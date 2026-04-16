Colombia

Niños hallaron una granada enterrada cerca de un colegio en Ibagué y autoridades activaron operativo antiexplosivos

El artefacto fue encontrado por menores en la comuna 7 y posteriormente detonado de manera controlada por las autoridades; no se reportaron heridos, pero persiste la preocupación en el sector

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La granada fue encontrada por menores mientras jugaban en una zona boscosa cercana al colegio Nazareth, en la comuna 7 de Ibagué- crédito El Irreverente
La granada fue encontrada por menores mientras jugaban en una zona boscosa cercana al colegio Nazareth, en la comuna 7 de Ibagué- crédito El Irreverente

La comunidad de Ibagué vivió momentos de angustia luego del hallazgo de un artefacto explosivo en inmediaciones de un colegio. Dicha alerta generó la activación de protocolos de seguridad y un operativo conjunto de las autoridades, luego de que varios menores encontraran una granada abandonada mientras jugaban en un parque del barrio Nazaret, en la comuna 7 de la ciudad.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes 13 de abril, cuando un grupo de niños se encontraba en una zona boscosa cercana al colegio Nazareth, en el sector de El Salado. De acuerdo con la información oficial, los menores estaban escarbando en la tierra y explorando entre la vegetación cuando ubicaron el objeto, que posteriormente fue identificado como una granada de fragmentación.

El secretario de Seguridad de Ibagué, Francisco Espín, confirmó que el artefacto presentaba un avanzado estado de deterioro y se encontraba abandonado. “La granada se encontraba cerca de unos niños. Es una granada en estado de abandono; la encontraron entre una llanta y un árbol. Este artefacto fue detonado por la Policía”, señaló el funcionario.

Tras el reporte realizado por la comunidad, las autoridades desplegaron un operativo que incluyó unidades especializadas de la Policía y apoyo del Ejército Nacional, con el objetivo de verificar la zona y descartar la presencia de otros elementos similares. Según Espín, el procedimiento incluyó el uso de caninos entrenados para la detección de explosivos.

El artefacto explosivo, que presentaba signos de oxidación, fue detonado de manera controlada por unidades especializadas- VisualesIA
El artefacto explosivo, que presentaba signos de oxidación, fue detonado de manera controlada por unidades especializadas- VisualesIA

“Estuvimos recorriendo el sector con perros antiexplosivos del Ejército y personal especializado, y por fortuna no se detectó nada más en la zona. Esa granada quién sabe cuánto tiempo llevaba allí”, agregó el secretario.

El artefacto, que evidenciaba signos de oxidación, fue destruido mediante una detonación controlada horas después del hallazgo, en un procedimiento que buscaba eliminar cualquier riesgo para los habitantes del sector. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas durante el operativo.

De acuerdo con la información entregada por la administración local, las primeras indagaciones apuntan a que el explosivo habría permanecido durante un periodo prolongado en el lugar, lo que se sustenta en su estado físico. Sin embargo, no se han precisado detalles sobre su origen o las circunstancias en las que habría sido abandonado.

Antiexplosivos Colombia, imagen tomada de América Militar
Autoridades realizaron un barrido con personal antiexplosivos y caninos del Ejército para descartar otros elementos en el sector- crédito América Militar

El episodio generó inquietud entre los residentes del barrio Nazaret, en particular por la cercanía del artefacto con una institución educativa y por el hecho de que fue manipulado inicialmente por menores. Algunos habitantes señalaron a medios locales que la situación evidenció riesgos en espacios frecuentados por familias y niños.

Uno de los residentes del sector expresó a El Irreverente que “es un alivio que no hubiera heridos, pero preocupa que esto ocurra cerca de un colegio”, al referirse al incidente y a la posibilidad de que el artefacto hubiera causado consecuencias mayores.

En respuesta a la situación, la Alcaldía de Ibagué, en coordinación con el Ejército, ordenó una inspección detallada en el área, especialmente en zonas de vegetación densa consideradas de mayor riesgo. Durante estas labores, los equipos técnicos realizaron recorridos en puntos específicos del parque y sectores aledaños.

Foto referencia: TOLEMAIDA. Junio 3 de 2022. 11 ingenieros militares viajarán a Europa para asesorar en desminado operacional a los militares ucranianos que combaten contra Rusia. (Colprensa - Camila Díaz)
El hallazgo generó preocupación entre los habitantes del barrio Nazaret por la cercanía del explosivo a una institución educativa- crédito Colprensa/Camila Díaz

El sargento Cristian Ortiz, instructor de explosivos del Ejército, reiteró la necesidad de adoptar medidas de prevención frente a este tipo de hallazgos, en especial en contextos donde hay presencia de población infantil. Según indicó, es fundamental evitar cualquier tipo de manipulación de objetos desconocidos.

Las autoridades insistieron en que cualquier elemento sospechoso debe ser reportado de inmediato a las líneas de emergencia, como parte de los protocolos de seguridad, con el fin de prevenir incidentes.

Mientras avanzan las verificaciones en la zona, la administración municipal mantiene las acciones de monitoreo en la comuna 7, sin que hasta el momento se hayan reportado nuevos hallazgos relacionados con explosivos.

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