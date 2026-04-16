Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol con el Bayern Múnich ante Real Madrid: “Ofreció muy poco peligro”

Dayot Upamecano celebrando con un Luis Díaz eufórico el tercer gol del Bayern Múnich-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán las semifinales de la UEFA Champions League en la temporada 2025-2026. El Bayern Múnich enfrentará al París Saint-Germain de Francia, mientras que Atlético de Madrid y Arsenal buscarán avanzar a su primera final de la Copa de Europa.

En Colombia, la actuación de Luis Díaz con el Bayern Múnich, quien anotó el 15 de abril de 2025 en el empate ante el Real Madrid y otorgó ventaja al conjunto alemán en el marcador global, fue resaltada por la prensa deportiva alemana.

Uno de los medios de comunicación más leídos del país teutón resaltó la labor del partido del atacante colombiano ante el 15 veces campeón de Europa -crédito Bild Alemania

Posterior a la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League, el diario Bild, uno de los medios de comunicación más influyentes de Alemania y de Europa le dieron una de las calificaciones más altas a la figura de la selección Colombia, pero detallaron que en la primera mitad del partido ante Real Madrid, Díaz no fue influyente en el ataque para el cuadro bávaro:

“¡Ofreció muy poco peligro de gol durante 45 minutos! Tras el descanso, su primera acción peligrosa en el área del Real Madrid llegó: su disparo desviado se fue ligeramente desviado (46′). Luego desperdició una gran oportunidad en un mano a mano con el portero (62′). En el minuto 89, finalmente llegó el gol decisivo: un magnífico disparo con efecto para poner el 3-3 y asegurar su clasificación. Grado 2″, resaltaron.

Qué dijo Luis Díaz tras su gol y la clasificación del Bayern Múnich: desde su gol hasta la expulsión de Eduardo Camavinga

Posterior al partido, en entrevista con el periodista Ezequiel Daray de ESPN, se le consultó a “El Guajiro” acerca de si el gol que marcó ante Real Madrid podría entrar en el top de mejores anotaciones que hizo en su carrera hasta el momento, dijo que podría ser y que estaría en el número 1:

“Creo que está ahí en el top tres, sino es es el número uno. Recordando mis goles importantes, este ha sido uno de los que más me ha gustado y el que más significado tiene, por el momento del partido”, reflexionó.

También tuvo la posibilidad de analizar el juego ante Real Madrid, y allí explicó que el cuadro bávaro fue superior en gran parte del partido al 15 veces campeón de Europa:

“Era un juego muy complicado, necesitábamos el resultado, y gracias a Dios pude marcar ese gol tan bonito para ayudar al equipo a pasar a la siguiente ronda. Ya veníamos empujando el partido. Empezamos a mover la pelota y a generar muchas más ocasiones. El Real Madrid es un equipo muy grande, con muchísima experiencia en estos partidos, e hizo un gran encuentro. Tratamos de buscar la mejor opción con la movilidad y la calidad que tenemos para llegar al gol. Creo que lo logramos. Y la expulsión también nos levantó: dijimos ‘este es el momento’”.

En referencia a lo que es la meta del Bayern Múnich en la Champions League, Díaz fue contundente al afirmar que el objetivo de la temporada 2025-2026 es conseguir el séptimo título de Europa en la historia.

“Estamos muy enfocados en lo que queremos, que es llegar hasta el último partido. Queremos ratificar la temporada con un final feliz. Así que nosotros trabajaremos de igual manera, enfocados siempre, primero que todo, en el siguiente partido, y luego pensaremos también en el PSG”, concluyó.

Estadísticas de Luis Díaz en el partido ante Real Madrid

Luis Díaz sigue sumando goles en la temporada 2025-2026 tanto en la Bundesliga, en la cual puede llegar a ser campeón por ocasión número 35, y sueña con su séptima corona europea-crédito Michaela Stache/REUTERS

El atacante colombiano fue calificado con una puntuación de 7,8 puntos, siendo el quinto mejor jugador del partido, por detrás de sus compañeros Michael Olise (8,5 puntos), Harry Kane (8 puntos), Joshua Kimmich (8,6 puntos) y Aleksandar Pavlović (8,1 puntos).

A continuación, estas fueron las estadísticas que entregó en su partido ante el Real Madrid:

Minutos jugados: 90 minutos

Goles: 1

Tiros (al arco): 3 (1)

Amonestaciones: 0

Entradas (ganadas): 3 (2)

Regates: 3 (1) 1 con éxito

Pases precisos: 88% (46 de 52)

Cuándo será el partido de semifinales de la Champions League

La locura de Jamal Musiala al abrazar a Michael Olise-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El partido de ida se disputará el 28 de abril de 2026 en el estadio Parque de los Príncipes de París, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y la aplicación de Disney Plus Premium.

La otra llave de semifinales se disputará entre Atlético de Madrid y Arsenal, el 29 de marzo de 2026 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid.