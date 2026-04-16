Colombia

‘Cakin’, líder invisible de Los Flacos, fue trasladado a Bogotá: se escondía en exclusivo sector donde hacía fiestas y drogaba mujeres para violarlas

El presunto cabecilla de Los Flacos fue conducido a la capital tras su captura en Pereira, como parte del proceso judicial requerido por autoridades estadounidenses por delitos asociados al narcotráfico internacional y actividades criminales en Colombia. Es la segunda vez que lo capturan

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Alias Cakín - Captura - Policía Nacional
'Cakín' estaba refugiado en una zona residencial exclusiva en la que hacía fiestas privadas - crédito Policía Nacional

En un operativo coordinado, la Policía Nacional trasladó de Pereira a Bogotá a Brainer Robinson Montoya Serna, conocido como alias Cakin, señalado como presunto líder de la organización criminal Los Flacos, banda criminal estructurada que opera principalmente en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero en Colombia.

Su movilización responde a la solicitud de extradición a Estados Unidos por supuestos delitos de narcotráfico internacional, de acuerdo con Caracol Radio.

El traslado de alias Cakin a la capital colombiana busca reforzar su custodia y facilitar la cooperación judicial ante su posible envío a Estados Unidos.

Las autoridades consideran que, por su perfil criminal y la gravedad de los cargos atribuidos, es necesario mantenerlo bajo estrictas medidas de seguridad mientras avanza el proceso de extradición.

Las autoridades condujeron a Montoya Serna a la cárcel La Picota, en Bogotá, tras su captura el 3 de marzo de 2024 en un condominio exclusivo del sector de Cerritos, Pereira.

El traslado del presunto jefe de Los Flacos tiene el fin de garantizar su seguridad y la coordinación interinstitucional ante los señalamientos que enfrenta por narcotráfico, homicidio y otros delitos - crédito Policía metropolitana de Pereira
El traslado del presunto jefe de Los Flacos tiene el fin de garantizar su seguridad y la coordinación interinstitucional ante los señalamientos que enfrenta por narcotráfico, homicidio y otros delitos - crédito Policía metropolitana de Pereira

Esta acción fue resultado de la operación Cronos, desarrollada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que incluyó un allanamiento en el que se halló una caleta con armas, munición, equipos de comunicación y una cantidad de droga sintética para consumo personal.

La ubicación de alias Cakin fue posible gracias a una labor de inteligencia extendida durante más de dos meses. Esta operación empleó vigilancia técnica y humana, además de drones, para seguir sus movimientos entre áreas rurales de Pereira y Cartago.

Según el medio radial, el monitoreo ayudó a encontrar varias casas que servían como refugio y conexiones frecuentes con supuestos extranjeros, lo que llevó a que agencias de EE. UU. intervinieran en la investigación.

Proceso de extradición a Estados Unidos

La captura de Montoya Serna inició un proceso judicial orientado a tramitar su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico internacional, homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles.

La transferencia a Bogotá tiene como objetivo principal asegurar el procedimiento legal y la cooperación interinstitucional con organismos extranjeros.

Hay pruebas de su participación en el transporte de drogas y el control de bienes adquiridos ilícitamente.

Las autoridades subrayan que, en este contexto, la articulación con agencias estadounidenses refuerza la lucha conjunta contra las redes criminales transnacionales y marca un avance en las estrategias para combatir el crimen organizado.

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