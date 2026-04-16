Alcalde Carlos Fernando Galán aprobó dotación de tecnología a los frentes de seguridad: estos son los equipos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sancionó este jueves 16 de abril de 2026 un proyecto aprobado por el Concejo de la capital, pensado para modernizar y fortalecer los frentes de seguridad, que busca dotar a los grupos de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo y hechos delictivos.

El acuerdo establece la entrega de cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y al Centro Automático de Despacho (CAD), alarmas comunitarias, radios de comunicación, aplicaciones digitales y otros dispositivos compatibles con los protocolos de seguridad y protección de datos.

La iniciativa fue propuesta por el concejal capitalino Julián Uscátegui, que celebró el respaldo del Distrito Capital: “Esto significa más tecnología en los barrios: cámaras conectadas al C4, sirenas, bocinas y botones de pánico. Un paso clave para prevenir el delito y mejorar la reacción de las autoridades”, dijo en sus redes sociales. Los elementos también fortalecerán el trabajo coordinado entre la comunidad y las instituciones.

El concejal Julián Uscátegui fue el autor de la propuesta de dotar con tecnología a los frentes de seguridad - crédito Prensa Julián Uscátegui

“Este acuerdo da las herramientas para que los ciudadanos tengan más tranquilidad en sus barrios. La seguridad se construye con la gente. Con este acuerdo fortalecemos a las personas para que no estén solos frente al delito”, afirmó el concejal.

Habrá capacitaciones para los integrantes de los grupos comunitarios

El plan contempla jornadas de formación para los integrantes de los frentes de seguridad, con el objetivo de mejorar sus capacidades de prevención y respuesta. Mientras tanto, desde el Distrito deberán identificar y priorizar los puntos críticos de inseguridad y promover la creación de nuevos frentes en zonas vulnerables.

En la Secretaría de Seguridad asumirán la implementación del acuerdo y consolidarán un registro de las instancias de participación comunitaria, con el fin de optimizar los procesos de capacitación, focalizar apoyos institucionales y dar seguimiento a las acciones desarrolladas.

Julián Uscátegui celebró el paso de su propuesta a la realidad - crédito @JulUscategui/X

“Pasamos de la preocupación a la acción: más tecnología, más organización comunitaria y más presencia institucional en los territorios. Bogotá necesita soluciones reales en seguridad”, agregó Uscátegui.

El alcalde Galán de nuevo arremetió contra el sistema penal: “Los delincuentes deben estar en la cárcel, no en la calle”

Tras conocer que el agresor que atentó contra una persona el 13 de abril en el barrio Barrancas, Usaquén, “tenía detención domiciliaria en el momento en que comete el hecho y una orden de captura por otra cosa”, el mandatario distrital criticó de nuevo el sistema judicial vigente.

El hecho dejó seis personas heridas, incluido el propio atacante, quien fue capturado tras recibir atención médica.

“Cuando es repetitivo en todos los casos, uno se da cuenta que no es un tema de casos aislados, es un tema del sistema que no está funcionando. Criminales con detención domiciliaria: cometiendo nuevos delitos en la calle. Asesinos condenados y con antecedentes: tranquilos en la calle. Fleteros capturados tres veces: tres veces dejados en libertad. Los delincuentes deben estar en la cárcel, no en la calle", dijo.

El alcalde Galán aseguró que existe un patrón de beneficios judiciales en favor de los delincuentes en Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

Galán reveló que el presunto responsable de sicariato en Kennedy también tenía antecedentes judiciales y contaba con medidas de detención domiciliaria al momento de cometer los delitos.

Ese 15 de abril, un comerciante fue asesinado durante un intento de fleteo. “La persona que atacó ayer y asesinó, tratando de robarlo, por un fleteo, a un ciudadano en Kennedy, tenía anotaciones por capturas previas, por fuga de presos, por hurto agravado, por violencia intrafamiliar, por lesiones personales. Estaba libre”.

Agregó: “uno de los que secuestró a Diana Ospina tenía detención domiciliaria cuando comete el secuestro”, afirmó. Sobre el caso de la banda El Mesa, añadió: “Uno de los sicarios tenía cincuenta homicidios encima, tenía detención domiciliaria”.