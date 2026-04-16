Roy Barreras se despachó contra Abelardo de la Espriella por su propuesta de acabar con el aborto en Colombia: “Machistas, violadores y ahora penalizadores”

Roy Barreras denunció presuntas irregularidades en el patrimonio del abogado Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras publicó un video en la red social X donde cuestionó de manera enfática las declaraciones de Abelardo de la Espriella, abogado y también aspirante a la Casa de Nariño, sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.

En el fragmento difundido, Barreras calificó como “machistas, violadores y ahora penalizadores” a quienes buscan revertir el actual marco legal sobre el aborto. El intercambio reflejó la creciente tensión política y social en torno a los derechos reproductivos en el país.

Durante una entrevista citada en el video, Abelardo de la Espriella manifestó: “Colombia se ha convertido en una potencia mundial del aborto y hasta que no acabemos con eso, no vamos a lograr salir adelante, porque un país que asesina a sus niños es un país que no tiene futuro”.

De la Espriella, quien ha mostrado interés en aspirar a la Presidencia, expresó así su rechazo a la despenalización del aborto, ubicando el tema en el centro de su discurso político.

Roy Barreras acusó a sectores conservadores de “sembrar miedo y odio” sobre el aborto en Colombia - crédito @RoyBarreras/X

La reacción de Roy Barreras, quien es médico de profesión y ha ocupado varios cargos en el Congreso, no se hizo esperar.

En el video, Barreras expresó: “Es increíble que alguien tan ignorante y tan cruel pretenda ser presidente. Quiero decirle a las mujeres de Colombia, tal como lo hice y lo dije hace ya varios años, yo impedí ya el intento de meter a la cárcel, de penalizar a las mujeres humildes que se ven obligadas a interrumpir voluntariamente el embarazo”.

De este modo, el exsenador reivindicó su historial de defensa de los derechos de las mujeres y su oposición a cualquier iniciativa que criminalice el aborto.

El pronunciamiento de Barreras se produce en un contexto donde la Corte Constitucional de Colombia emitió en 2022 la sentencia C-055, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.

Esta decisión generó un amplio debate nacional, con sectores conservadores exigiendo su revocatoria y colectivos feministas reclamando la implementación efectiva de la sentencia.

Debate sobre el aborto en Colombia: Roy Barreras afirmó intentos de penalizar a mujeres vulnerables - crédito @RoyBarreras/X

“Él supone que amenazándolas con la penalización, negando la sentencia 055 de la Corte Constitucional del 2022, va a resolver el problema del aborto en Colombia con palabras falsas”, indicó Barreras, insistiendo en que el discurso del abogado “siembra miedo y odio”.

El exsenador remarcó las consecuencias de restringir el acceso a la interrupción legal del embarazo para las mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Cuando usted prohíbe la atención médica de la interrupción del embarazo, lo que hace es que las mujeres van a los abortadores clandestinos. Usted no tiene ni idea. Yo trabajé en los hospitales de urgencias. Las mujeres pobres terminan angustiadas por la violación, por la malformación congénita, porque está en riesgo su vida, en abortadores con ganchos de ropa que terminan muriendo por infecciones terribles y desangradas”, relató Barreras en su intervención pública.

La postura de Abelardo de la Espriella se insertó dentro de un sector político que busca revertir o restringir la actual regulación sobre derechos sexuales y reproductivos. En contraste, Barreras subrayó la desigualdad social en el acceso a servicios médicos.

Roy Barreras habló sobre el aborto en Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Las mujeres pobres, las mujeres megarricas como las que usted conoce y las que invitan sus aviones, pues esas van al ginecólogo. Con una gran hipocresía, el ginecólogo las atiende con todo profesionalismo. Pero las pobres, que se jodan. No, señor. Vamos a garantizar el derecho de la mujer colombiana a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida”, señaló el exsenador, reivindicando la protección estatal de los derechos de las mujeres.

El video publicado por Roy Barreras se viralizó rápidamente, generando reacciones divididas en redes sociales y entre líderes de opinión.

Barreras cerró su mensaje con un llamado a frenar cualquier retroceso en materia de derechos: “Machistas, violadores y ahora penalizadores. No vamos a permitir que esta derecha retrógrada regrese al país. Por eso es que hay que derrotarlos a ustedes”.