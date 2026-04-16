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Así reaccionó la prensa brasileña tras la victoria del Corinthians ante Santa Fe por la Copa Libertadores: “Comienzo perfecto”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto cayó en su visita a São Paulo, y comienza a quedarse atrás en la tabla de posiciones del torneo continental

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La locura de Raniele al anotar el primer gol para Corinthians ante Santa Fe en el Neo Química Arena-crédito Jorge Silva/REUTERS
La locura de Raniele al anotar el primer gol para Corinthians ante Santa Fe en el Neo Química Arena-crédito Jorge Silva/REUTERS

El 15 de abril de 2026, Independiente Santa Fe perdió por 2-0 ante Corinthians de Brasil en el estadio Neo Química Arena de São Paulo.

Los goles de Raniele y de Gustavo Henrique fueron suficientes para que el equipo dirigido por el técnico Fernando Diniz consiguiera el liderato del grupo E de la Copa Libertadores, a la espera de lo que pasará entre Peñarol de Uruguay y Platense de Argentina en Montevideo.

Con 6 puntos en sus dos partidos, el Timão (sobrenombre del Corinthians) dejó preocupaciones en en el cuadro Cardenal, e hizo que la prensa brasileña destaque el buen comienzo de los paulistas en el torneo de clubes más importante de América.

En el análisis del partido que hizo el mismo medio en mención, explicaron la prioridad que le dio el uruguayo Pablo Repetto a la defensa para Santa Fe:

“Santa Fe intentó compactar su defensa para inhibir el juego de pases, pero no siempre lograron aislar los ataques cerca de su área. En menos de 15 minutos, Corinthians realizó dos disparos. Mosquera atajó con relativa facilidad los tiros de Yuri Alberto y Breno Bidon. Kayke y Garro participaron activamente en ambas jugadas”, detallaron.

La foto de Fernando Diniz es la fiel imagen del buen comienzo del Corinthians en la Copa Libertadores-crédito Globo Esporte
La foto de Fernando Diniz es la fiel imagen del buen comienzo del Corinthians en la Copa Libertadores-crédito Globo Esporte

Por esta razón, uno de los diarios deportivos más leídos de Brasil como Globo Esporte destacó la actitud y concentración que mostró Corinthians ante el campeón de Colombia en el primer semestre de 2025:

“Quienes siguen los partidos observan un equipo más concentrado y entregado, que ha estado haciendo que las entradas en el campo sean costosas. Un ejemplo de ello fue la actuación de Breno Bidón, conocido por su calidad técnica, quien, contra Santa Fe, emocionó al público con la garra que demostró ante los colombianos“, analizaron.

Este fue el titular de uno de los portales más destacados a nivel deportivo en el gigante sudamericano -crédito ESPN Brasil
Este fue el titular de uno de los portales más destacados a nivel deportivo en el gigante sudamericano -crédito ESPN Brasil

El portal deportivo de ESPN Brasil por su parte resaltó la buena labor que tuvo el portero de Santa Fe Andrés Mosquera Marmolejo en el primer tiempo:

“Las mejores ocasiones del Corinthians llegaron a balón parado. Rodrigo Garro ejecutó un peligroso tiro libre, pero el portero Andrés Mosquera lo detuvo. Luego Gustavo Henrique amenazó con un cabezazo tras un saque de esquina”, resaltaron.

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