Colombianos que terminaron en medio de enfrentamientos con la Marina peruana en zona de frontera desmintieron versión oficial: “No somos bandidos”

Las autoridades peruanas sostienen que se trató de un enfrentamiento armado con grupos ilegales - crédito ADN Noticias

Cuatro días después del confuso hecho ocurrido en la zona de frontera entre Perú y Colombia conocido como estrecho de Sárica, que terminó con la muerte de un adulto de 85 años y dos colombianos más heridos, se conocen nuevas versiones del presunto enfrentamiento con la Marina de Perú.

Aunque inicialmente las autoridades de ese país indicaron que se trató de un enfrentamiento armado tras ser atacados en aguas del río Putumayo, uno de los sobrevivientes de la embarcación, identificado como José Miguel, aseguró que nunca ejercieron ningún tipo de violencia contra los oficiales de Marina.

En declaciones recogidas por Noticentro 1, el hombre aseguró que el ataque provino en forma inesperada por parte de los guardias costeros peruanos, al parecer, por no detener la embarcación de forma inmediata.

Sin embargo, José Miguel, quien sería el segundo capitán del barco, aseguró que no podían frenar la marcha de los motores debido a la velocidad con la que navegaban, pues hacerlo habría ocasionado un accidente.

“No puedo apagar el motor en una maniobra, es como apagar un carro en una pendiente”, señaló el sobreviviente al medio nacional.

Además, el hombre señaló que las autoridades peruanas abrieron fuego de forma indiscriminada, pese a que se les estaba aportando la documentación requerida en el momento.

“Nosotros no somos bandidos, somos gente trabajadora (…) y ahí fue cuando sentí el rafagazo. Me dejaron tirado… escuché tiros incluso cuando estaba inconsciente", señaló el hombre.

Entretanto, el hombre sufrió varios impactos de bala en un pulmón y extremidades, lo que lo dejó inconsciente por algunas horas. Según relató al medio televisivo, cuando despertó recibió la noticia de que su padre había fallecido en la supuesta operación.

Por su parte, José Miguel desmintió que hayan atacado al personal de la Marina, contrario a la versión entregada por las autoridades peruanas que tildó el hecho como un enfrentamiento contra bandas criminales.

“Nuestras únicas herramientas son una vara de sondeo, un radio y nuestras manos”, señaló el hombre a Noticentro 1.

Entretanto, la muerte del capitán colombiano en el río Putumayo ha provocado una crisis diplomática entre Colombia y Perú. El hecho ocurrió en el sector de Marandúa, dentro del municipio de El Encanto, en la noche del domingo 12 de abril.

La víctima fue identificada como José Miguel Gutiérrez Baquero, quien encabezaba la embarcación atacada. Además, el incidente dejó a un familiar herido y a dos tripulantes bajo custodia peruana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia exigió a las autoridades peruanas información detallada sobre la situación jurídica, estado de salud y paradero de los colombianos detenidos. Según el comunicado oficial, la Cancillería busca esclarecer los motivos y circunstancias que rodearon el operativo militar que terminó con la muerte del capitán y la detención de dos ciudadanos.

La inspectora fluvial de Puerto Asís, Nancy García, aseguró que el ataque provino de lanchas tipo ‘piraña’ pertenecientes a la marina peruana que, según su testimonio, se encontraban en territorio colombiano.

García sostuvo que la tripulación realizaba tareas legales de abastecimiento hacia Leticia, contando con toda la documentación y los permisos en regla. Además, la inspectora denunció presuntos abusos contra los dos tripulantes detenidos por las fuerzas peruanas, quienes, hasta el momento, permanecen bajo custodia en Perú.

Las autoridades peruanas, por otro lado, afirmaron que el incidente fue el resultado de un enfrentamiento con organizaciones criminales. El Comando Unificado Putumayo/Mariscal Castilla indicó que sus tropas fueron atacadas con fusiles de guerra por presuntos miembros de los “Comandos de Frontera” cuando intentaban intervenir una embarcación considerada sospechosa.

Según esta versión, el personal militar respondió al fuego y logró capturar a dos individuos, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía peruana. Durante el intercambio, un oficial peruano habría sufrido heridas leves.

La situación ha generado preocupación en ambos países por la seguridad en la frontera y la actuación de las fuerzas militares en la zona. Actualmente, el hijo del capitán fallecido se encuentra bajo custodia y recibiendo atención médica en San Antonio del Estrecho, Perú.

El Ministerio de Defensa colombiano planteó la creación de una comisión judicial y militar binacional para investigar el hecho y esclarecer si, como sostienen testigos locales, unidades peruanas cruzaron hacia el lado colombiano durante el operativo. La propuesta apunta a determinar con precisión las responsabilidades y a prevenir nuevos incidentes en la frontera.