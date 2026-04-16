Colombia

Shakira le puso fecha al estreno del videoclip de “Algo Tú” con Beéle: “La cuenta regresiva empieza ya”

La barranquillera anunció su esperado audiovisual, grabado durante la más reciente edición del Carnaval de Barranquilla junto a su colega y paisano

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La barranquillera desató la euforia entre sus fans al confirmar que el esperado audiovisual está próximo a ser estrenado - crédito @shakira/Instagram

Shakira y Beéle publicaron el pasado 4 de marzo Algo Tú, colaboración largamente solicitada y esperada por los fans de ambos artistas en redes sociales, en especial después de que coincidieran en la reversión de Hips Don’t Lie que la barranquillera grabó para una sesión exclusiva de Spotify, sumando también a Ed Sheeran.

Luego de semanas de rumores y expectativa, los dos cantantes presentaron una pista de vibra fiestera y esperanzadora, repleta de referencias a Colombia y a la cultura caribeña en particular. Sin embargo, el esperado videoclip que contó con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla y fue grabado durante el más reciente Carnaval no se estrenó. En su lugar, se publicó el lyric video protagonizado por un personaje disfrazado que conduce un bus, mientras a este se suben personajes con las máscaras tradicionales del carnaval, reforzando el ambiente entre festivo y contemplativo de la pista.

Shakira compartió lo que serían los primeros adelantos del videoclip oficial de "Algo Tú" con Beéle - crédito @shakira/Instagram
Shakira compartió lo que serían los primeros adelantos del videoclip oficial de "Algo Tú" con Beéle - crédito @shakira/Instagram

Lo único que se conocía hasta ahora de dicha grabación eran una serie de fotografías y videos compartidos por Shakira en sus cuentas oficiales, y en los que llamó la atención el look renovado que escogió para la ocasión, con el cabello peinado en largas trenzas rubias, mientras que su atuendo incluía un top oscuro con detalles de cuentas y un cinturón de cuero marrón decorado con tiras y colgantes.

De igual modo, la artista compartió dos videos que evidenciarían el proceso detrás de cámaras. En el primero aparece haciendo su acostumbrada danza del vientre, acompañada de Béele, mientras que en el otro sostiene una batea con frutas sobre su cabeza, en lo que sería un homenaje de su parte a la tradición de las palenqueras del Caribe colombiano.

La cantante subió imágenes y videos que indicarían el tono que tendría el audiovisual, grabado con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla - crédito @shakira/Instagram

No fue hasta la tarde del miércoles 15 de abril que la cantante anunció en sus historias de Instagram que el lanzamiento sería inminente.

Para ello, colocó una cuenta regresiva que terminaría en menos de 24 horas, confirmando que el lanzamiento del video será el próximo jueves 16 de abril a las 11:00 a. m.

“Seis meses trabajando en este video de Algo Tú. Pero mañana, gran estreno pero mañana gran estreno para la loba y el gorila. La cuenta regresiva empieza ya”, expresó con una sonrisa.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press
Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press

Mientras llega el momento de conocer el aspecto del videoclip de Algo Tú, la colombiana sigue inmersa en su gira de conciertos, considerada por ella misma como la más importante de su carrera.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, seguido de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluidos uno más en el estadio GNP Seguros que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira; así como su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

El que se mantiene en pie es su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores.

De igual modo, Shakira anunció una serie de fechas en Estados Unidos entre junio y julio que constituyen su segundo paso por el país con esta gira, sumados a su residencia en Madrid en el estadio Shakira, un complejo especialmente creado para la ocasión, con el que espera convocar a su fanaticada en el Viejo Continente.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

  • 2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).
  • 13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)
  • 23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)
  • 26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)
  • 10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)
  • 20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)
  • 25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)
  • 18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)
  • 21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

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