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Estas son las 11 colombianas que Forbes destaca entre “Las 50 latinas a seguir” en el 2026

La selección destaca liderazgo transnacional, innovación y capacidad de influencia en sectores como turismo, arte, derecho y bienestar

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Las 11 colombianas incluidas en la lista “50 Latinas a seguir” de Forbes Women 2026 desarrollan sus carreras principalmente en España, con presencia en sectores como turismo, arte, derecho y bienestar- crédito @NataliaBayona /@nataliareyesg /@Angela_Vergara/X
Las 11 colombianas incluidas en la lista “50 Latinas a seguir” de Forbes Women 2026 desarrollan sus carreras principalmente en España, con presencia en sectores como turismo, arte, derecho y bienestar- crédito @NataliaBayona /@nataliareyesg /@Angela_Vergara/X

En la edición 2026 de la lista “50 Latinas a seguir” de Forbes Women, Colombia registra 11 representantes, una de las cifras más altas dentro del listado.

La publicación subraya que este grupo no solo se distingue por trayectorias individuales, sino por su capacidad de ejercer soft power desde España, con impacto en industrias creativas, tecnológicas y de servicios.

La lista señala que la selección no se limita a medir riqueza, sino que prioriza variables como “impacto social y profesional”, “innovación”, “liderazgo transnacional”, “soft power” y “momento y proyección”. En ese marco, las colombianas incluidas cumplen con perfiles que combinan desarrollo profesional fuera del país de origen y capacidad de influencia en entornos internacionales.

Entre los nombres destacados aparece Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, quien ha liderado procesos de transformación digital en el sector a escala global. Según el informe, en 2026 su trabajo se enfoca en la profesionalización del turismo mediante certificaciones apoyadas en inteligencia artificial.

Una mujer de cabello castaño y blazer oscuro mira al frente con una sonrisa sutil, con las manos entrelazadas sobre una mesa
Forbes Women destacó perfiles con “impacto social y profesional”, “innovación” y “liderazgo transnacional” dentro de su selección anual de mujeres latinas- crédito VisualesIA

También figura Natalia Reyes, actriz con participación en producciones internacionales como Terminator y Pájaros de Verano. Forbes Women resalta que en 2026 recibió el Premio Salvo Basile por su trayectoria y la ubica como una figura relevante en la conexión entre la industria cinematográfica latina, Hollywood y España.

En el campo cultural y tecnológico, Ana María Caballero es mencionada como “pionera” en poesía digital. Co-fundadora de theVERSEverse, fue reconocida por haber vendido el primer poema en la historia de la casa de subastas Sotheby’s y por su trabajo en narrativas asociadas a NFTs y blockchain.

El listado incluye además a Erika Torregrosa, jurista y diputada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (Icam), señalada como una voz influyente en derechos humanos y relaciones internacionales entre América Latina y Europa.

La lista incluye a figuras del cine, la diplomacia, la tecnología y los negocios que han consolidado sus trayectorias fuera de Colombia- crédito Ana María Caballero/Linkedin/@valentinaometz/Instagram
La lista incluye a figuras del cine, la diplomacia, la tecnología y los negocios que han consolidado sus trayectorias fuera de Colombia- crédito Ana María Caballero/Linkedin/@valentinaometz/Instagram

En el sector de bienestar y estética, Diana Montoya es identificada como una de las facialistas más reconocidas en Madrid, con un centro que, según el documento, se ha convertido en referente para celebridades. Su trabajo se basa en protocolos que integran ciencia dermatológica y bienestar.

Valentina Aristizábal, fundadora del spa capilar Eva Ometz, también hace parte de la lista. Forbes Women destaca que su modelo combina neurociencia y rituales de cuidado capilar, lo que ha permitido una expansión en el mercado de alta gama en Madrid.

En el ámbito empresarial y cultural, María Macías es reconocida por su consultora Artizense, que actúa como puente entre corporaciones y arte contemporáneo. El informe indica que ha contribuido a posicionar el arte colombiano en espacios institucionales y corporativos en España.

La periodista Verónica Durán aparece por su trabajo de investigación sobre los mantones de Manila. La publicación la describe como “la mayor experta” en esta prenda, destacando su labor de preservación y análisis de un elemento cultural vinculado a rutas comerciales históricas entre Asia, América Latina y Europa.

Ángela Vergara, con más de 20 años en televisión colombiana, es incluida por su transición hacia el ámbito empresarial. Actualmente lidera proyectos de comercio electrónico y bienestar, integrando formación en psicología y marketing.

Según el informe, el criterio de “soft power” evalúa la capacidad de influir mediante la cultura, el estilo y la proyección internacional.- crédito VisualesIA
Según el informe, el criterio de “soft power” evalúa la capacidad de influir mediante la cultura, el estilo y la proyección internacional.- crédito VisualesIA

En el sector gastronómico, Marcela Gutiérrez, creadora de Dipcioso, es mencionada por el desarrollo de un modelo de catering boutique en Madrid. En 2026, el informe resalta su expansión hacia productos gourmet y líneas de decoración bajo el concepto “La Perfecta Anfitriona”.

La lista se completa con Lucrecia Díaz, fotógrafa especializada en danza y retrato. Su trabajo ha estado vinculado a figuras de la danza internacional y a campañas de turismo en España, con énfasis en el manejo de luz y movimiento.

Forbes Women enfatiza que el criterio de “liderazgo transnacional” es central en la selección, especialmente en el eje Bogotá-Madrid-Miami. Además, indica que el concepto de “soft power” se refiere a la capacidad de influir “mediante la cultura, el estilo y la diplomacia blanda, más allá del poder económico tradicional”.

Finalmente, el informe subraya que la lista “A seguir” identifica perfiles en un “punto de inflexión ascendente”, lo que implica que no se trata únicamente de trayectorias consolidadas, sino de figuras con proyección y relevancia actual en sus respectivos sectores.

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