley, alterar la convivencia o burlarse de la ciudadanía, se tiene que ir. No nos tiembla la mano para actuar y proteger a nuestra gente”.