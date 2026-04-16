Colombia

Delegados de la Supersalud afirmaron que la intervención del Gobierno nacional a la Nueva EPS fue ilegal: estas son las razones

Los denunciantes argumentan la falta del informe previo esencial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la omisión del concepto técnico indispensable para adoptar la medida

Guardar
Nueva EPS - crédito Nueva EPS
Nueva EPS bajo la lupa por denuncias de intervención ilegal - crédito Nueva EPS

La intervención a la Nueva EPS fue calificada como ilegal por siete altos funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), que presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación.

Según documentos a los que tuvo acceso Caracol Radio, los representantes acusan que se omitieron controles internos obligatorios y se tergiversaron recomendaciones técnicas para avalar la intervención a la Entidad Promotora de Salud con mayor afiliación en Colombia.

Delegados del organismo adscrito al Ministerio de Salud consideraron irregular la medida porque, según su denuncia, no se cumplió con el debido proceso ni con los pasos legales y técnicos fijados por la ley y las normas internas.

Entre los argumentos figuran la falta del informe previo esencial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la omisión del concepto técnico indispensable para adoptar la medida y supuestas inconsistencias en la resolución presentada. Los denunciantes señalaron que esto deja desprotegido el principio de legalidad y compromete la legitimidad de la intervención, detalló el medio citado.

El documento, radicado ante el órgano de control el 14 de abril de 2026, puntualiza que Luz María Múnera, superintendente nacional ad hoc, impulsó la intervención sin respetar los controles exigidos por la ley. Los firmantes destacaron, principalmente, la ausencia del informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, considerado un requisito técnico obligatorio.

Se afirma también que no se solicitó el concepto técnico para la adopción y seguimiento de la medida. Además, se omitió la información complementaria establecida en los procedimientos internos. La denuncia añadió que la resolución de intervención contiene afirmaciones incorrectas sobre las recomendaciones técnicas, lo que, conforme a los denunciantes, vulnera el debido proceso.

En palabras de la superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, “se habrían ignorado, de manera sistemática, el mapa de procesos de la entidad, violando la ley”, según constató el informativo radial. La denuncia atribuyó estas fallas al incumplimiento de garantías fundamentales relacionadas con el debido proceso.

Omisión de procedimientos legales y técnicos

Más de 101 expertos en normativa electoral y ética pública brindan atención ininterrumpida durante las elecciones legislativas - crédito Procuraduría General de la Nación
Los denunciantes argumentan la falta del informe previo esencial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la omisión del concepto técnico indispensable para adoptar la medida - crédito Procuraduría General de la Nación

De acuerdo con la denuncia, la decisión de intervenir la Nueva EPS se habría adoptado sin contar con el informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia. Tampoco habría existido el concepto técnico requerido, ni se anexó la documentación complementaria estipulada en los procesos internos.

El texto presentado ante la Procuraduría señala que la resolución expone afirmaciones incorrectas sobre recomendaciones del área técnica y que estas inconsistencias vulneran el debido proceso. A pesar de las advertencias, la superintendente Luz María Múnera firmó la resolución.

Contradicciones en el Comité de Medidas Especiales

La comisión, por unanimidad, recomendó no adoptar una nueva medida de intervención forzosa- crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS
La comisión, por unanimidad, recomendó no adoptar una nueva medida de intervención forzosa- crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

Un punto clave de la denuncia se centra en el Comité de Medidas Especiales. La resolución oficial sostenía que el comité recomendó la toma inmediata de posesión sobre los bienes y operaciones de la Nueva EPS.

Sin embargo, los denunciantes afirman que, en la sesión del 10 de abril de 2026, la comisión, por unanimidad, recomendó no adoptar una nueva medida de intervención forzosa. En esa reunión, la delegada explicó por qué la resolución propuesta vulneraba el debido proceso, según los documentos revisados por Caracol Radio.

Según la denuncia, la resolución omite la verdadera recomendación del comité y, en su lugar, atribuye un respaldo inexistente a la decisión tomada. Esto genera inquietud en torno al uso de los mecanismos técnicos de la Superintendencia.

Temas Relacionados

Nueva EPSIntervención ilegalGobierno PetroDelegados de SupersaludColombia-Noticias

Más Noticias

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana: el Embajador sigue por fuera de la zona de clasificación

El cuadro bogotano puede definir su suerte en el torneo internacional y a la vez su destino en la Liga BetPlay antes de terminar abril

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana: el Embajador sigue por fuera de la zona de clasificación

El nombramiento de Daniel Quintero como eventual superintendente de Salud estaría en riesgo: podría ir a juicio por caso Aguas Vivas en Medellín

El exalcalde de Medellín enfrenta señalamientos legales por actos administrativos cuestionados y resta por definir si será formalmente citado a juicio durante el proceso vigente que se desarrolla en los tribunales de la capital de Antioquia

El nombramiento de Daniel Quintero como eventual superintendente de Salud estaría en riesgo: podría ir a juicio por caso Aguas Vivas en Medellín

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de abril

Director del Inpec explicó las medidas de seguridad adoptadas en la cárcel de Itagüí por la parranda de Nelson Velásquez: “Se militarizó el perímetro”

El coronel Daniel Gutiérrez afirmó que el traslado de los reclusos es un mensaje ejemplarizante para funcionarios que también están siendo investigados por transgredir el régimen penitenciario

Director del Inpec explicó las medidas de seguridad adoptadas en la cárcel de Itagüí por la parranda de Nelson Velásquez: “Se militarizó el perímetro”

Lotería del Valle hoy miércoles 15 de abril: estos son los números ganadores del gran premio mayor

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, en el que se puede obtener miles de millones de pesos

Lotería del Valle hoy miércoles 15 de abril: estos son los números ganadores del gran premio mayor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Westcol vivió momento viral al intentar comprar un carro de lujo en China: no sabía cómo cerrar sus puertas y provocó burlas en redes sociales

Westcol vivió momento viral al intentar comprar un carro de lujo en China: no sabía cómo cerrar sus puertas y provocó burlas en redes sociales

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

J Balvin reveló la verdad sobre el golpe en su frente que generó rumores y desató todo tipo de reacciones en redes sociales

Shakira le puso fecha al estreno del videoclip de “Algo Tú” con Beéle: “La cuenta regresiva empieza ya”

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Deportes

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana: el Embajador sigue por fuera de la zona de clasificación

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana: el Embajador sigue por fuera de la zona de clasificación

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol con el Bayern Múnich ante Real Madrid: “Ofreció muy poco peligro”

‘Mane’ Díaz se ‘enloqueció’ con el gol de Luis Díaz para el Bayern Múnich ante el Real Madrid: todo quedó en video

Así reaccionó la prensa brasileña tras la victoria del Corinthians ante Santa Fe por la Copa Libertadores: “Comienzo perfecto”