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‘Mane’ Díaz se ‘enloqueció’ con el gol de su hijo Luis Díaz para el Bayern Múnich ante Real Madrid: todo quedó en video

La actuación del delantero colombiano fue clave para que el conjunto alemán superara a los españoles en el cierre del partido, lo que provocó una celebración histórica entre su familia y aficionados del cuadro bávaro

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Luis Díaz fue figura en la clasificación del Bayern Múnich a semifinales de la competición europea - crédito Kai Pfaffenbach - Reuters/Captura de Video IG
Luis Díaz fue figura en la clasificación del Bayern Múnich a semifinales de la competición europea - crédito Kai Pfaffenbach - Reuters/Captura de Video IG

El futbolista colombiano Luis Díaz fue el gran protagonista del encuentro entre el Bayern Múnich de Alemania y el Real Madrid de España, válido por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Al minuto 89 del partido, el delantero sudamericano sacó un remate de fuera del área del conjunto español, venciendo al portero Andriy Lunin, lo que significó tanto el empate momentáneo del encuentro (3-3) como la posterior clasificación del conjunto bávaro a las semifinales del torneo europeo.

El tanto de ‘Lucho’ Díaz generó una reacción de euforia tanto en el estadio Allianz Arena (Múnich, Alemania) como en Colombia.

Entre las imágenes que circulan ampliamente destaca la celebración de su padre, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, quien fue captado en video celebrando eufóricamente la anotación de su hijo.

En el filme publicado en las redes sociales, se observa al también cantante trepado a una silla mientras gritaba de emoción.

En otro video, el padre del ‘guajiro’ se le notó alegre luego de la cuarta anotación del equipo alemán, por parte del jugador francés Michael Olise, lo que dejó el resultado global quedó sellado en 6-4. “Vamos Bayern, no joda”, expresó el padre de Luis Díaz.

Los festejos fue registrados en uno de los momentos de mayor tensión del partido, cuando todo parecía ponerse en duda para el conjunto alemán.

La eufórica celebración generó diferentes reacciones por parte de los usuarios en redes sociales. “Papá orgulloso”; “el Mane casi se va y no es para menos”; “Está orgulloso uno que no lo conoce ahora el que es su hijo”; “A ese señor le va dar un infarto de la felicidad”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

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