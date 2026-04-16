Colombia

Por obras del Acueducto en el norte de Bogotá anuncian cierres en la carrera Séptima desde el 18 de abril: cuál es el tramo donde se afectará la movilidad

El tramo norte de la capital presentará restricciones viales debido a la instalación de una tubería sanitaria, que busca optimizar la gestión de aguas residuales y mejorar el entorno en sectores de Usaquén y Suba

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Las obras en el norte de Bogotá beneficiarán a los habitantes de Santa Bárbara Oriental, Santa Ana y Santa Bárbara Central al disminuir malos olores y mejorar la salubridad urbana - crédito Eaab

La movilidad en el norte de Bogotá se verá condicionada a partir del sábado 18 de abril debido al inicio de una obra clave para la modernización de la red de acueducto en la localidad de Usaquén.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) comenzará la instalación de una nueva tubería que recogerá y transportará las aguas residuales del sector hacia el sistema de alcantarillado sanitario, con el objetivo de reducir los vertimientos al Canal Molinos y mejorar las condiciones ambientales para los habitantes de Usaquén y Suba.

Las obras, que forman parte del programa distrital de descontaminación de cuerpos de agua, beneficiarán directamente a los residentes de Santa Bárbara Oriental, Santa Ana y Santa Bárbara Central, y tendrán un impacto positivo en la calidad ambiental de zonas cercanas al canal, disminuyendo los malos olores y mejorando la salubridad urbana.

La modernización del acueducto en Usaquén reducirá los vertimientos al Canal Molinos y mejorará la calidad ambiental en Bogotá - crédito Eaab
La modernización del acueducto en Usaquén reducirá los vertimientos al Canal Molinos y mejorará la calidad ambiental en Bogotá - crédito Eaab

Afectaciones viales y plan de manejo del tráfico

La instalación de la tubería cruzará el corredor de la carrera 7 con calle 120A, uno de los puntos de mayor tráfico en el norte de la ciudad. Para ejecutar los trabajos, la Eaab empleará el método de Auger Boring, una tecnología sin zanja que permite reducir significativamente la afectación sobre la carrera Séptima. A diferencia de procedimientos tradicionales, solo se requiere intervenir en dos puntos de lanzamiento, evitando el cierre total de la vía y minimizando la interrupción del flujo vehicular.

No obstante, será necesario implementar un cierre parcial del carril oriental de la calzada sur-norte de la carrera 7, a partir del sábado 18 de abril. El cierre se suma al ya existente en el carril sur de la calle 120A al occidente de la carrera 7, que permanecerá durante la ejecución de las obras. El plan de manejo de tráfico (PMT) estará vigente las 24 horas, y algunas actividades se realizarán en horario nocturno para reducir el impacto sobre la movilidad diaria y agilizar la ejecución del proyecto.

La Eaab, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, dispondrá una señalización y personal capacitado para orientar a conductores y peatones. Sin embargo, se recomendó a la ciudadanía respetar los cerramientos, seguir las indicaciones de los auxiliares de tránsito y planear los desplazamientos con anticipación para evitar congestiones.

La Eaab instalará una nueva tubería sanitaria mediante tecnología sin zanja, minimizando el impacto vial en la carrera 7 y la calle 120A - crédito Eaab
La Eaab instalará una nueva tubería sanitaria mediante tecnología sin zanja, minimizando el impacto vial en la carrera 7 y la calle 120A - crédito Eaab

Inversión y beneficios ambientales

La inversión total para el sector del Canal Molinos asciende a cerca de 8.000 millones de pesos. El método constructivo empleado permitirá instalar la tubería de manera precisa y eficiente, acelerando la finalización de la obra y reduciendo la afectación vial. Además, la intervención está articulada con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el proyecto del Corredor carrera Séptima, lo que garantiza una mejora integral en la infraestructura de alcantarillado y en la movilidad del sector.

En caso de que las obras afecten el suministro de agua, los usuarios podrán solicitar el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116, con prioridad para hospitales, clínicas y centros de alta concentración de público. La Eaab informará oportunamente cualquier suspensión temporal del servicio y recomienda a la comunidad almacenar agua, privilegiar el uso racional y consumirla antes de las 24 horas.

Obras complementarias en la carrera Séptima

La modernización del acueducto se alinea en la transformación del Corredor Carrera Séptima, que contempla la plantación de 4.388 árboles nativos, más de 385.000 m² de espacio público y zonas verdes, y la instalación de 398 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (suds) para la gestión de aguas lluvias y la prevención de inundaciones. Además, se construirán 11,56 km de ciclorruta nueva y continua por el costado occidental, conectando con las ciclorrutas de las calles 100, 170 y 183.

La inversión para las obras del Canal Molinos asciende a 8.000 millones de pesos, garantizando eficiencia y reducción del tiempo de intervención en vía - crédito Eaab
La inversión para las obras del Canal Molinos asciende a 8.000 millones de pesos, garantizando eficiencia y reducción del tiempo de intervención en vía - crédito Eaab

El corredor beneficiará a 133.000 pasajeros diarios de transporte público, que podrán movilizarse en una flota principalmente eléctrica, y a miles de biciusuarios, mejorando la movilidad sostenible y la seguridad vial con 45 pasos peatonales semaforizados. La obra resolverá la congestión en el extremo norte de la ciudad, eliminando embudos entre las calles 183 y 200 y permitiendo una conexión fluida con proyectos viales estratégicos como Accesos Norte II y la troncal de la avenida 68.

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