Daniel Quintero respondió las críticas de Federico Gutiérrez por su designación como nuevo superintendente Nacional de Salud: “Tienes al Hospital General quebrado”

Daniel Quintero respondió a Federico Gutiérrez y lo acusó de cerrar centros de salud en Medellín - crédito Colprensa/EFE

El exalcalde de Medellín y excandidato presidencial Daniel Quintero Calle figura como el próximo titular de la Superintendencia Nacional de Salud tras la publicación de su hoja de vida por parte de la Presidencia de la República en el portal oficial de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción.

El documento, divulgado el 15 de abril de 2026 a las 16:28, lo ubica como candidato destacado para asumir la dirección de la entidad encargada de la vigilancia y control del sistema de salud colombiano tras la salida de Bernardo Camacho.

En redes sociales, la designación de Quintero Calle generó reacciones inmediatas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó en X: “De no creer”. Además, criticó la decisión del presidente Gustavo Petro y la calificó de “vergonzosa” y “absurda”.

Federico Gutiérrez calificó de “vergonzoso” el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud - crédito @FicoGutierrez/X

El dirigente afirmó: “Pondrá de supersalud a quien se robó a Medellín” y agregó: “Esto es un insulto para Medellín y para toda Colombia”. Según Gutiérrez, la designación profundiza la crisis del sistema de salud nacional. También sostuvo que “la gente muere esperando las medicinas y la atención médica en clínicas y hospitales del país”.

El exmandatario local Daniel Quintero Calle respondió directamente al mensaje de Gutiérrez por la misma red social. En su publicación escribió: “Cínico: mientras abres canchas de papel en el Poblado tienes al hospital general quebrado y has cerrado 4 centros de Metro Salud precisamente en las comunas populares”.

La confrontación entre ambos líderes políticos se suma al clima de polarización que rodea la gestión de la salud en el país y la administración de recursos públicos.

Daniel Quintero acusó a Federico Gutiérrez de cerrar centros de salud y priorizar obras deportivas en Medellín - crédito @QuinteroCalle/X

Con video y publicación en X, Quintero defendió su designación como nuevo Superintendente de Salud

Daniel Quintero Calle, anunció en un mensaje difundido en redes sociales su compromiso con una transformación profunda del sistema sanitario en Colombia.

“Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”, afirmó Quintero.

El excandidato presidencial señaló la gravedad de la situación, mencionando que “cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida”.

Quintero advirtió que inicia “la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales”.

Por último, aseguró que su objetivo es que “el pueblo recuperará su derecho a la vida” y concluyó: “No más lágrimas por avaricia”.

El exalcalde Daniel Quintero aseguró que su trabajo en la Superintendencia de Salud se centrará en hacer intervenciones - crédito @QuinteroCalle/X

Después, en un video publicado en la misma red social, anunció que impulsará un “reseteo” en el sistema de salud colombiano para combatir la corrupción y modernizar la atención médica mediante tecnología.

Quintero Calle explicó que el país requiere “una reingeniería con tecnología para darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud”.

El exalcalde de Medellín aseguró conocer “el reto que tenemos desde la Supersalud”, recordando su experiencia durante la gestión de la pandemia y su vínculo personal con la atención médica, ya que es padre de una niña trasplantada que depende del acceso a medicamentos.

El excandidato presidencial manifestó: “Voy a trabajar por todos los niños de Colombia que necesitan sus medicinas y ser atendidos”.

Daniel Quintero convocó a expertos en inteligencia artificial para combatir irregularidades en el sector - crédito @QuinteroCalle/X

Durante su mensaje, Quintero Calle subrayó que su gestión estará orientada a la vigilancia y el control del sistema. “Así como fue mi talante como alcalde de Medellín para denunciar la corrupción de Hidroituango, sin precio y sin miedo y sin importar la persecución, haré vigilancia y control para castigar a los que se están robando el sistema de salud”, expresó. Quintero destacó que la lucha contra el desvío de recursos será un eje central de su función en la entidad.

El exalcalde de Medellín convocó a especialistas en inteligencia artificial y big data para acompañar el proceso de transformación.

“La tecnología va a ser una herramienta clave y vital para lograrlo”, afirmó durante su intervención. También pidió colaboración de ingenieros y expertos en datos para enfrentar los problemas estructurales del sector.