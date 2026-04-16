Policía reveló nuevos detalles sobre el fallecimiento de los niños encontrados en una nevera en el Meta: murieron por asfixia

Los hechos se conocieron el 4 de abril de 2026 - crédito Canal Global Televisión/Facebook/Policía Nacional

El 4 de abril de 2026, se confirmó la muerte de dos hermanos de 5 y 8 años dentro de una nevera en Vista Hermosa, Meta, hecho que generó conmoción en la región y en Colombia.

Con el paso de los días, han surgido nuevos detalles de la investigación. El coronel Nelson Zambrano, comandante de la Policía del Meta, señaló que los elementos encontrados indicarían que se trató de un hecho accidental.

En diálogo con Blu Radio, Zambrano explicó que la principal hipótesis plantea que los menores murieron por asfixia tras quedar atrapados en la nevera.

Nelson Zambrano explicó que la principal hipótesis plantea que los menores murieron por asfixia tras quedar atrapados en la nevera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Esto tiene un proceso investigativo, es un hecho muy lamentable. Hasta el momento, como Policía Nacional, podemos decir que es una muerte accidental, de acuerdo a los elementos materiales de prueba que tenemos hasta el momento, pero la investigación continuará. En este momento es un hecho accidental, lamentamos lo sucedido”, expresó Zambrano.

El uniformado detalló al citado medio de comunicación que el hecho se originó cuando los padres de los menores salieron al supermercado y, durante ese tiempo, los niños, en un juego, intentaron esconderse en el electrodoméstico, donde no lograron salir.

De hecho, Brayan Guevara Triviño, papá de los menores, indicó a El Tiempo que “nosotros salimos a buscar alimentos y a buscar una camisita que necesitaban para un desfile cuando entraron a estudiar. Salimos y nos demoramos una hora y 20 minutos, más o menos. El congelador estaba desconectado”.

Durante la inspección realizada en la vivienda, las autoridades comprobaron que uno de los enfriadores utilizados por la familia para almacenar hielo se encontraba desconectado y con la tapa abierta.

Alcalde de Vista Hermosa expuso un comunicado con el resultado de las investigaciones preliminares sobre la muerte de los niños - crédito Juan Andrés Gómez/Facebook

El aparato no estaba en funcionamiento al momento de la revisión, lo que fue constatado en el lugar de los hechos. Este dato fue incluido en el informe preliminar mientras continúa el proceso para esclarecer el incidente.

Medicina Legal confirmó que el caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación y cuando se concluyan los análisis forenses, la familia recibirá el dictamen oficial sobre el hecho.

Detalles de lo ocurrido

Según la información difundida por medios locales, los niños fueron hallados sin vida dentro de un congelador en el barrio Popular. La versión preliminar, basada en el testimonio de sus padres y publicada por el diario El Tiempo, indica que los menores jugaban a las escondidas mientras los adultos salieron de la casa durante aproximadamente veinte minutos para hacer compras.

Al regresar y no encontrarlos, la familia, junto con la ayuda de un vecino, inició la búsqueda y finalmente descubrieron a los menores atrapados dentro del electrodoméstico.

Brayan Guevara Triviño, padre de los niños, relató que ambos tenían la costumbre de esconderse durante sus juegos. En esta ocasión, explicaron que los menores se introdujeron en el congelador, la tapa se cerró accidentalmente y quedaron atrapados, lo que, según las primeras versiones, les provocó asfixia. El congelador no estaba en funcionamiento en el momento del incidente.

La Policía Nacional encontró los cuerpos con signos de violencia en el segundo piso de una vivienda del barrio San Antonio, al mediodía - crédito Baudilio Peña López/Facebook

Tras ser encontrados, los pequeños fueron trasladados al hospital municipal de Vista Hermosa. El personal médico intentó reanimarlos, pero ya no presentaban signos vitales. Las autoridades recogieron el testimonio del padre como parte de las diligencias iniciales para esclarecer los hechos.

La Policía y los peritos forenses continúan las investigaciones, sin descartar ninguna hipótesis sobre el fallecimiento de los hermanos. Se busca confirmar que la versión de los familiares concuerde con los resultados de las pesquisas técnicas y forenses.

El caso ha generado conmoción en Vista Hermosa, donde vecinos y familiares exigen una pronta y transparente resolución. La comunidad manifestó su preocupación y solicitó respuestas, mientras las autoridades siguen recolectando pruebas y testimonios para determinar las circunstancias exactas del suceso y establecer si existen otras responsabilidades relacionadas con la tragedia.