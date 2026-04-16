Niña de 12 años desapareció tras salir a comprar medicamentos en el sur de Bogotá: qué pasó con Emily Alejandra Mendoza

Emily Alejandra Calderón, de 12 años, desapareció en la localidad de Bosa - crédito Helen Astrid Rinco Quintero/Facebook

La familia de Emily Alejandra Mendoza Calderón, una niña de 12 años, enfrenta momentos de angustia e incertidumbre, luego de que la menor desapareciera durante el mediodía del martes, 14 de abril de 2026, en el barrio Santafé de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Emily fue vista por última vez tras salir de su casa alrededor de las 12:20 m. para comprar un medicamento debido a un cuadro gripal y problemas de voz. Desde entonces, se desconoce su paradero.

“El día de hoy, la hija de mi amiga Lorena Calderón salió a hacer un mandado a la droguería del Santa Fe a las 12: 20 de la tarde y no aparece. Les pido de corazón si la han visto por algún lado, nos ayuden a localizarla. Iinformación por interno, gracias, o al 322 3609176. Ayudar a difundir. Ahí podemos ver cómo esta vestida y por dónde se ve por última vez”, escribió en Facebook Helen Astrid Rinco Quintero, amiga de la madre de la menor, ese martes.

La joven salió de su vivienda con una chaqueta larga,, pantaloneta y tenis blancos - crédito Helen Astrid Rinco Quintero/Facebook

Según sus familiares, la búsqueda ha sido adelantada principalmente por ellos mismos, que han logrado acceder grabaciones de cámaras de seguridad en la zona.

En uno de los imágenes se logró evidenciar a Emily ingresando en la droguería y recogiendo el medicamento. Otras imágenes la muestran caminando por sectores residenciales y cerca de un parque, horas después de haber salido de su vivienda.

“Vemos cuando entra a la droguería, toma el medicamento. Luego aparece en otros videos, incluso pasando junto a una mujer, pero no sabemos si iba con ella o si fue coincidencia”, relató su hermana mayor, citada por Blu Radio.

A pesar de haber realizado la denuncia ante las autoridades y de la búsqueda constante, la familia asegura que no hay avances significativos en la investigación. Los allegados se mantienen en el sector de Bosa Porvenir, cerca de la Universidad Distrital, revisando nuevas grabaciones y solicitando apoyo para obtener cualquier información que permita ubicar a la menor.

Cartel de búsqueda de Emily Alejandra Calderón, desaparecida en el barrio Santa Fe de Bosa, en el sur de la capital - crédito Policía

La familia de Emily reitera el llamado a la ciudadanía y a las autoridades para acelerar las labores de búsqueda y agradece cualquier dato que ayude a establecer el paradero de la niña, que permanece desaparecida desde hace tres días.

Los equipos tecnológicos que recibirán los frentes de seguridad de Bogotá

La crisis de inseguridad de Bogotá tiene preocupada a una buena parte de los residentes de la capital del país. Por eso, el alcalde Carlos Fernando Galán sancionó un proyecto que permitirá a los frentes de seguridad modernizrse con nuevas herramientas tecnológicas.

La iniciativa fue promovida por el concejal Julián Uscátegui y busca fortalecer la seguridad y la convivencia en los barrios, dotando a estos grupos comunitarios de cámaras de videovigilancia conectadas al C4 y al CAD, alarmas comunitarias, radios de comunicación, aplicaciones digitales y otros dispositivos compatibles con los protocolos de seguridad y protección de datos.

El alcalde Galán sancionó la iniciativa que incluirá capacitaciones - crédito Julián Uscátegui

El plan contempla, además, jornadas de formación para los integrantes de los frentes de seguridad, con el objetivo de mejorar sus capacidades de prevención y respuesta. El Distrito deberá identificar y priorizar los puntos críticos de inseguridad en las localidades y fomentar la creación de nuevos frentes en las zonas más vulnerables.

“Pasamos de la preocupación a la acción: más tecnología, más organización comunitaria y más presencia institucional en los territorios. Bogotá necesita soluciones reales en seguridad”, señaló el concejal.

La Secretaría de Seguridad será la encargada de implementar el acuerdo y consolidar un registro de las instancias de participación comunitaria, para optimizar la capacitación y hacer seguimiento a las acciones. Con esta iniciativa, el Distrito de Bogotá busca reforzar el trabajo conjunto entre comunidad y autoridades, y promover el uso de la tecnología como herramienta clave para la protección ciudadana.