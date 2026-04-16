Delegados de la Supersalud afirmaron que la intervención del Gobierno nacional a la Nueva EPS fue ilegal: estas son las razones

Nueva EPS bajo la lupa por denuncias de intervención ilegal - crédito Nueva EPS

La intervención a la Nueva EPS fue calificada como ilegal por siete altos funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), que presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación.

Según documentos a los que tuvo acceso Caracol Radio, los representantes acusan que se omitieron controles internos obligatorios y se tergiversaron recomendaciones técnicas para avalar la intervención a la Entidad Promotora de Salud con mayor afiliación en Colombia.

Delegados del organismo adscrito al Ministerio de Salud consideraron irregular la medida porque, según su denuncia, no se cumplió con el debido proceso ni con los pasos legales y técnicos fijados por la ley y las normas internas.

Entre los argumentos figuran la falta del informe previo esencial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la omisión del concepto técnico indispensable para adoptar la medida y supuestas inconsistencias en la resolución presentada. Los denunciantes señalaron que esto deja desprotegido el principio de legalidad y compromete la legitimidad de la intervención, detalló el medio citado.

El documento, radicado ante el órgano de control el 14 de abril de 2026, puntualiza que Luz María Múnera, superintendente nacional ad hoc, impulsó la intervención sin respetar los controles exigidos por la ley. Los firmantes destacaron, principalmente, la ausencia del informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, considerado un requisito técnico obligatorio.

Se afirma también que no se solicitó el concepto técnico para la adopción y seguimiento de la medida. Además, se omitió la información complementaria establecida en los procedimientos internos. La denuncia añadió que la resolución de intervención contiene afirmaciones incorrectas sobre las recomendaciones técnicas, lo que, conforme a los denunciantes, vulnera el debido proceso.

En palabras de la superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, “se habrían ignorado, de manera sistemática, el mapa de procesos de la entidad, violando la ley”, según constató el informativo radial. La denuncia atribuyó estas fallas al incumplimiento de garantías fundamentales relacionadas con el debido proceso.

Omisión de procedimientos legales y técnicos

Los denunciantes argumentan la falta del informe previo esencial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la omisión del concepto técnico indispensable para adoptar la medida - crédito Procuraduría General de la Nación

De acuerdo con la denuncia, la decisión de intervenir la Nueva EPS se habría adoptado sin contar con el informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia. Tampoco habría existido el concepto técnico requerido, ni se anexó la documentación complementaria estipulada en los procesos internos.

El texto presentado ante la Procuraduría señala que la resolución expone afirmaciones incorrectas sobre recomendaciones del área técnica y que estas inconsistencias vulneran el debido proceso. A pesar de las advertencias, la superintendente Luz María Múnera firmó la resolución.

Contradicciones en el Comité de Medidas Especiales

La comisión, por unanimidad, recomendó no adoptar una nueva medida de intervención forzosa- crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

Un punto clave de la denuncia se centra en el Comité de Medidas Especiales. La resolución oficial sostenía que el comité recomendó la toma inmediata de posesión sobre los bienes y operaciones de la Nueva EPS.

Sin embargo, los denunciantes afirman que, en la sesión del 10 de abril de 2026, la comisión, por unanimidad, recomendó no adoptar una nueva medida de intervención forzosa. En esa reunión, la delegada explicó por qué la resolución propuesta vulneraba el debido proceso, según los documentos revisados por Caracol Radio.

Según la denuncia, la resolución omite la verdadera recomendación del comité y, en su lugar, atribuye un respaldo inexistente a la decisión tomada. Esto genera inquietud en torno al uso de los mecanismos técnicos de la Superintendencia.